Алмазбек Атамбаев: «Мир в ЦА – заслуга Шавката Мирзиёева»

Экс-президент КР Алмазбек Атамбаев нарушил молчание и дал обширное интервью о внешней политике, своем богатстве, коррупционных скандалах и окончании дружбы с Сооронбаем Жээнбековым.

Алмазбек Атамбаев впервые после ухода с поста президента Кыргызстана накануне, 19 ноября, дал первое расширенное интервью кыргызстанскому телеканалу «Апрель», владельцем которого сам же и является.

Будучи президентом Кыргызстана в период с 2011 по 2017 год, Алмазбек Атамбаев зачастую произносил не просто эмоциональные речи, но порой даже эксцентричные.

Например, он во всеуслышание называл некоторых журналистов «дерьмом», а лидеров соседних государств – диктаторами. Во время интервью журналисты напомнили, что многие ему ставят в упрек ухудшение отношений с рядом стран Центрально-Азиатского региона.

Отвечая, Атамбаев отметил, что он, напротив, улучшил отношения. В первую очередь – с Россией, которые были безнадежно испорчены в период правления Курманбека Бакиева (свергнутый в 2010 году президент КР. – Прим. Ц-1), и Узбекистаном.

По словам Атамбаева, во время правления в Узбекистане Ислама Каримова у Кыргызстана были сложные отношения с этой страной из-за того, что он не хотел «ездить на поклон и отдавать земли за поставку газа».

После прихода к власти в Ташкенте Шавката Мирзиёева отношения стали не просто хорошими, а братскими, утверждает экс-президент КР.

«Новый президент Узбекистана изменил ситуацию не только в своей стране, но и во всем регионе, – заявил Атамбаев. – Сегодняшний мир в Центральной Азии – это ведь заслуга Шавката Мирзиёева».

Комментируя конфликт с Нурсултаном Назарбаевым, в адрес которого Атамбаев очень жестко высказался и назвал его диктатором, после того как глава Казахстана встретился с кандидатом на пост президента КР – Омурбеком Бабановым, экс-президент в очередной раз заявил, что это стало следствием вмешательства главы соседнего государства в кыргызстанские выборы в 2017 году.

«У нас президент соседней страны принимает кандидата в президенты и рекламирует его. Это не вмешательство? Да, там богатая соседняя страна, но где же наша независимость?» – заявил он.

О личных отношениях с Сооронбаем Жээнбековым

Разлад в отношениях между действующим и бывшим главой государства был очевиден, однако до этого момента стороны отказывались от громких заявлений. Атамбаев первым прервал молчание.

Он рассказал, что дружил с Жээнбековым с 1995 года. Всячески помогал не только ему, но и его семье. «Я дотащил его до президентства», – заявил он.

Теперь, по словам экс-президента, дружбе пришел конец. «Жээнбеков воткнул нож в спину друга, который прикрывал его. Не ему судить, что такое друг», – сказал бывший лидер Кыргызстана.

Атамбаев добавил, что жалеет о том, что так долго «опекал» нынешнего президента.

О президентских выборах: основания для импичмента?

15 ноября бишкекский адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал у себя на странице в социальной сети Фейсбук документ, в котором, по его утверждению, сохранены все данные о тратах избирательного фонда Жээнбекова.

Озаглавил свой пост Токтакунов словами: «Появились основания для импичмента президента». По подсчетам адвоката, сумма, фигурирующая в документе, десятикратно превышает цифры, представленные в Центризбирком.

Подлинность документа до сих пор не подтверждена. В Администрации президента КР комментировать эту информацию отказались.

А вот Атамбаев назвал доказательства подлинными.

«Это реальный документ и реальные цифры», – заявил он.

По словам экс-президента, сейчас все, кто знаком с этим документом, опасаются за свою жизнь.

«Главный бухгалтер штаба уехала из страны: она боится!» – подчеркнул Атамбаев.

Рассказал он и о том, что в начале 2017 года у Сооронбая Жээнбекова был рейтинг всего в 3%.

