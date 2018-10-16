Сбор хлопка в РУз проходит с использованием принудительного труда

Правозащитница Елена Урлаева в ходе мониторинга хлопковой кампании в Узбекистане выявляет факты массового привлечения граждан к сбору урожая в принудительном порядке…

По словам Елены Урлаевой, лидера «Правозащитного альянса Узбекистана», на «горячую линию» пресс-центра ее организации поступает информация о фактах принудительного труда на хлопковых полях, о преследовании фермеров за невыполнение плана по сдаче хлопка, а также звучат крики о помощи и защите.

Кроме того, у известной правозащитницы есть информация, что на сбор хлопка были выгнаны школьники в Касанском, Нишанском и Касбийском районах Кашкадарьинской области Узбекистана. Дети находятся на полях вместе с учителями уже 20 дней.

Правозащитница вынуждена констатировать, что, несмотря на усилия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, постановление Кабмина, принудительный вывоз людей на хлопок в эти дни в регионах страны приобрел массовый характер.

Власти не пожалели даже милицию: в Джизакской области несколько тысяч курсантов и милиционеров собирают хлопок.

«Сейчас встречалась с молодым следователем, он мне рассказал, что когда учился в академии МВД, то четыре года ездил на сбор хлопка в Арнасай, – говорит Елена. – Он вспоминал, как мучились курсанты: пешком ходили на поля и обратно, носили мешки с хлопком по 40 килограммов, и у него сейчас искривление позвоночника».

Следователь также раскрыл «государственную тайну»: милиционерам и курсантам запрещали работать в форме, всех заставляли надевать гражданскую одежду для конспирации.

А в Сырдарьинской области, по информации правозащитников, сборщиками хлопка стали, наоборот, заключенные.

«Создается такое впечатление, что «сверху» дали приказ о том, чтобы на хлопок вывезли всех, кто его может собирать», – предполагает Урлаева.

Правозащитница подозревает, что такой приказ может существовать даже в письменном виде.

И такое вполне возможно, ведь хлопок на полях пока еще не убран.

При этом, по словам Урлаевой, в этом году сборщикам узбекистанского «белого золота» не повезло с погодой: начались дожди, холод и слякоть, а люди в основном спят на полу во временно предоставленных помещениях и ходят по мокрым полям в непригодной обуви.

Сегодня в Узбекистане температура упала до нуля градусов. Значит, власти будут торопить со сбором, принуждая все большее количество граждан ехать на хлопковые поля.

Узбекистан, один из мировых лидеров по производству хлопчатника, за годы независимости превратил эту отрасль в сферу, неспособную существовать без привлечения принудительного рабского труда.

Если в годы СССР 50% хлопка в стране собирали машинами, и этот показатель власти всегда старались улучшить, разрабатывая стратегию о «механизации ручного труда», то за последующие годы независимости Узбекистан скатился до того, что 95% урожая начали собирать руками.

А это нельзя было обеспечить без принуждения к сбору хлопка миллионов граждан, включая детей.

Репутация в мире «рабской нации», бойкот хлопка из Узбекистана ведущими производителями одежды в мире заставили Ташкент признать проблему и искать решение.

В мае 2018 года Кабмин Узбекистана принял постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в РУз», которое запрещает принуждение граждан к любым видам работы в стране, включая уборку улиц, сбор макулатуры и т. д.