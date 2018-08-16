В Каракалпакстане «кинули» иностранных инвесторов

Хокимият Муйнакского района Каракалпакстана вопреки заявлениям об улучшении инвестиционного климата изымает участки у иностранных компаний, добывающих рыбный корм.

На дне бывшего Аральского моря местные и иностранные фермы добывали цисты Артемии Салины – ракообразных, богатых белками и аминокислотами. Их используют в качестве высокопитательного рыбного корма.

В марте 2018 года хокимият Муйнакского района отменил решение о выделении земельных участков инвесторам, не уведомив их.

Как пишет Nuz.uz, больше других недоумевали вьетнамские инвесторы, вложившие в добычу внушительные средства под гарантии того самого Муйнакского хокимията.

Они остановили производство и терпят убытки. Некоторые инвесторы перевезли производство на казахстанскую территорию бассейна Аральского моря. Другие безуспешно пытаются добиться справедливости, отправляя жалобы в Нукус и Ташкент.