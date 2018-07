Бельгийский вратарь откликнулся на просьбу фаната из Кыргызстана

Болельщик Арсен Алтыбаев из Кыргызстана на матче между сборными Бельгии и Японии на ЧМ-2018 сидел на трибуне с плакатом: «Миньоле, можно я возьму твою футболку».

5 июля голкипер Симон Миньоле встретился с Арсеном и вручил ему футболку с автографом. Бельгиец рассказал, что заметил своего персонального болельщика и после матча обратился к помощи социальных сетей, чтобы найти его.

Спустя некоторое время Симон опубликовал еще один пост.

«Твиттер, мы нашли его. Встречайте Арсена. Он приехал в Россию из Кыргызстана. И да, он получил мою футболку», – написал Миньоле.

Twitter, we found him. Meet Arsen. Travelled from Kyrgyzstan to Russia. And yes, he got my shirt. How I love social media❤ thanks all!!! #YNWA #Worldcup pic.twitter.com/CbLcmasuYq

— Simon Mignolet (@SMignolet) 5 июля 2018 г.