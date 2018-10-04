Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Кыргызстан

    Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев прервал молчание…

    Серия арестов крупных чиновников в КР по обвинению в коррупции заставила Алмазбека Атамбаева написать статью «Правда об аварии на Бишкекской ТЭЦ».

    atambaev-u
    Алмазбек Атамбаев; фото: РИА Новости

    Статья экс-президента Кыргызстана была опубликована на сайте Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) 3 октября.

    Это объемный материал, в котором бывший лидер, возглавлявший страну с 2011 по 2017 год, впервые делится своим видением того, что происходило в Кыргызстане в годы его правления.

    Начинается публикация Атамбаева с объяснений, что до его прихода к власти страна пребывала в глубоком экономическом кризисе. Ежедневно происходили веерные отключения электричества.

    «Будет у кыргызстанцев свет или нет – это полностью зависело от погоды, в прямом смысле этого слова, – пишет Атамбаев. – Будет много воды в Токтогулке (Токтогульская гидроэлектростанция. – Прим. Ц-1) – будет свет, будет там мало воды – будут веерные отключения. Так было буквально несколько лет назад, и так было бы и сегодня, если бы не принятые тогда мной решения».

    Недостающую энергию, по словам Атамбаева, приходилось закупать у соседних государств. И лишь благодаря его решениям о постройке линии электропередачи «Датка – Кемин», соглашению с Газпромом о поставке газа и реконструкции Бишкекской ТЭЦ страна стала энергонезависимой.

    Скандальная реконструкция ТЭЦ

    О последнем объекте, ставшем центром коррупционного скандала в Кыргызстане, Атамбаев написал подробнее.

    Обновленная за 386 млн долларов Бишкекская ТЭЦ не выдержала морозов зимы 2017–2018 годов. Из-за сбоя бишкекчане остались без тепла в 30-градусный холод.

    Депутатская комиссия, созданная для выяснения причин аварии, нашла факты почти двукратного завышения стоимости работ.

    Так, например, только консультационные услуги обошлись в десятки миллионов долларов. А плоскогубцы подрядчики – китайская компания ТВЕА – закупали по 600 долларов за штуку.

    По возбужденным коррупционным делам за решеткой оказались два бывших премьер-министра страны: Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-мэр столицы Кубанычбек Кулматов. Все – ближайшие соратники экс-президента Атамбаева.

    Алмазбек Атамбаев попытался ответить на все вопросы, которые возникли у следствия по реконструкции ТЭЦ.

    Первый – почему выбрали ТВЕА

    По словам Атамбаева, никаких коррупционных проявлений, которые вменяются экс-премьерам Исакову и Сатыбалдиеву, при подготовке соглашения с этой компанией нет.

    Она была выбрана из трех претендентов – российской компании «Интер РАО ЕЭС» и двух китайских – СМЕС и ТВЕА.

    Россияне предлагали провести работу дороже: за 518 млн долларов.

    СМЕС – чуть дешевле: за 356 млн. Но, как пишет Атамбаев, это предложение изначально было «сомнительным». Например, проект СМЕС был просто копией проекта ТВЕА, из которого они выбросили несколько позиций, благодаря чему и снизили стоимость.

    Например, строительство дымохода. «Это все равно, что печка без трубы», – отметил экс-президент.

    Также, по словам Атамбаева, ТВЕА была утверждена единственным исполнителем этого проекта на уровне правительства Китая. То есть альтернативы у Кыргызстана просто не было.

    Второй вопрос – это стоимость работ

    Экс-президент попытался опровергнуть все доводы депутатской комиссии. Он заявил, что стоимость реконструкции Бишкекской ТЭЦ по цене за 1 мВт – самая низкая в Центральной Азии.

    По данным, которые приводит Атамбаев, строительство ТЭЦ «Душанбе-2» в Таджикистане обошлось в 528 млн. Туракурганская ТЭЦ обошлась Узбекистану в 1,1 млрд, а стоимость ТЭЦ-4 в казахстанской Караганде и вовсе перевалила за 2 млрд долларов.

