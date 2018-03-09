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    • Узбекистан

    Ветераны войны из Каракалпакстана больше не мерзнут…

    95-летний Ражаб-бобо в материале Ц-1 сетовал на холод и забвение… на следующий день его стало. Спустя два дня Амударьинский район Каракалпакстана хоронил еще одного ветерана.

    Ражаб-бобо Эшманов (1923-2018); фото: Ц-1
    Ражаб-бобо Эшманов (1923-2018); фото: Ц-1

    В Амударьинском районе Каракалпакстана в марте не стало двух ветеранов Великой Отечественной войны. Всего их оставалось пятеро, теперь – трое.

    Ц-1 поставил перед собой цель – осветить нужды каждого ветерана из Каракалпакстана. Выяснилось, что все они переживал одну беду: отсутствие тепла… газоснабжения.

    В материале от 2 марта «Каракалпакский ветеран ждет тепла… И не только физического…» рассказывалось о 95-летнем Ражаб-бобо Эшманове. Он повидал многое в жизни: голод 30-х годов, войну 40-х, послевоенную разруху и восстановление.

    А последние дни жизни ветеран боролся с холодом. В доме он находился, закутавшись в несколько чапанов с шапкой-ушанкой на голове. Он рассказывал, что в доме забыли о газоснабжении, вся его пенсия уходит на покупку газовых баллонов и стеблей хлопчатника, использующихся в качестве топлива.

    Ражаб-бобо говорил, что о нем забыли и местные власти, в прежние годы ветеранов вспоминали хоть в праздничные дни. Наверное, наше время прошло… признавался он.

    На следующий день, 3 марта, он умер. Эшманова хоронили 5 марта, а шестого числа родные попрощались с его близким другом – ветераном ВОВ из Амударьинского района Ражабом Казаковым, которого не стало на 98-м году жизни.

    Ражаб Казаков (1920-2018); фото: Ц-1
    Ражаб Казаков (1920-2018); фото: Ц-1

    Теперь в Амударьинском районе Каракалпакстана осталось всего три ветерана ВОВ. Дождутся ли они тепла? И не только физического?..

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан
    Теги: Великая отечественная война ветераны ВОВ Вторая мировая война Каракалпакстан
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