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    В Каракалпакстане приступили к сбору коконов шелкопряда

    Каракалпакстан – самый северный регион в мире по выращиванию шелкопряда – в этом году только на первом и втором потоках обеспечил сельчан 10 700 коробами гусениц шелкопряда.

    Очистка коконов шелкопряда в Каракалпакстане в 2019 года; скриншот
    Очистка коконов шелкопряда в Каракалпакстане в 2019 года; скриншот

    Урожайность коконов шелкопряда в Каракалпакстане в этом году ожидается в пределах 600 тонн.

    «Для этого созданы все условия, – говорит заведующий отделом шелководства Министерства сельского хозяйства Каракалпакстана Умуд Ибадуллаев, – заключены договоры с 1053 фермерскими хозяйствами, а также с 3910 индивидуальными предпринимателями».

    Из расчета на каждый короб гусениц шелкопряда людям выданы авансы в размере 220 тысяч сумов (27 долларов США).

    За перевыполнение плана, который составляет 60 кг коконов с коробки, за первые пять кило будет доплачиваться 15 процентов дополнительно, если больше – то 25 процентов.

    По словам специалиста отдела шелководства Минсельхоза Каракалпакстана Гулнозы Кеулимжаевой, в 2019 году средняя закупочная цена за кило коконов составила 17 000 сумов (2 доллара США).

    А при сдаче коконов первого сорта его производитель может рассчитывать на 28 500 сумов (3,5 доллара) за кило.

    Изменения в подходе властей к шелководству связаны с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 декабря 2018 года «О мерах по дальнейшему развитию шелковой отрасли в Республике Узбекистан».

    Этот документ предусматривает параметры строительства на местах зданий для выращивания шелкопряда, а физические лица, вовлеченные в его производство до 1 января 2023 года, будут освобождены от подоходного налога.

    На тот же срок земельный налог не будут платить те предприятия, у которых земля занята тутовниками. Выращивание шелкопряда включено в список сезонных профессий, дающих право зачисления трудового стажа за год содержания шелкопряда.

    «У людей появилась большая заинтересованность в выращивании коконов шелкопряда», – подытоживает Гулноза Кеулимжаева.

    Женщины Ташобласти занимаются заготовкой коконов-шелкопряда; Ц-1
    Женщины Ташобласти занимаются заготовкой коконов-шелкопряда; Ц-1

    Но у шелководов хватает и нерешенных проблем. Если план посадки тутовых плантаций на 2019 год в Каракалпакстане составлял 128 гектаров, то саженцы были посажены на 114 га.

    Еще лет сорок назад, в годы СССР, хозяйствам выдавали металло-сетчатые ящики для надлежащего хранения коконов при отправке из хозяйств на приемные пункты, а нынче пользуются дедовскими мешками.

    Когда-то коконы после снятия с кустов очищались от примесей машинами. С годами машины пришли в негодность, а новых нет.

    Несмотря на широко рекламируемую в свое время новость о создании искусственного аналога кустам для сплетения коконов, заменители также так и не дошли до мест назначения, то есть до сел.

    Шелководство - важная отрасль Узбекистана; фото: "Новости Узбекистана"
    Шелководство — важная отрасль Узбекистана; фото: «Новости Узбекистана»

    Узбекистан занимает третье место в мире по объемам производства коконов после Китая и Индии. Доля республики в производстве шелка среди стран СНГ составляет свыше 85 процентов.

    Коконы – это источник валюты, поэтому 70 процентов урожая в виде шелка-сырца, сухих коконов, шелковой нити, пряжи, нитей и ткани идет на экспорт. Остальное перерабатывается местной текстильной промышленностью.

    По данным ассоциации «Узбек ипаги», в настоящее время в Узбекистане работают 36 крупных шелковых предприятий, из них 18 – шелкоперерабатывающих, 7 – шелкомотальных и 5 – шелкоткацких фабрик.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан, Шелководство Узбекистана, Экономика Узбекистана
    Теги: Каракалпакстан коконы-шелкопряда шелководство
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