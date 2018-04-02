173 человека отравились на свадьбе в Кыргызстане

Празднование бракосочетания проходило 30 марта в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке. На нем присутствовали 192 человека – почти все отравились.

Уже на следующее утро после свадьбы многие из организаторов и гостей почувствовали острое недомогание и обратились к врачам.

100 человек сразу были госпитализированы с диагнозом «гастроэнтероколит неуточненной этиологии» в больницы страны.

На сегодняшний день общее количество пострадавших в ресторане достигло 173. Все госпитализированные жалуются на понос, озноб, общую слабость, тошноту и головокружение.

Среди них были и те, кто на свадьбе не присутствовал. По кыргызским обычаям гости после банкета уносят еду домой, где угощают своих родных.

«В отделение реанимации из «Ала-Тоо» направлены трое больных, – рассказала корреспонденту Ц-1 заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке Айнура Узакбаева. – Мама и девочка семи лет уже перешли в обычное отделение. На данный момент в реанимации находится одна больная. Ей 61 год. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое».

По данным санэпиднадзора города Бишкека, его работники сразу же после происшествия провели в ресторане «Ала-Тоо» внеплановую проверку.

Выяснили, что вероятной причиной отравления явилось нарушение технологического процесса приготовления, условий и срока хранения блюд.

«При опросе пострадавших был определен круг продуктов, которые наиболее вероятно могли бы стать причиной отравления, – рассказал Ц-1 главный врач Центра Госсанэпиднадзора Бишкека Артур Буюклянов. – На сегодняшний день это или мясо курицы, или рыбы. Все обратившиеся как раз употребляли данные продукты».

Чем конкретно отравились гости мероприятия – будет известно после получения данных лабораторных анализов.

В настоящее время ресторан «Ала-Тоо» закрыт до выяснения обстоятельств. Его руководство оштрафовано на 400 долларов США.

По факту массового отравления Главным управлением внутренних дел столицы возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса КР: 256 – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», и 258 – «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Андрей Назаров, корреспондент Ц-1 в Бишкеке