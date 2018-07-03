Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В Узбекистане объявили о повышении зарплат, пенсий и стипендий

    С 15 июля в Узбекистане заработные платы, пенсии и стипендии вырастут на 7% – аккурат по уровню инфляции.

    Пенсионеры в Ташкенте испытывают проблемы с получением пенсии наличными; фото: Ц-1
    Пенсионеры в Ташкенте испытывают проблемы с получением пенсии наличными; фото: Ц-1

    Указ о повышении минимального размера заработной платы (МРЗП) и социальных выплат 2 июля был опубликован Национальным информационным агентством Узбекистана (УзА).

    С 15 июля МРЗП составит 184 300 сумов (сейчас – 172 240 сумов), пенсия – 360 460 сумов (сейчас – 336 880 сумов), пособия для нетрудоспособных граждан – 221 190 сумов (сейчас – 206 720 сумов).

    В последний раз повышение МРЗП и соцвыплат состоялось в декабре 2017 года. С начала 2018-го инфляция в стране составила в среднем 7%.

    Темы: Пенсия и пенсионеры в Узбекистане, Социальная защита в Узбекистане, Узбекистан, Экономика Узбекистана
    Теги: МРЗП пенсии стипендии Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Криминал

    Андижанский морг: Умиджон Абдуназаров в сотрудниках не значился

    Андижанская областная больница утверждает, что проживающий во Франции кокандец Умиджон Абдуназаров не значился среди ее патологоанатомов, сообщает правозащитный комитет «Апелляция».

    Узбекистан
    Права человека

    Суд в Карши назначил гражданину США Закиру Алиеву штраф за терроризм…

    Кашкадарьинский областной суд признал вернувшегося из США в РУз Закира Алиева виновным в терроризме и антиконституционной деятельности, назначив в качестве наказания штраф.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Криминал

    Андижанский морг: Умиджон Абдуназаров в сотрудниках не значился

    Андижанская областная больница утверждает, что проживающий во Франции кокандец Умиджон Абдуназаров не значился среди ее патологоанатомов, сообщает правозащитный комитет «Апелляция».

    Узбекистан
    Права человека

    Суд в Карши назначил гражданину США Закиру Алиеву штраф за терроризм…

    Кашкадарьинский областной суд признал вернувшегося из США в РУз Закира Алиева виновным в терроризме и антиконституционной деятельности, назначив в качестве наказания штраф.

    Узбекистан