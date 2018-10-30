Шавкат Мирзиёев уволил вице-премьера оскандалившегося с принудительным трудом

29 октября президент Узбекистана уволил вице-премьера Зойира Мирзаева после появления в Сети скандальных снимков, где шестеро мужчин подвергаются унизительному наказанию за недостатки в хлопкоуборочной кампании.

На выходных социальные сети в Узбекистане взорвали снимки, где шестеро мужчин подвергаются наказанию… за, как это стало известно позже, недостатки в проведении хлопкоуборочной кампании.

Здоровые мужчины, покорно склонив свои головы, стоят в оросительном канале по колено в воде. На другом снимке, появившемся позднее, те же люди стоят, держа камни над своими головами.

Позже стало известно, что оба снимка сделаны в Аккурганском районе Ташкентской области в то время, когда регион инспектировал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Зойир Мирзаев, являющийся руководителем комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

29 октября президент Шавкат Мирзиёев своим распоряжением уволил чиновника с формулировкой: «За серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых».

Тем же документом Мирзиёев поручил повысить «ответственность руководителей органов государственной власти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и всех форм принудительного труда».

Генпрокурору поручено провести проверку фактов нарушения закона в ходе сельскохозяйственных работ, а премьер-министру – искоренить «все формы и любые проявления принудительного труда».

В понедельник премьер-министр страны Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание, где назвал поступок своего заместителя постыдным.

«Для меня лично это очень неудобная и постыдная ситуация. Ведь мой заместитель сделал то, что идет против политики нашего президента», – сказал Абдулла Арипов.

Глава правительства отметил, что после случившегося уволены заместитель прокурора Ташкентской области, заместитель хокима области и другие должностные лица, бывшие свидетелями инцидента в Аккурганском районе.