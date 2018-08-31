Алмазбек Атамбаев не принял приглашения Сооронбая Жээнбекова

Экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не появился сегодня на праздничной церемонии в честь 27-й годовщины независимости республики по «состоянию здоровья».

По официальной версии секретариата Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), председателем которой является бывший лидер страны, это связано с перенесенным недавно приступом радикулита.

«Врачи пока не рекомендуют ему длительное пребывание на мероприятиях, поэтому он отметит День независимости в кругу семьи», – сообщили в секретариате СДПК.

Ранее нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков пригласил своих опальных предшественников – Алмазбека Атамбаева и Розу Отунбаеву в президентскую ложу, чтобы отметить День независимости КР.

Отунбаева пришла. Она в последнее время часто появляется на совместных мероприятиях с действующим президентом, что говорит об их политическом сближении и общих интересах.

После арестов единомышленников Атамбаева между ним и действующим президентом возникли противоречия. Политики пока воздерживаются от громких заявлений в адрес друг друга, однако стараются всячески избегать личных встреч.

Так, Атамбаев сначала не появился на официальном праздновании годовщины революции 7 апреля, а теперь не пришел отмечать День независимости.