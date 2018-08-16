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    • Узбекистан

    В Каракалпакстане «кинули» иностранных инвесторов

    Хокимият Муйнакского района Каракалпакстана вопреки заявлениям об улучшении инвестиционного климата изымает участки у иностранных компаний, добывающих рыбный корм.

    Пустыня на месте Аральского моря; фото: animalworld.com
    Пустыня на месте Аральского моря; фото: animalworld.com

    На дне бывшего Аральского моря местные и иностранные фермы добывали цисты Артемии Салины – ракообразных, богатых белками и аминокислотами. Их используют в качестве высокопитательного рыбного корма.

    В марте 2018 года хокимият Муйнакского района отменил решение о выделении земельных участков инвесторам, не уведомив их.

    Как пишет Nuz.uz, больше других недоумевали вьетнамские инвесторы, вложившие в добычу внушительные средства под гарантии того самого Муйнакского хокимията.

    Они остановили производство и терпят убытки. Некоторые инвесторы перевезли производство на казахстанскую территорию бассейна Аральского моря. Другие безуспешно пытаются добиться справедливости, отправляя жалобы в Нукус и Ташкент.

    Темы: Инвестиции в Узбекистан, Каракалпакстан, Экономика Узбекистана
    Теги: артемии инвесторы Каракалпакстан корм
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