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    Алишер Усманов пожертвовал 50 млн долларов кишлакам Наманганской области

    Президент Шавкат Мирзиёев поделился, что российский олигарх Алишер Усманов передал 50 млн долларов на развитие родной ему Наманганской области Узбекистана.

    Алишер Усманов; фото: uz24.uz
    Алишер Усманов; фото: uz24.uz

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поездки 1 марта в Наманганскую область страны сообщил, что один из богатейших людей России – предприниматель Алишер Усманов принял решение о пожертвовании 50 млн долларов США на развитие своей малой родины.

    Эти деньги пойдут на программу «Обод кишлок» («Благоустроенный кишлак») в Наманганской области страны. Усманов является уроженцем города Чуст данной области Узбекистана.

    «Если Вы позволите, товарищ президент, я дам 50 млн долларов на «Благоустроенный кишлак» Наманганской области, что Вы на это скажете», – так, по словам Мирзиёева, к нему обратился Усманов.

    Президент Узбекистана предложение принял и сказал, что выделенные деньги будут распределены между районами Наманганской области, каждому будет выделено по 20–25 млрд сумов.

    «Эти деньги поступили в Ташкент, – сообщил Мирзиёев наманганскому активу, собравшемуся в честь его приезда. – Это не просто обещание, наличные деньги уже были высланы». Зал отозвался на сообщение аплодисментами.

    Затем президент поделился, что с такими соотечественниками, как Усманов, страна должна поддерживать близкие отношения. Так, при поддержке Усманова в Намангане будут открыты Международный бизнес-центр, а также бизнес-школа.

    «Не каждый может стать успешным предпринимателем, этому надо учиться», – добавил Мирзиёев.

    Наманганская область состоит из 11 районов. Если каждый из них получит по 20–25 млрд сумов (по курсу Центробанка РУз – 8400 сумов за 1 доллар США), это составит сумму от 2 млн 230 тысяч до 2 млн 977 тысяч долларов США.

    При условии, если каждому району достанется максимальная сумма – 25 млрд сумов, значит, из выделенных Усмановым 50 млн долларов до кишлаков Наманганской области дойдет 32 млн 747 тысяч долларов США.

    Алишер Усманов родился в Чусте в 1953 году. Его отец Бурхан Усманов в 1980-е годы занимал пост прокурора Ташкента.

    В период с 1980 по 1986 год Алишер Усманов находился в заключении в Узбекистане, будучи осужденным в составе группы лиц, куда входили также сыновья высокопоставленных чиновников УзССР, за вымогательство и хищение социалистической собственности, сообщает Википедия.

    Добившись условно-досрочного освобождения, Усманов вскоре переехал в Россию, где наладил производство полиэтиленовых пакетов и табака.

    В 2012 году американское агентство Bloomberg назвало Усманова богатейшим человеком России с капиталом в 20 млрд долларов.

    В 2018 году в списке богатейших граждан России, по версии журнала Forbes, Усманов занял 10-е место с капиталом в 12,5 млрд долларов.

    В том же году Алишер Усманов попал в «Кремлевский доклад» Минфина США в списке лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алишер Усманов, Инвестиции в Узбекистан
    Теги: Алишер Усманов Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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