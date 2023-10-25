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    Как США привели к власти и слепили сегодняшний ХАМАС

    В марте 2008 года в журнале Vanity Fair вышел великолепный материал «Бомба сектора Газа», он рассказывал как США через выборы 2006 года утвердили в Газе власть ХАМАС, а затем натравили на него ФАТХ, вызвав гражданскую войну в Палестине, из которой «хамасовцы» вышли сильнее, чем никогда.

    Член ХАМАС в секторе Газа; фото: Газета.ру
    Член ХАМАС в секторе Газа; фото: Газета.ру

    Израиль, США и другие страны Запада яростно и бескомпромиссно требует от всего оставшегося мира прежде чем призывать к прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи сектору Газа — со всей строгостью осудить движение ХАМАС, признав его террористической организацией.

    Накануне, 24 октября, на очередном заседании Совета безопасности ООН представитель Израиля Гилад Ердан (Gilad Erdan), выступил с требованием отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, возмутившись его словами, что «атаки ХАМАС не произошли из вакуума», то есть, тому были причины и основания.

    Глядя на представителей западного истеблишмента, который включает и все ведущие СМИ, остается только дивиться уровню их лицемерия и лжи, и выборочности памяти, которая мгновенно стирает то, что невыгодно, не отвечает актуальным интересам, самому последнему истолкованию событий.

    Всеобщая амнезия по требованию — хорошо описана у Джорджа Оруэлла в романе-антиутопии «1984», работа героя которого заключалась в том, чтобы переписывать и уничтожать старые номера газет и журналов, тексты которых не соответствовали современной линии и утверждениям.

    История появления движения ХАМАС известна многим. Будучи первоначально подразделением египетского движения «Братья мусульмане», она была поддержана и развита израильской разведкой МОССАД для того, чтобы расколоть и соответственно ослабить Организацию освобождения Палестины (ООП — ФАТХ), которую в то время возглавлял Ясир Арафат.

    ООП пользовалась авторитетом в мире, придерживаясь социалистических и коммунистических вглядов, эта организация имела покровительство Советского Союза, который без экивоков поддерживал борьбу палестинского народа за свои земли и право на государственность, а израильтян называл не иначе как «оккупантами».

    В 2001 году, за три года до смерти, Ясир Арафат в интервью испанскому изданию El Mundo рассказал, как премьер-министр Израиля Ицхак Рабин в присутствии президента Египта Хосни Мубарака и короля Иордании Хуcсейна признался, что Израиль допустил фатальную ошибку, попытавшись позиционировать ХАМАС в качестве противовеса Организации освобождения Палестины.

    ХАМАС своим появлением мешал организации Арафата. Он использовал теракты, распространял радикальную повестку не о мирном сосуществовании двух государств — палестинского и израильского, а идею о полном уничтожении Израиля.

    Эта стратегия принесла свои плоды — палестинское движение было расколото и дискредитировано, а борьба между двумя организациями, которая включала похищения, пытки и убийства соперников, позволяла избавляться руками самих палестинцев от их ведущих и наиболее идейных членов.

    Материал авторитетного американского журнала Vanity Fair, известного своими глубокими развернутыми журналистскими расследованиями, в 2008 году пролил свет на степень вовлеченности в ежедневную работу обеих палестинских организаций со стороны США.

    Что оставляет большие вопросы и ставит под сомнение сегодняшние утверждения, что ни США, ни Израиль более не имеют контроля над ХАМАС, он вышел у них из подчинения и опеки. Так ли это?

    Ц-1 предлагает своим читателям перевод расследования Vanity Fair «Бомба сектора Газа», который в 2008 году произвел эффект сенсации, и достоверность которого никто не оспаривал. Сегодня же это первоклассное расследование стерли из памяти, как и все события, описываемые в нем.

    Президент США Джордж Буш-младший и Госсекретарь Кондолиза Райс, пожелавшие вопреки позиции ООП (ФАТХ) провести законодательные выборы в секторе Газа в 2006 года, и есть истинные прородители сегодняшнего ХАМАС, они привели его к законной власти через выборы в Газе, создав те условия и подоплеку, о которой сегодня запрещено вспоминать даже генеральному секретарю ООН.

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Арабские страны в Центральной Азии, Война на Ближнем Востоке, Палестина и Израиль
    Теги: Израиль Сектор Газа США ХАМАС
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