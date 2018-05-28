Соляная буря из Приаралья накрыла Узбекистан

В Каракалпакстане 27 мая выпал «соленый» дождь, а в Бухаре экстренно приземлился самолет «Узбекских авиалиний», выполнявший рейс Ташкент – Москва.

Накануне в центральных районах Узбекистана прошли пыльные бури, пришедшие из Приаралья. В столице Каракалпакстана Нукусе выпали соляные осадки, в результате чего весь город покрылся корочкой из соли. Температура воздуха упала до +22 градусов. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.

Соляные потоки занесло также в Бухарскую и Навоийскую области. В других районах республики были зарегистрированы песчаные и пыльные бури, приведшие к задержке двух рейсов авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Из-за нелетной погоды борт, выполнявший рейс по маршруту Ташкент – Ургенч – Москва, экстренно приземлился в аэропорту Бухары. Другой самолет, следовавший из Ташкента в Бухару, ушел на запасной аэродром в Нукусе.