В Узбекистане объявили о повышении зарплат, пенсий и стипендий

С 15 июля в Узбекистане заработные платы, пенсии и стипендии вырастут на 7% – аккурат по уровню инфляции.

Указ о повышении минимального размера заработной платы (МРЗП) и социальных выплат 2 июля был опубликован Национальным информационным агентством Узбекистана (УзА).

С 15 июля МРЗП составит 184 300 сумов (сейчас – 172 240 сумов), пенсия – 360 460 сумов (сейчас – 336 880 сумов), пособия для нетрудоспособных граждан – 221 190 сумов (сейчас – 206 720 сумов).

В последний раз повышение МРЗП и соцвыплат состоялось в декабре 2017 года. С начала 2018-го инфляция в стране составила в среднем 7%.