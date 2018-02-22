В Transparency International не оценили борьбу с коррупцией в Узбекистане

В ежегодном докладе Transparency International Узбекистан занял 157-е место среди 180 стран по уровню коррумпированности.

Узбекистан набрал 22 балла и занял 157-е место в Индексе восприятия коррупции по версии международной организации по противодействию коррупции Transparency International.

Между Гаити и Зимбабве

Составители рейтинга отмечают, что при ранжировании используют шкалу от 0 до 100, где 0 говорит о высочайшем индексе коррумпированности страны, 100 – свидетельствует об отсутствии коррупции. Индекс восприятия коррупции формируется на основании опроса экспертов и бизнесменов независимыми организациями. Доклад, опубликованный 21 февраля, подводит итоги 2017 года для 180 государств.

По сравнению с 2016 годом, в обновленном рейтинге Узбекистан набрал на один балл больше, и уже с 2013-го ежегодно прибавляет по баллу. Хотя по итогам 2016 года республика занимала 156-е, а годом ранее – 153-е место. Дело в том, что ситуация с коррупцией в других странах изменяется к лучшему более динамично.

Узбекистан по итогам 2017 года разделил 157-е место с Бурунди, Гаити и Зимбабве. В 2016-м такой же результат, как Узбекистан, показали Камбоджа и Демократическая Республика Конго (156-е), а Бурунди и Гаити были позади.

Что любопытно, Таджикистан и Туркменистан за один год серьезно «просели» в докладе об уровне коррумпированности. В 2016 году эти страны занимали 151-е и 154-е места соответственно. В актуальном рейтинге Таджикистан расположился на 161-й позиции, а Туркменистан – на 167-й, несмотря на громкие отставки и антикоррупционные дела.

Казахстан оказался выше Узбекистана, России и Украины, заняв вместе с Азербайджаном 122-е место с 31 баллом. Таким образом, Казахстан покинул зону наиболее коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии.

Кыргызстан вместе с Россией стал 135-м. Коррупционные скандалы не позволили данным странам подняться в рейтинге.

Лучший показатель на постсоветском пространстве продемонстрировала Литва (38-е место), худший – Туркменистан (167-е место). Лидером рейтинга стала Новая Зеландия с 89 баллами. Абсолютным аутсайдером в Transparency International назвали Сомали (9 баллов).

Эксперты не поверили в реформы в Узбекистане

Масштабные реформы в Узбекистане не нашли отклика у опрошенных экспертов и предпринимателей. Центральноазиатская страна продолжает оставаться terra incognita для иностранных инвесторов.

Имидж РУз в Индексе восприятия коррупции не улучшили антикоррупционные дела, а также валютная либерализация, открывшая равные возможности для бизнеса.

Составители рейтинга напоминают, что в 2015 году Государственный департамент США получил данные, что три крупные компании заплатили взятку в размере 1 млрд долларов Гульнаре Каримовой, дочери первого президента страны Ислама Каримова, чтобы выйти на узбекский рынок.

Несмотря на смену власти, в чиновничьем аппарате Узбекистана остаются прокаримовские люди. И эксперты опасаются, что в случае возвращения активов Каримовой на родину узбекские власти присвоят народные деньги.