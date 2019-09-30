Примет ли генпрокурор Узбекистана обманутого индийского инвестора?

Мохамед Прем Назир 4 октября ожидает приема у генпрокурора РУз, первую попытку встретиться с ним сорвали сотрудники прокуратуры, по мнению инвестора, – в интересах обманувшего его партнера.

Генеральный прокурор Узбекистана Нигматулла Юлдашев 4 октября должен принять Мохамеда Према Назира – индийского предпринимателя, представителя зарегистрированной в Сингапуре компании PROFIL TRAIDING PTE LTD.

Но, несмотря на запись, Прем Назир опасается, что встреча с генпрокурором РУз вновь может сорваться, как это случилось в прошлый раз.

В интервью Ц-1 предприниматель рассказывает, что был записан на прием к Юлдашеву 6 сентября, и для большей уверенности в том, что встреча состоится, несколько раз заходил в Генпрокуратуру, в последний раз – 5 сентября.

«Мне тогда сказали, что прием в силе, показали мое имя в базе данных, – рассказывает Прем Назир. – Но, когда я пришел 6 сентября, в списке граждан, ожидающих приема, меня уже не было».

Прем Назир убежден, что за срывом приема стоят уже не столько интересы обманувшего его узбекистанского партнера, сколько работников самой Генпрокуратуры.

Дело с мая 2018 года

Генпрокуратура Узбекистана с мая 2018 года расследует уголовное дело № 24/18-2218 о «Мошенничестве в особо крупном размере» против генерального директора ООО «Tibbiyot Dunyosi» Асламбека Буриева.

И с того времени следователи надзорного органа не совершили никакого прогресса в расследовании дела. Более того, по мнению потерпевшего индийского предпринимателя, намеренно затягивают дело, пытаясь найти повод для его закрытия.

Последним же маневром, который совершили следователи Генпрокуратуры РУз, стала передача дела нижестоящей организации – прокуратуре города Ташкента.

Там оно попало на стол к следователю Шерзоду Фозилову, который также не спешит принимать каких-либо мер по классификации преступления и наказанию виновного, считает Прем Назир.

Липовый заказ Минздрава…

Представитель сингапурской компании Мохамед Прем Назир в 2015 году по заказу Асламбека Буриева поставил в Узбекистан вакцины против гепатита В на сумму 1 млн 97 тысяч 580 долларов США.

Но по сей день за свой товар не получил ни копейки денег.

Для того чтобы убедить Према Назира в серьезности заказа, а значит, и обязательной оплаты, Буриев продемонстрировал ему приказ министра здравоохранения Узбекистана за № 06-11/523 от 26 июня 2015 года.

Этот документ обязывал руководителей управлений здравоохранения, главврачей центров санэпиднадзора во всей стране, включая Каракалпакстан, провести вакцинацию на платной основе за счет внебюджетных средств лечебно-профилактических учреждений на договорной основе.

Но, как позже поймет индийский предприниматель, распоряжение министра оказалось «одноразовой бумажкой», которая появилась с одной целью – притупить его бдительность.

«Tibbiyot Dunyosi» и полезные оффшоры

Неспособность Генпрокуратуры Узбекистана, а теперь и прокуратуры Ташкента расследовать дело против Буриева, по словам Према Назира, связано с тем, что подозреваемый обладает большими связями во властных структурах страны, которые не ограничиваются доступом к министру здравоохранения.

В материале от 23 августа Ц-1 писал, что Буриев помимо узбекистанского ООО «Tibbiyot Dunyosi» является владельцем офшорных компаний в Великобритании, оказывавших услуги даже Службе государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

В частности, зарегистрированная в Эдинбурге компания Буриева ELECTRON EUROPE L.P 12 марта 2015 года оплатила покупку вакцин для СГБ РУз на сумму 19 380 долларов США.

Очевидно, поэтому и по многим другим причинам прокуроры Узбекистана не могут привлечь к ответственности Асламбека Буриева, говорит Прем Назир.

Как врет генпрокуратура РУз

Из последних разоблачений коррупции в Генпрокуратуре Узбекистана, по мнению индийского предпринимателя, стало то, как ее следователи скрывали и не вносили в материалы уголовного дела полученные ими ответы на запросы из Индии.

Прем Назир рассказывает, что на одно из своих обращений в Генпрокуратуру он получил следующий ответ: «…Ввиду того что до настоящего времени от индийской стороны ответ об исполнении запроса об оказании правовой помощи по вышеуказанному уголовному делу не поступил, 30 июля 2019 года Генеральной прокуратурой при содействии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан направлено очередное напоминание…»

Но когда индийский предприниматель лично побывал на приеме у руководства МИД РУз, то выяснилось, что дипломатическое ведомство своим письмом за № 06-22/11698 еще 10 июля этого года направило в Генпрокуратуру ответ индийской стороны об исполнении запроса об оказании правовой помощи.

«И это не всё! – продолжает Прем Назир. – От своих источников в Индии мы узнали, что, оказывается, МВД Индии еще в апреле 2019 года отправил ответ на запрос, в котором изобличаются действия Буриева».

«Получается, что сотрудники Генпрокуратуры все это время скрывали ответ из Индии, чтобы затянуть дело, спасти Буриева, а нам присылалось официальное вранье о «непоступлении ответа на запрос», – не скрывает возмущения Прем Назир.

Кто или что принимает решения в РУз?

Следователь из прокуратуры Ташкента Шерзод Фозилов, по мнению индийского предпринимателя, намерен продолжить ту же «игру».

Во время первой встречи он даже не пытался изображать объективность и беспристрастность, поэтому сразу же задал вопрос: «…Что вы вообще хотите – возврата своих денег или повсюду писать про какие-то офшорные компании, которые к делу не имеют никакого отношения?»

А на просьбу показать ответы из Индии Фозилов заявил, что Прем Назир и его адвокат их увидят, но только тогда, когда он примет окончательное решение по этому делу.

Обманутый в Узбекистане иностранный предприниматель все же надеется, что окончательное решение по его делу примет закон, и, чтобы он заработал, Прем Назир непременно хочет встретиться с генпрокурором страны Нигматуллой Юлдашевым.