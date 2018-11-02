В Узбекистане хлопок вручную собирает даже глава предприятий сельхозтехники

Председатель акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» Мухтор Каримов был запечатлен не за штурвалом комбайна, а собирающим вручную хлопок на грядке в Сырдарьинской области.

Этот факт примечателен тем, что АО «Узагротехсаноатхолдинг» объединяет ряд крупных предприятий Узбекистана, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной техники, в частности хлопкоуборочных комбайнов.

Так, на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники (объединенные бывшие Ташкентский тракторный завод (ТТЗ) и Ташсельмаш), входящем в АО «Узагротехсаноатхолдинг», производятся хлопкоуборочные машины «ХУМ».

И холдинг обещал государству выпустить к текущей хлопковой кампании несколько сотен таких машин, чтобы полностью механизировать сбор хлопка в республике.

Но руководитель акционерного общества, вместо того чтобы рекламировать комбайны своих предприятий, посильно изображает рабский ручной труд.

На поля!

2 ноября узбекистанский сайт kun.uz опубликовал материал, как Мухтор Каримов собирает руками хлопок.

В интервью изданию Каримов заявляет: «Каждый житель республики должен выйти на сбор хлопка. Горожане – показывают всем пример, как в данный момент делаю я».

В материале также сообщается, что всего АО «Узагротехсаноатхолдинг» привезло на поля Сырдарьи 500 своих сотрудников. При этом с гордостью отмечается, что все их сотрудники обеспечены бесплатным трехразовым питанием и жильем.

Где комбайны Мухтора Каримова?

В августе 2018 года СМИ Узбекистана сообщали, что в республике насчитывается всего 3080 хлопкоуборочных машин, и, чтобы пополнить дефицит, нужно выпустить еще минимум 1200 единиц такой техники.

В Узбекистане разработана пятилетняя программа поэтапного перехода к механизации сбора хлопка, сообщал год назад ныне бывший заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов.

По его словам, в течение пяти лет сбор «белого золота» в стране будет механизирован более чем на 80%.

«Всего за это время планируется произвести порядка 15 тысяч хлопкоуборочных машин. Пока это предварительные цифры, по мере развития нашего производства мы их будем корректировать. Сегодня парк превышает тысячу хлопкоуборочных машин, однако уже в будущем году будет поставлено еще более двух тысяч. Также будут широко применяться сеялки точного высева для упрощения машинного сбора», – отметил Отажонов.

Узбекистан, один из мировых лидеров по производству хлопчатника, за годы независимости превратил эту отрасль в сферу, неспособную существовать без привлечения принудительного рабского труда.

Если в годы СССР 50% хлопка в стране собирали машинами, и этот показатель власти всегда старались улучшить, разрабатывая стратегию о «механизации ручного труда», то за последующие годы независимости Узбекистан скатился до того, что 95% урожая начали собирать руками.

А это нельзя было обеспечить без принуждения к сбору хлопка миллионов граждан,

включая детей.

Репутация в мире «рабской нации», бойкот хлопка из Узбекистана ведущими производителями одежды в мире заставили Ташкент признать проблему и искать решение.