«Он был бледной тенью по сравнению с другими политиками», – подчеркнул экс-президент.

О борьбе с коррупцией

В начале этого года президент Жээнбеков объявил начало борьбы с коррупцией. Сейчас по коррупционным статьям задержаны и водворены в СИЗО два бывших премьера: Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-мэр и бывший начальник таможенной службы Кубанычбек Кулматов.

Алмазбек Атамбаев заявил, что настоящая борьба с коррупцией велась именно при нем, а «нынешние посадки – это показуха».

По версии экс-президента, в 2017 году от борьбы с коррупцией в бюджет страны поступило 8,5 млрд сомов (120 млн долларов), а за 10 месяцев 2018-го – только 4 млрд (55 млн долларов). То есть борьба с коррупцией снизилась в два раза, подсчитал он.

«Сегодня опять на той же таможне рулят суперворы, – заявил Атамбаев. – Бюджет теряет из-за этого миллиарды и будет терять. Показная борьба скрывает настоящих коррупционеров.

Кубан и Сапар (экс-мэр Кубанычбек Кулматов и экс-премьер Сапар Исаков) посажены потому, что, несмотря на просьбы Жээнбекова, сняли с работы Раима-миллиона (Райымбек Матраимов – заместитель начальника Таможенной службы. Атамбаев ранее заявлял, что он замешан в коррупционных схемах на таможне. – Прим. Ц-1).

Это месть за то, что он не послушался Жээнбекова. Кубан – потому что начал зачищать таможню от раимовских людей. А это уже была жээнбековская структура… Это месть за то, что лишили кормушки определенную семейку».

О своем богатстве

Атамбаев в очередной раз признал, что является одним из самых богатых людей Кыргызстана. Однако, опровергая слухи об обогащении за государственный счет, экс-президент подчеркнул, что все свое состояние заработал во времена, когда не занимал никаких постов.

Он рассказал, что начал бизнес с продажи книг, которые в СССР были большим дефицитом. Потом скупал акции приватизированных предприятий. Имел долю в крупном предприятии в Турции, которая в год приносила десятки миллионов долларов дивидендов. Но продал ее в начале двухтысячных.

«Когда я зарабатывал миллиарды сомов, многие сегодняшние мультимиллионеры только в школу ходить начинали», – заявил он.

Об аресте Икрамжана Илмиянова

Один из главных сподвижников Атамбаева, его бывший водитель, дослужившийся до поста в Администрации президента КР и которого многие считали «серым кардиналом» власти, был арестован в России 19 октября, после чего – экстрадирован в Бишкек. На родине он подозревается в коррупции.

По мнению Атамбаева, этот арест – попытка «закрыть ему рот».

«Илмиянов слишком много знает про проведение выборов, правду про них, – заявил экс-президент. – Но если он в каких-то коррупционных делах замешан, я никогда за таких не заступался».

Цитировал Геббельса

По мнению Атамбаева, сейчас в Кыргызстане развернута кампания лжи и клеветы, которой он не видел даже во времена Акаева и Бакиева (Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – свергнутые президенты Кыргызстана. – Прим. Ц-1).

«Сегодняшние власти пошли дальше, чем Акаев и Бакиев, и продолжают врать, – заявил он. – Как утверждал Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят».

Будет ли реакция?

Отреагирует ли на заявления экс-президента действующая власть – пока неизвестно.

Весьма вероятно, что Жээнбеков вообще проигнорирует выпады бывшего друга.

Или подаст на него в суд за клевету, как это было с журналистом Кабаем Карабековым (выиграв дело, Жээнбеков отозвал требование о возмещении материального ущерба. – Прим. Ц-1).

Менее вероятен, но возможен даже арест экс-президента. В конце концов, почти все его ближайшие сподвижники сейчас проходят главными фигурантами уголовных дел.

Очевидно одно: «война» двух политиков перестала быть «холодной». Одна из сторон перешла в наступление. Чем это чревато для страны, пережившей две революции, – покажет время.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане