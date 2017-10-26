Аксакалы из Таласа требуют извинений от Алмазбека Атамбаева

Делегация аксакалов из Таласской области Кыргызстана сегодня приехала в Бишкек с миротворческой миссией – добиться извинений и урезонить президента страны.

Жители Таласа считают, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев играет с огнем: разжигает своими непродуманными выступлениями межрегиональную и межнациональную рознь в стране.

Таласцы требуют извинений от президента, оскорбившего лично их и экс-кандидата в президенты – лидера партии «Республика» Омурбека Бабанова во время предвыборной кампании.

На прошедших 15 октября в КР президентских выборах Бабанов занял второе место, набрав 33,74% голосов. Первым стал преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков с 54,77% голосов.

Как Атамбаев обидел Талас

После выборов президента 16 октября в сторонники Бабанова (в Таласской области оппозиционный кандидат набрал более 86 процентов голосов), недовольные применением админресурса и участием на стороне кандидата от власти криминальных структур, провели мирный митинг.

Таласцы не стали слушать полномочного представителя президента Даира Кенекеева, который на митинге почему-то стал читать по бумажке отрывок из эпоса «Манас».

Атамбаев, возмущенный столь явным пренебрежением к культуре, обрушился на таласцев с гневной речью.

Он заявил, что в Таласе не чтут должным образом Манаса, назвал их потомками чингизида Абыке-Кобоша, которые в последнее время стали поднимать голову не только в Таласе, но и в соседнем Казахстане.

Президент попутно оскорбил не только таласцев и Омурбека Бабанова, но и вновь критично прошелся уже и по всем жителям Казахстана.

Имея в виду Бабанова, он заявил, что популярный лидер партии «Республика» подчиняется чингизидам (которыми, по версии Атамбаева, являются казахи).

Тем самым чингизидам, убившим Манаса, – как считает просвещенный в исторических вопросах президент Кыргызстана.

Аксакалы грозят митингами

Кыргызы испокон веков бережно относились к слову, считая, что оно бьет сильнее пули.

Аксакал Торобек Кешенбаев сказал сегодня на пресс-конференции в Бишкеке, что очередная эмоциональная речь главы государства обидела всех жителей Таласской области.

Делегаты просят президента не делить таласцев на потомков Манаса и Абыке-Кобоша. Они напомнили президенту о том, что нельзя делить народ на чуйских и ошских, таласских и джалал-абадских, нарынских и баткенских.

Как отметил аксакал Асанбек Душеналиев, все жители Кыргызстана являются потомками Манаса.

Аксакалы потребовали публичных извинений от президента Кыргызстана. В противном случае, как предупредили члены делегации, они намерены использовать все законные методы для защиты чести и достоинства.

Бумеранг из Таласа

В 2010 году апрельская революция началась в Таласе.

6 апреля против клана Бакиевых поднялись все жители Таласской области.

7 апреля при штурме Белого дома на центральной площади в Бишкеке погибли девять жителей Таласа.

Делегация аксакалов попросила президента не забывать и о фактах из уже новейшей истории Кыргызстана.