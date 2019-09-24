Узбекистан: до глубокой старости доживают единицы…

Согласно исследованию статистической группы Worldometers, в Узбекистане с населением более 32,9 млн человек лишь 4,8% людей старше 65 лет.

Сегодня, согласно последним данным исследовательской статистической группы Worldometers, точное население Узбекистана составляет 32 млн 981 716 человек. Прирост за последний год составил 1,56%.

Молодой Узбекистан

Подробный анализ населения страны, который включает разделение на пол, возраст, продолжительность жизни, рождаемость, смертность, включая детскую, материальную зависимость в детстве и старости, а также другие показатели, проведенный группой, обнаруживает, как все еще молод Узбекистан.

Средний возраст узбекистанца в 2019 году составил 26,5 года. Это при том, что страна еще немного «повзрослела»: в 1995 году средний возраст ее гражданина составлял 20 лет от роду.

Другими словами, самую большую группу населения Узбекистана – 42,5% – составляют лица в возрасте от 25 до 54 лет; затем по численности идут те, кому от 0 до 14, – 28,8%; потом от 15 до 24 – 15,9%; пожилые люди от 55 до 64 – это 8% узбекистанцев; и самая малочисленная группа – те, кому за 65 лет, – 4,8%.

Мужчины уходят первыми

При этом с возрастом в стране становится все меньше мужчин: они умирают раньше, а женщины оказываются более живучими.

Если в возрасте от 0 до 14 лет в Узбекистане превалирует мужское население: мужчины составляют 51,37% всех жителей страны, а женщины – 48,63%, то в возрасте от 55 до 64 половой расклад выглядит уже так: мужчины – 46,79%, женщины – 53,21%.

После 65 лет мужчин становится еще меньше: 43,62% против 53,38% женщин.

Средняя продолжительность жизни в Узбекистане, по данным Worldometers, для обоих полов составляет 72 года, для мужчин же в отдельности – 69,8 года, для женщин – 74,3.

Рождаемость падает

При этом отчет отмечает падение рождаемости в Узбекистане по сравнению с прежними годами.

Согласно научным данным, для полноценного воспроизводства населения уровень рождаемости на одну женщину должен равняться показателю 2,1 ребенка.

В Узбекистане сегодня этот показатель равен 2,4.

Но еще в 2005 году он был равен 2,5; в 2000-м – 3; в 1995-м – 4; в 1990-м – 4,4.

Пик же рождаемости наблюдался в стране в 1965 году, когда в среднем на каждую женщину приходилось 6,5 ребенка.

Как в Германии

Для сравнения давайте посмотрим на показатели одной из самых развитых стран в Европе – Германии.

Сегодня население Германии составляет 83 млн 579 тысяч 100 человек. При этом средний возраст немецкого гражданина составляет – 45,9 года.

Лица в возрасте от 0 до 14 лет составляют 14% населения; от 15 до 24 – 10,4%; от 25 до 54 – 38,9%; от 55 до 64 – 15,1%; и от 65 и старше – 21,7% населения.

При этом средняя продолжительность жизни в Германии составляет 81,9 года, а отдельно для мужчин – 76,9, для женщин – 84,1 года.

Сегодня рождаемость на одну женщину в Германии составляет 1,6 ребенка.

Старость — хорошо и плохо…

Стареющее население Германии и один из самых низких в мире уровней рождаемости (после Японии) вызывает тревогу в стране из-за опасений нехватки рабочих рук и отчислений в бюджет для поддержки все растущего количества пенсионеров.

Но у статистики есть и обратная сторона, демонстрирующая улучшение качества жизни и медицинского обслуживания в Германии.

В Узбекистане же, согласно статистике, насладиться старостью удается единицам…