    «И как после этого можно обвинять Сапара Исакова, Жанторо Сатыбалдиева, Осмонбека Артыкбаева, Айбека Калиева и Салайдина Авазова в завышении стоимости реконструкции ТЭЦ?» – спрашивает Атамбаев.

    Говоря о плоскогубцах за 600 долларов, Атамбаев предположил, что «кто-то из подрядчиков или заказчиков мог воровать у своей же компании», и заявил, что они должны «наказываться по всей строгости закона».

    Предотвратил катастрофу

    В завершение Атамбаев констатирует, что реконструкция ТЭЦ помогла предотвратить техногенную катастрофу, когда из-за отказа устаревшего оборудования замерзла бы вся водопроводная сеть в столице.

    «Без нее Бишкек бы остался на годы городом без отопления, городом без воды, городом без дорог. А те, кто предотвратил катастрофу, сегодня сидят в тюрьме», – подытожил Атамбаев.

    Стоит отдельно отметить, что в своей публикации экс-президент воздержался от каких-либо обвинений в адрес действующей власти.

    Будучи президентом, Атамбаев произносил очень темпераментные и зачастую даже эксцентричные речи.

    Теперь же экс-глава Кыргызстана, когда-то неприкрыто называвший некоторых журналистов «дерьмом», а президентов соседних стран – «диктаторами», в своих оценках был очень аккуратен.

    Опасается репрессий?

    Дата выхода публикации удивительно совпадает с другим знаковым для Кыргызстана событием.

    3 октября в Конституционной палате страны начали рассмотрение ходатайства о признании неконституционной нормы Закона «О гарантиях деятельности президента», устанавливающей абсолютную неприкосновенность экс-президента.

    Ранее ряд активистов и депутатов выступили с предложением лишить экс-президентов неприкосновенности.

    Конституционная палата вынесла решение: признала неконституционность ст. 12 Закона «О гарантиях деятельности президента» о неприкосновенности экс-президента в той части, в которой она не содержит положений, позволяющих преодолеть неприкосновенность.

    Теперь, если парламент страны изменит статус бывшего президента, Алмазбек Атамбаев наряду с другими чиновниками вполне может быть привлечен к ответственности по коррупционным делам, связанным с реконструкцией ТЭЦ.

    Может быть, именно это и заставило его прервать молчание?

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан
    Теги: Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Алмазбек Атамбаев признал, что допустил немало кадровых ошибок

    «В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам», – заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем обращении в честь 25-летия СДПК.

    Кыргызстан
    Безопасность

    В Кыргызстане впервые испытали боевой комплекс «Искандер»

    В Кыргызстане в рамках совместных военных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» 26 сентября российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – сообщает с места событий корреспондент Ц-1.

    Кыргызстан
    Политика

    Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

    Заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова указом премьер-министра от 22 сентября отправлена в отставку, сообщила пресс-служба главы правительства.

    Кыргызстан

    Выбор редактора
    Права человека

    Арест активиста-депутата в Намангане: случайность или данность?

    Член УзЛиДеП и депутат Наманганского областного совета депутатов Олимджан Тухтаназаров не боялся защищать диссидентов и идти против местных властей – теперь он арестован.

    Узбекистан

    Новости из Кыргызстанa

     Политика

    Алмазбек Атамбаев признал, что допустил немало кадровых ошибок

    «В последние годы члены нашей партии в значительной мере влияли на кадровую политику и допускали ошибки. Немало кадровых ошибок сделал и я сам», – заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем обращении в честь 25-летия СДПК.

    Кыргызстан
    Безопасность

    В Кыргызстане впервые испытали боевой комплекс «Искандер»

    В Кыргызстане в рамках совместных военных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018» 26 сентября российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – сообщает с места событий корреспондент Ц-1.

    Кыргызстан