В Каракалпакстане приступили к сбору коконов шелкопряда

Каракалпакстан – самый северный регион в мире по выращиванию шелкопряда – в этом году только на первом и втором потоках обеспечил сельчан 10 700 коробами гусениц шелкопряда.

Урожайность коконов шелкопряда в Каракалпакстане в этом году ожидается в пределах 600 тонн.

«Для этого созданы все условия, – говорит заведующий отделом шелководства Министерства сельского хозяйства Каракалпакстана Умуд Ибадуллаев, – заключены договоры с 1053 фермерскими хозяйствами, а также с 3910 индивидуальными предпринимателями».

Из расчета на каждый короб гусениц шелкопряда людям выданы авансы в размере 220 тысяч сумов (27 долларов США).

За перевыполнение плана, который составляет 60 кг коконов с коробки, за первые пять кило будет доплачиваться 15 процентов дополнительно, если больше – то 25 процентов.

По словам специалиста отдела шелководства Минсельхоза Каракалпакстана Гулнозы Кеулимжаевой, в 2019 году средняя закупочная цена за кило коконов составила 17 000 сумов (2 доллара США).

А при сдаче коконов первого сорта его производитель может рассчитывать на 28 500 сумов (3,5 доллара) за кило.

Изменения в подходе властей к шелководству связаны с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 декабря 2018 года «О мерах по дальнейшему развитию шелковой отрасли в Республике Узбекистан».

Этот документ предусматривает параметры строительства на местах зданий для выращивания шелкопряда, а физические лица, вовлеченные в его производство до 1 января 2023 года, будут освобождены от подоходного налога.

На тот же срок земельный налог не будут платить те предприятия, у которых земля занята тутовниками. Выращивание шелкопряда включено в список сезонных профессий, дающих право зачисления трудового стажа за год содержания шелкопряда.

«У людей появилась большая заинтересованность в выращивании коконов шелкопряда», – подытоживает Гулноза Кеулимжаева.

Но у шелководов хватает и нерешенных проблем. Если план посадки тутовых плантаций на 2019 год в Каракалпакстане составлял 128 гектаров, то саженцы были посажены на 114 га.

Еще лет сорок назад, в годы СССР, хозяйствам выдавали металло-сетчатые ящики для надлежащего хранения коконов при отправке из хозяйств на приемные пункты, а нынче пользуются дедовскими мешками.

Когда-то коконы после снятия с кустов очищались от примесей машинами. С годами машины пришли в негодность, а новых нет.

Несмотря на широко рекламируемую в свое время новость о создании искусственного аналога кустам для сплетения коконов, заменители также так и не дошли до мест назначения, то есть до сел.

Узбекистан занимает третье место в мире по объемам производства коконов после Китая и Индии. Доля республики в производстве шелка среди стран СНГ составляет свыше 85 процентов.

Коконы – это источник валюты, поэтому 70 процентов урожая в виде шелка-сырца, сухих коконов, шелковой нити, пряжи, нитей и ткани идет на экспорт. Остальное перерабатывается местной текстильной промышленностью.

По данным ассоциации «Узбек ипаги», в настоящее время в Узбекистане работают 36 крупных шелковых предприятий, из них 18 – шелкоперерабатывающих, 7 – шелкомотальных и 5 – шелкоткацких фабрик.