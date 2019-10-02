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    Сбор хлопка в Узбекистане: на свой риск – и никаких страховок

    Авария в каракалпакском Ходжейли, приведшая к гибели 19-летней девушки и ранению пятерых человек, вновь обнажает медицинскую и социальную незащищенность сборщиков хлопка.

    хлопок дипломат
    Хлопок в Узбекистане; фото: Дипломат

    Смертельная авария в Ходжейли (Республика Каракалпакстан) случилась утром 22 сентября. Вмиг не стало 19-летней Шахсанем Салиевой, а пятеро человек, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести.

    Как рассказывает Ц-1 с больничной койки в Ходжейлийской районной больнице Пулат Ражапов – водитель «Дамаса», попавшего в аварию, в тот день он должен был доставить пятерых сборщиц на фермерское хозяйство «М. Саит. М».

    «Я выезжал с улицы Айбек на трассу Нукус – Ходжейли на зеленом свете светофора с запасом в девять секунд – и тут страшный удар слева…» – продолжает Ражапов.

    Водитель, по словам оперировавшего его хирурга Алибека Есбергенова, в результате аварии получил перелом предплечья и ребра. 28 сентября он был переведен из реанимационного отделения в хирургическое.

    «Состояние Ражапова удовлетворительное, – говорит хирург. – Когда его можно будет выписать, сказать не берусь. Пока больной под наблюдением, обычно такие пациенты остаются в больнице 10–15 дней».

    Корреспондент Ц-1 встретился с Назирой Кутлиевой – матерью погибшей девушки. Сквозь слезы она рассказывает, что ее дочь мечтала учиться, поступала в этом году на факультет дефектологии Каракалпакского пединститута, но не прошла отбор.

    По словам матери, Шахсанем строила четкие планы, что накопит немного денег во время сбора хлопка, а затем поступит на подготовительные курсы в Нукусе и обязательно станет учительницей.

    С 10 сентября девушка начала выезжать на сбор хлопка, выходила из дома на улице Ахмада Яссави и шла на пятачок около кафе «Юсупбек», откуда людей, желающих заработать на сборе хлопка, забирали фермеры.

    Одна из пострадавших в аварии – Пардахан Бекбаулиева также остается в районной больнице. Она вспоминает ту аварию с ужасом в глазах: «Я сидела справа у окна во втором ряду, видела, как нас ударил «Кобальт», наша машина перевернулась, больше ничего не помню, очнулась уже в больнице».

    По словам пострадавшей пассажирки, виновный в аварии шофер «Кобальта» не навестил ее в больнице, она ничего не знает о том, ждать ли ей от кого-нибудь помощи и компенсации. У женщины повреждена спина, она пока не может даже пошевельнуться, а врачи не делают никаких прогнозов.

    Некоторые интернет-издания писали, что пострадавшие в аварии были безработными, но это не совсем так.

    Например, Пардахан, по словам матери Шахсанем Назиры Кутлиевой, работает медсестрой в том же садике, где и она.

    Выходила Пардахан собирать хлопок, по ее словам, только по выходным, 22 сентября было воскресенье.

    Авария в Ходжейли – далеко не первая и, к сожалению, не будет последней трагедией, связанной со сбором хлопка, говорят местные жители.

    Хотя факта принуждения к сбору хлопка в данном случае не обнаружено, вопросы все же есть.

    Среди них самый актуальный – вопрос о социальном и медицинском страховании сборщиков.

    Ведь никто в Узбекистане не составляет договоров и не оформляет страховку сезонным сборщикам хлопка, а инциденты всегда случаются.

    Но родители погибшей Шахсанем Салиевой, а также люди, получившие ранения, на компенсацию, материальную помощь или льготы в будущем рассчитывать не могут.

    Травма Пардахан Бекбаулиевой даже не считается производственной, так как женщина добровольно в свой выходной поехала на сбор хлопка, а значит, и ее лечение в больнице не является страховым случаем.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекский хлопок
    Теги: Узбекистан узбекский хлопок хлопок
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