Россия с 9 апреля снимает коронавирусные ограничения на авиасообщения с 52 «дружественными» странами, среди них — Афганистан, Ботсвана, Индия, Китай, Сербия, ЮАР, а республик Центральной Азии — нет.

Узбекистан и другие центральноазиатские республики бывшего Советского Союза не вошли в список «дружественных» России стран, с которых РФ, начиная с 9 апреля, снимает коронавирусные ограничения и возобновляет уровень авиасообщений, который был до марта 2020 года — начала так называемой «пандемии».

В опубликованном премьер-министром России Михаилом Мишустиным списке дружественных стран — нет ни одной страны Запада, а также их ближайших вассалов в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии. Зато в него попали самые разнообразные страны Африки, Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, островные государства.

Ведущая в Узбекистане авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» в начале марта подтвержала, что не прекращает авиаперелеты в города России в связи с начавшейся РФ специальной военной операции на Украине, но нет предпосылок для восстановления уровня, который был до «пандемии».

Как передавало информационное агентство «Спутник», по данным Министерства транспорта Узбекистана, до «пандемии» «Узбекистанские авиалинии» выполняли 87 рейсов в неделю в города России, а российские компании — 97 рейсов в города Узбекистана.

В конце же 2021 года авиарейсы между странами составляли до 22 в неделю.

Ранее полеты в Узбекистан (и по другим зарубежным направлениям) приостановили сразу несколько российских авиаперевозчиков: iFly, «Аэрофлот», S7, Smartavia и «Победа», Nordwind, Pegas Fly и Azur Air, передавал «Спутник».

С начала военной операции России на Украине прекратила авиаполеты в российские города казахстанская компания «Эир Астана», сегодня она не летает даже в российскую столицу Москву.

Созданная в 2001 году компания «Эир Астана» на 51% является собственностью АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», и на 49% — компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Сегодня Лондон наряду с Вашингтоном играет ведущую роль закулисных кукловодов киевского режима президента Владимира Зеленского, продолжая поставки летального оружия и требуя от Украины продолжения военного сопротивления России.

Официальный Казахстан в лице заместителя руководителя администрации президента Тимура Сулейменова 1 апреля заявил, что его страна будет сохранять режим санкций против России.

Свою позицию на действия России на Украине выразил и официальный Ташкент. 17 марта министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов высказался за суверенитет и территориальную целостность Украины и заявил о непризнание независимости республик Донбасса — Донецка и Луганска.

На этом фоне талибы в Афганистане оказались более дружественной России страной, как и африканские Ботсвана, Зимбабве, Мадагаскар, арабские — Алжир, Египет, Бахрейн, Ливан и другие, всего 52 страны мира.