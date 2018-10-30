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    Шавкат Мирзиёев уволил вице-премьера оскандалившегося с принудительным трудом

    29 октября президент Узбекистана уволил вице-премьера Зойира Мирзаева после появления в Сети скандальных снимков, где шестеро мужчин подвергаются унизительному наказанию за недостатки в хлопкоуборочной кампании.

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    Униженные фермеры в Ташобласти; фото: Соцсеть

    На выходных социальные сети в Узбекистане взорвали снимки, где шестеро мужчин подвергаются наказанию… за, как это стало известно позже, недостатки в проведении хлопкоуборочной кампании.

    Здоровые мужчины, покорно склонив свои головы, стоят в оросительном канале по колено в воде. На другом снимке, появившемся позднее, те же люди стоят, держа камни над своими головами.

    Позже стало известно, что оба снимка сделаны в Аккурганском районе Ташкентской области в то время, когда регион инспектировал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Зойир Мирзаев, являющийся руководителем комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

    29 октября президент Шавкат Мирзиёев своим распоряжением уволил чиновника с формулировкой: «За серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых».

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    Наказание фермеров в Ташобласти; фото: Соцсеть

    Тем же документом Мирзиёев поручил повысить «ответственность руководителей органов государственной власти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и всех форм принудительного труда».

    Генпрокурору поручено провести проверку фактов нарушения закона в ходе сельскохозяйственных работ, а премьер-министру – искоренить «все формы и любые проявления принудительного труда».

    В понедельник премьер-министр страны Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание, где назвал поступок своего заместителя постыдным.

    «Для меня лично это очень неудобная и постыдная ситуация. Ведь мой заместитель сделал то, что идет против политики нашего президента», – сказал Абдулла Арипов.

    Глава правительства отметил, что после случившегося уволены заместитель прокурора Ташкентской области, заместитель хокима области и другие должностные лица, бывшие свидетелями инцидента в Аккурганском районе.

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: сельское хозяйство Узбекистана Узбекистан фермеры в Узбекистане
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