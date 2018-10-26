Узбекистанская милиция не приняла поздравлений «Бесстрашных»

«Бесстрашные» Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова в День милиции Узбекистана попытались поздравить милиционеров, собирающих хлопок в Ташобласти, но с ними обошлись грубо…

Накануне празднования в Узбекистане 25 октября Дня милиции правозащитная группа «Бесстрашные», куда входят Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова, решили поздравить милиционеров, собирающих хлопок в Чиназском районе Ташкентской области, с профессиональным праздником.

Однако сотрудники МВД встретили гостей без радости и даже задержали на три часа, при этом одной сломали сотовый телефон, а другой – порвали сумку.

По словам «Бесстрашных», они искренне хотели поздравить сотрудников милиции, а также защитить их от принудительного труда на хлопке.

«Вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности по предотвращению преступлений, милиция и курсанты вынуждены гнуть спину на хлопковых грядках», – говорит Урлаева.

Среди множества колледжей Чиназского района, где сейчас расположены полевые штабы и казармы МВД Узбекистана, чтобы поздравить с праздником сотрудников милиции и подарить им белые кепки Международной организации труда (МОТ), женщины выбрали главный штаб, расположившийся в доме небезызвестного Ахмада Турсунбаева, устроившего в республике грандиозную финансовую пирамиду.

Урлаева и Эшанкулова на большой территории Ахмада обнаружили несколько казарм для проживания милиционеров, кухню, столовую и контрольно-пропускной пункт.

Сначала женщины беспрепятственно дошли до двухэтажного здания, где находились милиционеры, только что вернувшиеся с хлопковых полей. Урлаева стала их фотографировать, а Эшанкулова взялась раздавать кепки с надписью на узбекском языке: «Мой труд – мой свободный выбор» и флаеры с телефонами доверия по принудительному труду.

За поздравление порвали сумку

Однако вскоре милицейское начальство пресекло эту вольницу, потребовав от своих подчиненных вернуть «сомнительные» подарки, а подозрительных женщин – задержать и доставить в отделение милиции № 43 города Алмазара.

В отделении сотрудники милиции, чтобы обыскать Урлаеву, стали хватать ее за руки, вырывать сумку, у которой в итоге оторвали ручку. Также у нее отняли телефон и фотоаппарат. Урлаевой от такого обращения стало плохо, и милиция была вынуждена вызвать «скорую помощь».

В другом кабинете также силой был отобран мобильный телефон у Эшанкуловой. В итоге телефон оказался сломан, СИМ-карта –повреждена, а с нее стерта вся информация.

В милиции правозащитниц удерживали три часа.

По словам «Бесстрашных», несмотря на такую встречу, они поздравляют всех сотрудников МВД Узбекистана с их профессиональным праздником, а также желают крепкого здоровья, успехов в их нелегкой деятельности, семейного благополучия и хорошего отдыха.

При этом женщины обещают и дальше «спасать подполковников, майоров, курсантов и всех остальных сотрудников МВД Узбекистана от принудительного труда на сборе хлопка».