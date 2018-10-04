Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев прервал молчание…

Серия арестов крупных чиновников в КР по обвинению в коррупции заставила Алмазбека Атамбаева написать статью «Правда об аварии на Бишкекской ТЭЦ».

Статья экс-президента Кыргызстана была опубликована на сайте Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) 3 октября.

Это объемный материал, в котором бывший лидер, возглавлявший страну с 2011 по 2017 год, впервые делится своим видением того, что происходило в Кыргызстане в годы его правления.

Начинается публикация Атамбаева с объяснений, что до его прихода к власти страна пребывала в глубоком экономическом кризисе. Ежедневно происходили веерные отключения электричества.

«Будет у кыргызстанцев свет или нет – это полностью зависело от погоды, в прямом смысле этого слова, – пишет Атамбаев. – Будет много воды в Токтогулке (Токтогульская гидроэлектростанция. – Прим. Ц-1) – будет свет, будет там мало воды – будут веерные отключения. Так было буквально несколько лет назад, и так было бы и сегодня, если бы не принятые тогда мной решения».

Недостающую энергию, по словам Атамбаева, приходилось закупать у соседних государств. И лишь благодаря его решениям о постройке линии электропередачи «Датка – Кемин», соглашению с Газпромом о поставке газа и реконструкции Бишкекской ТЭЦ страна стала энергонезависимой.

Скандальная реконструкция ТЭЦ

О последнем объекте, ставшем центром коррупционного скандала в Кыргызстане, Атамбаев написал подробнее.

Обновленная за 386 млн долларов Бишкекская ТЭЦ не выдержала морозов зимы 2017–2018 годов. Из-за сбоя бишкекчане остались без тепла в 30-градусный холод.

Депутатская комиссия, созданная для выяснения причин аварии, нашла факты почти двукратного завышения стоимости работ.

Так, например, только консультационные услуги обошлись в десятки миллионов долларов. А плоскогубцы подрядчики – китайская компания ТВЕА – закупали по 600 долларов за штуку.

По возбужденным коррупционным делам за решеткой оказались два бывших премьер-министра страны: Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-мэр столицы Кубанычбек Кулматов. Все – ближайшие соратники экс-президента Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев попытался ответить на все вопросы, которые возникли у следствия по реконструкции ТЭЦ.

Первый – почему выбрали ТВЕА

По словам Атамбаева, никаких коррупционных проявлений, которые вменяются экс-премьерам Исакову и Сатыбалдиеву, при подготовке соглашения с этой компанией нет.

Она была выбрана из трех претендентов – российской компании «Интер РАО ЕЭС» и двух китайских – СМЕС и ТВЕА.

Россияне предлагали провести работу дороже: за 518 млн долларов.

СМЕС – чуть дешевле: за 356 млн. Но, как пишет Атамбаев, это предложение изначально было «сомнительным». Например, проект СМЕС был просто копией проекта ТВЕА, из которого они выбросили несколько позиций, благодаря чему и снизили стоимость.

Например, строительство дымохода. «Это все равно, что печка без трубы», – отметил экс-президент.

Также, по словам Атамбаева, ТВЕА была утверждена единственным исполнителем этого проекта на уровне правительства Китая. То есть альтернативы у Кыргызстана просто не было.

Второй вопрос – это стоимость работ

Экс-президент попытался опровергнуть все доводы депутатской комиссии. Он заявил, что стоимость реконструкции Бишкекской ТЭЦ по цене за 1 мВт – самая низкая в Центральной Азии.

По данным, которые приводит Атамбаев, строительство ТЭЦ «Душанбе-2» в Таджикистане обошлось в 528 млн. Туракурганская ТЭЦ обошлась Узбекистану в 1,1 млрд, а стоимость ТЭЦ-4 в казахстанской Караганде и вовсе перевалила за 2 млрд долларов.

«И как после этого можно обвинять Сапара Исакова, Жанторо Сатыбалдиева, Осмонбека Артыкбаева, Айбека Калиева и Салайдина Авазова в завышении стоимости реконструкции ТЭЦ?» – спрашивает Атамбаев.

Говоря о плоскогубцах за 600 долларов, Атамбаев предположил, что «кто-то из подрядчиков или заказчиков мог воровать у своей же компании», и заявил, что они должны «наказываться по всей строгости закона».

Предотвратил катастрофу

В завершение Атамбаев констатирует, что реконструкция ТЭЦ помогла предотвратить техногенную катастрофу, когда из-за отказа устаревшего оборудования замерзла бы вся водопроводная сеть в столице.

«Без нее Бишкек бы остался на годы городом без отопления, городом без воды, городом без дорог. А те, кто предотвратил катастрофу, сегодня сидят в тюрьме», – подытожил Атамбаев.

Стоит отдельно отметить, что в своей публикации экс-президент воздержался от каких-либо обвинений в адрес действующей власти.

Будучи президентом, Атамбаев произносил очень темпераментные и зачастую даже эксцентричные речи.

Теперь же экс-глава Кыргызстана, когда-то неприкрыто называвший некоторых журналистов «дерьмом», а президентов соседних стран – «диктаторами», в своих оценках был очень аккуратен.

Опасается репрессий?

Дата выхода публикации удивительно совпадает с другим знаковым для Кыргызстана событием.

3 октября в Конституционной палате страны начали рассмотрение ходатайства о признании неконституционной нормы Закона «О гарантиях деятельности президента», устанавливающей абсолютную неприкосновенность экс-президента.

Ранее ряд активистов и депутатов выступили с предложением лишить экс-президентов неприкосновенности.

Конституционная палата вынесла решение: признала неконституционность ст. 12 Закона «О гарантиях деятельности президента» о неприкосновенности экс-президента в той части, в которой она не содержит положений, позволяющих преодолеть неприкосновенность.

Теперь, если парламент страны изменит статус бывшего президента, Алмазбек Атамбаев наряду с другими чиновниками вполне может быть привлечен к ответственности по коррупционным делам, связанным с реконструкцией ТЭЦ.

Может быть, именно это и заставило его прервать молчание?

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане