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    Соляная буря из Приаралья накрыла Узбекистан

    В Каракалпакстане 27 мая выпал «соленый» дождь, а в Бухаре экстренно приземлился самолет «Узбекских авиалиний», выполнявший рейс ТашкентМосква.

    Накануне в центральных районах Узбекистана прошли пыльные бури, пришедшие из Приаралья. В столице Каракалпакстана Нукусе выпали соляные осадки, в результате чего весь город покрылся корочкой из соли. Температура воздуха упала до +22 градусов. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.

    Соляные потоки занесло также в Бухарскую и Навоийскую области. В других районах республики были зарегистрированы песчаные и пыльные бури, приведшие к задержке двух рейсов авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

    Из-за нелетной погоды борт, выполнявший рейс по маршруту Ташкент Ургенч Москва, экстренно приземлился в аэропорту Бухары. Другой самолет, следовавший из Ташкента в Бухару, ушел на запасной аэродром в Нукусе.

    Темы: Аральское море, Каракалпакстан, Погода, Узбекистан, Экология Центральной Азии
    Теги: Погода Соляная буря Узбекистан
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