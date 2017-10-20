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    Адахан Мадумаров: «Кыргызстан превратился в бандитскую страну»

    Кандидат в президенты Кыргызстана, получивший на выборах третье место, инициирует движение «Я – не согласен!» — для возвращения КР к демократическому правлению.

    Политик, экс-спикер парламента Кыргызстана Адахан Мадумаров; фото с сайта - zanoza.kg
    Политик, экс-спикер парламента Кыргызстана Адахан Мадумаров; фото с сайта — zanoza.kg

    Действующая власть в Бишкеке на выборах президента 15 октября сработала в унисон с криминалом.

    Районное и областное начальство, силовые структуры и ОПГ (организованные преступные группировки) дружно обрабатывали электорат.

    Чиновники чинили препоны оппозиционным кандидатам, бандиты запугивали избирателей.

    Из 640 тысяч мигрантов в России и 150 тысяч мигрантов в Казахстане лишь 18 тысяч 500 избирателей имели возможность проголосовать.

    В Кыргызстане избирателей давили административным ресурсом.

    Обо всех этих фактах 19 октября на пресс-конференции в Бишкеке заявил Адахан Мадумаров, лидер партии «Бутун Кыргызстан», занявший на выборах третье место с 6,49% голосов.

    Победителем на президентских выборах стал кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков, бывший премьер-министр страны и друг нынешнего главы государства Алмазбека Атамбаева.

    По данным ЦИК КР, за него проголосовали 54,28% избирателей.

    Сооронбай Жээнбеков - новый президент КР; официальное фото
    Сооронбай Жээнбеков — новый президент КР; официальное фото

    Кандидаты ушли в тень

    ЦИК, Генпрокуратура КР и правоохранительные структуры не стали реагировать на многочисленные нарушения в ходе президентской кампании.

    Молчат и проигравшие кандидаты в президенты, которые еще вчера обещали навести в стране железный порядок, установить диктатуру закона и вернуть стране демократию.

    На сессии парламента, возобновившего свою работу 19 октября, лидеры парламентских фракций Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев (шли в тандеме на выборах, а Бабанов считался бесспорным фаворитом гонки) не стали поднимать тему выборов.

    Омурбек Бабанов на встече с избирателями в Оше; фото: Открытый источник
    Омурбек Бабанов на встече с избирателями в Оше; фото: Открытый источник

    Мадумаров по этому поводу заявил, что он разочарован их послевыборной политической пассивностью.

    Идет сращивание власти с организованной преступностью. Это в полной мере продемонстрировали выборы президента.

    По мнению Мадумарова, молчание оппозиции в такой опасный для страны период можно расценивать только как трусость и безответственность.

    А я – не согласен

    Во время выборов бандитские группировки стали частью власти. Некоторые регионы, в том числе город Ош и самый крупный район республики – Кара-Суйский, избиратели назвали кыргызской Сицилией. В этих местах государственная власть практически полностью отсутствует.

    Мадумаров считает, что по совокупности правонарушений, подлогам, подкупу и административному давлению нынешние выборы превзошли все предыдущие кампании.

    Правящий режим не стеснялся демонстрировать свою силу даже за рубежом.

    В Москве, несмотря на холодную погоду, 15 октября с утра собрались избиратели.

    Но дипломаты предупреждали избирателей, что пропустят к урнам только тех, кто намерен голосовать за Сооронбая Жээнбекова. Остальным деликатно советовали покинуть помещение.

    Многие избиратели, пришедшие на участки, с удивлением узнавали, что они якобы уже проголосовали.

    Как считает Мадумаров, нельзя соглашаться и признавать эти чудовищные нарушения. Он предложил всем неравнодушным гражданам страны, переживающим за будущее Кыргызстана, объединиться в общенациональное движение «Я – не согласен!»

    Куда идет страна?

    Победивший на выборах Сооронбай Жээнбеков так и не озвучил своей программы. Ставленник правящей партии СДПК обещал лишь продолжить курс Атамбаева.

    Мадумаров считает, что это тупиковый путь.

    В последнее время Кыргызстан прославился на весь мир такими сообщениями, как заключение крупного контракта (почти на миллиард долларов) с чешской фирмой «Лигласс трейдинг». Более 10 ГЭС подрядилась возвести фирма, на счету которой было всего… 137 долларов.

    В сентябре Фонд Госимущества объявил о намерении продать крупнейший сотовый оператор Кыргызстана «Мегаком» российской предпринимательнице Елене Нагорной.

    Компанию стоимостью 300 миллионов долларов правительство готово уступить бизнесмену, самой большой покупкой которого стал взятый в кредит недорогой автомобиль.

    Не менее громкими провалами ознаменовалась и внешняя политика Атамбаева.

    По мнению Мадумарова, нынешняя власть действует как «засланный казачок», цель которого – рассорить Кыргызстан с давними друзьями и надежными партнерами – с Казахстаном и Россией.

    Путь вперед без Атамбаева

    Экс-президент Временного правительства Кыргызстана Роза Отунбаева также надеется, что эпоха Атамбаева не будет иметь продолжения.

    Известного в стране и за рубежом политика возмущает, что «в Кыргызстане почти не осталось человека или личности, кого бы ни задел, ни обозвал, ни оскорбил уходящий президент, кого смог – он успел засудить и посадил за решетку».

    Политика Атамбаева, по мнению Отунбаевой, уже обернулась для страны опустошительными потерями с далекоидущими последствиями.

    Мадумаров уверен, что общенациональная акция «Я – не согласен!» убедит новую власть в том, что стране нужно менять курс и возвращаться к демократическому правлению.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Выборы президента КР - 2017, Выборы президента Кыргызстана, Кыргызстан
    Теги: Адахан Мадумаров Алмазбек Атамбаев выборы президента КР Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков
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