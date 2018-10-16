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    • Узбекистан

    Сбор хлопка в РУз проходит с использованием принудительного труда

    Правозащитница Елена Урлаева в ходе мониторинга хлопковой кампании в Узбекистане выявляет факты массового привлечения граждан к сбору урожая в принудительном порядке…

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    Отряд добровольцев в Букинском районе Ташобласти; фото: ПАУ

    По словам Елены Урлаевой, лидера «Правозащитного альянса Узбекистана», на «горячую линию» пресс-центра ее организации поступает информация о фактах принудительного труда на хлопковых полях, о преследовании фермеров за невыполнение плана по сдаче хлопка, а также звучат крики о помощи и защите.

    Кроме того, у известной правозащитницы есть информация, что на сбор хлопка были выгнаны школьники в Касанском, Нишанском и Касбийском районах Кашкадарьинской области Узбекистана. Дети находятся на полях вместе с учителями уже 20 дней.

    Правозащитница вынуждена констатировать, что, несмотря на усилия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, постановление Кабмина, принудительный вывоз людей на хлопок в эти дни в регионах страны приобрел массовый характер.

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    Учительница Бахор из школы № 36 Касбийского района Кашкадарьи 20 дней на хлопке; фото: ПАУ

    Власти не пожалели даже милицию: в Джизакской области несколько тысяч курсантов и милиционеров собирают хлопок.

    «Сейчас встречалась с молодым следователем, он мне рассказал, что когда учился в академии МВД, то четыре года ездил на сбор хлопка в Арнасай, – говорит Елена. – Он вспоминал, как мучились курсанты: пешком ходили на поля и обратно, носили мешки с хлопком по 40 килограммов, и у него сейчас искривление позвоночника».

    Следователь также раскрыл «государственную тайну»: милиционерам и курсантам запрещали работать в форме, всех заставляли надевать гражданскую одежду для конспирации.

    А в Сырдарьинской области, по информации правозащитников, сборщиками хлопка стали, наоборот, заключенные.

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    Быт хлопкосборщиков в Ташобласти; фото: ПАУ

    «Создается такое впечатление, что «сверху» дали приказ о том, чтобы на хлопок вывезли всех, кто его может собирать», – предполагает Урлаева.

    Правозащитница подозревает, что такой приказ может существовать даже в письменном виде.

    И такое вполне возможно, ведь хлопок на полях пока еще не убран.

    При этом, по словам Урлаевой, в этом году сборщикам узбекистанского «белого золота» не повезло с погодой: начались дожди, холод и слякоть, а люди в основном спят на полу во временно предоставленных помещениях и ходят по мокрым полям в непригодной обуви.

    Сегодня в Узбекистане температура упала до нуля градусов. Значит, власти будут торопить со сбором, принуждая все большее количество граждан ехать на хлопковые поля.

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    Хлокосборщики в Букинском районе Ташобласти; фото: ПАУ

    Узбекистан, один из мировых лидеров по производству хлопчатника, за годы независимости превратил эту отрасль в сферу, неспособную существовать без привлечения принудительного рабского труда.

    Если в годы СССР 50% хлопка в стране собирали машинами, и этот показатель власти всегда старались улучшить, разрабатывая стратегию о «механизации ручного труда», то за последующие годы независимости Узбекистан скатился до того, что 95% урожая начали собирать руками.

    А это нельзя было обеспечить без принуждения к сбору хлопка миллионов граждан, включая детей.

    Репутация в мире «рабской нации», бойкот хлопка из Узбекистана ведущими производителями одежды в мире заставили Ташкент признать проблему и искать решение.

    В мае 2018 года Кабмин Узбекистана принял постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в РУз», которое запрещает принуждение граждан к любым видам работы в стране, включая уборку улиц, сбор макулатуры и т. д.

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: принудительный труд в Узбекистане Узбекистан узбекский хлопок
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