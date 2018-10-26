Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Узбекистанская милиция не приняла поздравлений «Бесстрашных»

    «Бесстрашные» Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова в День милиции Узбекистана попытались поздравить милиционеров, собирающих хлопок в Ташобласти, но с ними обошлись грубо…

    dscn3453
    Быт хлопкоробов-милиционеров в Чиназском районе Ташобласти; фото: «Бесстрашные»

    Накануне празднования в Узбекистане 25 октября Дня милиции правозащитная группа «Бесстрашные», куда входят Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова, решили поздравить милиционеров, собирающих хлопок в Чиназском районе Ташкентской области, с профессиональным праздником.

    Однако сотрудники МВД встретили гостей без радости и даже задержали на три часа, при этом одной сломали сотовый телефон, а другой – порвали сумку.

    По словам «Бесстрашных», они искренне хотели поздравить сотрудников милиции, а также защитить их от принудительного труда на хлопке.

    «Вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности по предотвращению преступлений, милиция и курсанты вынуждены гнуть спину на хлопковых грядках», – говорит Урлаева.

    dscn3457
    Сотрудники милиции получают от активистов кепки МОТ; «Бесстрашные»

    Среди множества колледжей Чиназского района, где сейчас расположены полевые штабы и казармы МВД Узбекистана, чтобы поздравить с праздником сотрудников милиции и подарить им белые кепки Международной организации труда (МОТ), женщины выбрали главный штаб, расположившийся в доме небезызвестного Ахмада Турсунбаева, устроившего в республике грандиозную финансовую пирамиду.

    Урлаева и Эшанкулова на большой территории Ахмада обнаружили несколько казарм для проживания милиционеров, кухню, столовую и контрольно-пропускной пункт.

    Сначала женщины беспрепятственно дошли до двухэтажного здания, где находились милиционеры, только что вернувшиеся с хлопковых полей. Урлаева стала их фотографировать, а Эшанкулова взялась раздавать кепки с надписью на узбекском языке: «Мой труд – мой свободный выбор» и флаеры с телефонами доверия по принудительному труду.

    dscn3456
    Малохат Эшанкулова вместе с милиционерами-хлопкоробами; фото: «Бесстрашные»

    За поздравление порвали сумку

    Однако вскоре милицейское начальство пресекло эту вольницу, потребовав от своих подчиненных вернуть «сомнительные» подарки, а подозрительных женщин – задержать и доставить в отделение милиции № 43 города Алмазара.

    В отделении сотрудники милиции, чтобы обыскать Урлаеву, стали хватать ее за руки, вырывать сумку, у которой в итоге оторвали ручку. Также у нее отняли телефон и фотоаппарат. Урлаевой от такого обращения стало плохо, и милиция была вынуждена вызвать «скорую помощь».

    В другом кабинете также силой был отобран мобильный телефон у Эшанкуловой. В итоге телефон оказался сломан, СИМ-карта –повреждена, а с нее стерта вся информация.

    В милиции правозащитниц удерживали три часа.

    dscn3441
    Ранее активистки сообщали о привлечение курсантов военных училищ РУз к хлопку; фото: «Бесстрашные»

    По словам «Бесстрашных», несмотря на такую встречу, они поздравляют всех сотрудников МВД Узбекистана с их профессиональным праздником, а также желают крепкого здоровья, успехов в их нелегкой деятельности, семейного благополучия и хорошего отдыха.

    При этом женщины обещают и дальше «спасать подполковников, майоров, курсантов и всех остальных сотрудников МВД Узбекистана от принудительного труда на сборе хлопка».

    Источник:Ц-1
    Темы: МВД Узбекистана, Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: МВД Узбекистана милиция Узбекистана принудительный труд в Узбекистане хлопок
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Сбор хлопка в РУз проходит с использованием принудительного труда

    Правозащитница Елена Урлаева в ходе мониторинга хлопковой кампании в Узбекистане выявляет факты массового привлечения граждан к сбору урожая в принудительном порядке...

    Узбекистан
    Права человека

    В Бухаре ищут «убийцу»… живого человека

    C мая этого года Дилсара Турсунова ходит по инстанциям в Ташкенте, пытаясь доказать, что милиция Бухары зря объявила ее брата Жобира в розыск за ДТП со смертельным исходом: якобы умерший – жив и претензий не имеет.

    Узбекистан
    Экономика

    Джизакские предприниматели – в ответе за хлопковую страду

    В Джизаке крупнейшей торговой сетью является система маркетов «Zebo». Это около сотни сплошных зданий-магазинов, которые теперь помимо продажи бытовой техники и других товаров озабочены наймом хлопкосборщиков.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Экономика

    Запоздалая коммунальная реформа в Узбекистане

    Новая власть РУз расхлебывает последствия отказа Ислама Каримова от коммунальной реформы, теперь же перевод теплоэнергетического комплекса на рыночные отношения будет осуществляться в условиях разрушенной экономики.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Экономика

    Запоздалая коммунальная реформа в Узбекистане

    Новая власть РУз расхлебывает последствия отказа Ислама Каримова от коммунальной реформы, теперь же перевод теплоэнергетического комплекса на рыночные отношения будет осуществляться в условиях разрушенной экономики.

    Узбекистан