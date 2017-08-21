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    Почтенная диссидентка Узбекистана – о реабилитации «черного списка»

    79-летняя Мутабар Ахмедова была приглашена в районный хокимият Ташкента для беседы, но признается Ц-1, что ей «по фигу», в каком она списке – «черном, белом, красном или зеленом».

    По словам жительницы Старого города Ташкента Мутабар Ахмедовой, считающейся одной из самых почтенных диссиденток Узбекистана, в настоящее время в стране по инициативе президента Шавката Мирзиёева проходит реабилитация людей, оказавшихся в «черном списке».

    Эти списки формировались в Узбекистане во времена прежнего президента – Ислама Каримова. В них помимо тысяч людей, осужденных за политическую, гражданскую и религиозную деятельность, вносились их родственники, знакомые, а также просто, по мнению властей, неблагонадежные люди.

    По данным Ахмедовой, в настоящее время по постановлению Мирзиёева, подписанному в начале года, государственная комиссия работает со списком, в котором находятся более 10 тысяч человек.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана, Реформа Узбекистана, Шавкат Мирзиёев
    Теги: "черный список" в Узбекистане Мутабар Ахмедова политзаключенные в Узбекистане права человека Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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