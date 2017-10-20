Адахан Мадумаров: «Кыргызстан превратился в бандитскую страну»

Кандидат в президенты Кыргызстана, получивший на выборах третье место, инициирует движение «Я – не согласен!» — для возвращения КР к демократическому правлению.

Действующая власть в Бишкеке на выборах президента 15 октября сработала в унисон с криминалом.

Районное и областное начальство, силовые структуры и ОПГ (организованные преступные группировки) дружно обрабатывали электорат.

Чиновники чинили препоны оппозиционным кандидатам, бандиты запугивали избирателей.

Из 640 тысяч мигрантов в России и 150 тысяч мигрантов в Казахстане лишь 18 тысяч 500 избирателей имели возможность проголосовать.

В Кыргызстане избирателей давили административным ресурсом.

Обо всех этих фактах 19 октября на пресс-конференции в Бишкеке заявил Адахан Мадумаров, лидер партии «Бутун Кыргызстан», занявший на выборах третье место с 6,49% голосов.

Победителем на президентских выборах стал кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков, бывший премьер-министр страны и друг нынешнего главы государства Алмазбека Атамбаева.

По данным ЦИК КР, за него проголосовали 54,28% избирателей.

Кандидаты ушли в тень

ЦИК, Генпрокуратура КР и правоохранительные структуры не стали реагировать на многочисленные нарушения в ходе президентской кампании.

Молчат и проигравшие кандидаты в президенты, которые еще вчера обещали навести в стране железный порядок, установить диктатуру закона и вернуть стране демократию.

На сессии парламента, возобновившего свою работу 19 октября, лидеры парламентских фракций Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев (шли в тандеме на выборах, а Бабанов считался бесспорным фаворитом гонки) не стали поднимать тему выборов.

Мадумаров по этому поводу заявил, что он разочарован их послевыборной политической пассивностью.

Идет сращивание власти с организованной преступностью. Это в полной мере продемонстрировали выборы президента.

По мнению Мадумарова, молчание оппозиции в такой опасный для страны период можно расценивать только как трусость и безответственность.



А я – не согласен

Во время выборов бандитские группировки стали частью власти. Некоторые регионы, в том числе город Ош и самый крупный район республики – Кара-Суйский, избиратели назвали кыргызской Сицилией. В этих местах государственная власть практически полностью отсутствует.

Мадумаров считает, что по совокупности правонарушений, подлогам, подкупу и административному давлению нынешние выборы превзошли все предыдущие кампании.

Правящий режим не стеснялся демонстрировать свою силу даже за рубежом.

В Москве, несмотря на холодную погоду, 15 октября с утра собрались избиратели.

Но дипломаты предупреждали избирателей, что пропустят к урнам только тех, кто намерен голосовать за Сооронбая Жээнбекова. Остальным деликатно советовали покинуть помещение.

Многие избиратели, пришедшие на участки, с удивлением узнавали, что они якобы уже проголосовали.

Как считает Мадумаров, нельзя соглашаться и признавать эти чудовищные нарушения. Он предложил всем неравнодушным гражданам страны, переживающим за будущее Кыргызстана, объединиться в общенациональное движение «Я – не согласен!»

Куда идет страна?

Победивший на выборах Сооронбай Жээнбеков так и не озвучил своей программы. Ставленник правящей партии СДПК обещал лишь продолжить курс Атамбаева.

Мадумаров считает, что это тупиковый путь.

В последнее время Кыргызстан прославился на весь мир такими сообщениями, как заключение крупного контракта (почти на миллиард долларов) с чешской фирмой «Лигласс трейдинг». Более 10 ГЭС подрядилась возвести фирма, на счету которой было всего… 137 долларов.

В сентябре Фонд Госимущества объявил о намерении продать крупнейший сотовый оператор Кыргызстана «Мегаком» российской предпринимательнице Елене Нагорной.

Компанию стоимостью 300 миллионов долларов правительство готово уступить бизнесмену, самой большой покупкой которого стал взятый в кредит недорогой автомобиль.

Не менее громкими провалами ознаменовалась и внешняя политика Атамбаева.

По мнению Мадумарова, нынешняя власть действует как «засланный казачок», цель которого – рассорить Кыргызстан с давними друзьями и надежными партнерами – с Казахстаном и Россией.

Путь вперед без Атамбаева

Экс-президент Временного правительства Кыргызстана Роза Отунбаева также надеется, что эпоха Атамбаева не будет иметь продолжения.

Известного в стране и за рубежом политика возмущает, что «в Кыргызстане почти не осталось человека или личности, кого бы ни задел, ни обозвал, ни оскорбил уходящий президент, кого смог – он успел засудить и посадил за решетку».

Политика Атамбаева, по мнению Отунбаевой, уже обернулась для страны опустошительными потерями с далекоидущими последствиями.

Мадумаров уверен, что общенациональная акция «Я – не согласен!» убедит новую власть в том, что стране нужно менять курс и возвращаться к демократическому правлению.