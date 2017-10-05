Дестабилизировать ситуацию в КР может только правящая партия

Доктор исторических наук Александр Князев в интервью Ц-1 говорит о провокациях СДПК и связях кыргызских кланов с арабскими исламскими пропагандистами.

Эксперт по Ближнему Востоку и Центральной Азии, ученый-востоковед Александр Князев, ставший в 2013 году персоной нон-грата в КР, говорит в интервью Ц-1, что Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), лидером которой является президент Алмазбек Атамбаев, нужна дестабилизация в стране, и объясняет – почему.

А также о том, как преемник президента, кандидат от СДПК и бывший премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков связан с сомнительными катарскими организациями.

– Господин Князев, возможна ли мирная передача власти в Кыргызстане?

– Ситуация в Кыргызстане накаляется с каждым днем. В ход идут разного рода провокации, включая и имитацию терактов. В дестабилизации ситуации не заинтересован никто в республике, кроме команды кандидата от СДПК, у которого весьма невелики шансы выиграть честные выборы.

Именно от них можно ожидать манипулирования стабильностью, что позволило бы отменить результаты выборов, и уж точно – исключить в условиях «антитеррористической обстановки» какие-либо протестные действия со стороны электората, поддержавшего оппозиционных кандидатов.

Древний принцип qui prodest, то есть «смотри, кому выгодно», в данном случае работает стопроцентно.

– На днях кандидат от СДПК подал иск на информагентство «24 kg» и журналиста Кабая Карабекова за то, что они рассказали о связях братьев Жээнбековых с арабским «Обществом социальных реформ». Это оскорбило кандидата в президенты. Почему?

– Кувейтское «Общество социальных реформ», или «Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи», – весьма одиозная организация, работающая во многих странах мира под прикрытием более известной и не менее одиозной «Ихван уль-муслимое» – «Братьев-мусульман».

Конечные цели этой структуры – устранение светского правительства и установление исламского правления во всемирном масштабе, реинкарнация «Всемирного исламского халифата».

Поле их деятельности – страны или регионы с преимущественно мусульманским населением.

Это чисто такфиристская структура. «Такфир» – это обвинение в неверии, в том числе являющееся главным идейным обоснованием возможности ведения вооруженного джихада против своих сограждан, не говоря уже о «неверных».

«Аль-Ислах аль-Иджтимаи» как раз таки занимается целенаправленной пропагандой в этом направлении и внедряет в умы верующих нетерпимость к иным религиям, к другим формам исповедования ислама. Но пропаганда – далеко не единственная форма работы их деятельности.

– А чем эта организация занимается на практике?

– В 2003 году в России решением Верховного суда «Общество социальных реформ» было признано террористической организацией, деятельность которой была запрещена, после того как было подтверждено конспиративное финансирование ею сепаратистского вооруженного джихада на Северном Кавказе.

Религиозная ситуация в Кыргызстане уже давно демонстрирует устойчивое создание предпосылок к отходу страны от светской модели государственного устройства и к утверждению статуса регионального центра религиозно-экстремистских организаций, импортируемых из монархий Персидского залива с участием некоторых кыргызских кланов.

Один из этих кланов – Жээнбековы. И в этом участвует не только «Общество социальных реформ», оно просто более известно. Таких «джамиятов» – десятки.

Действующий закон о безвизовом въезде для граждан стран Персидского залива стимулирует приезд из Саудовской Аравии, Кувейта, Катара в частном порядке туристов, в числе которых – шейхи весьма сомнительных религиозных общин.

Они привозят наличные деньги и квоты для обучения студентов в Мединском университете. Каждый такой эмиссар предоставляет более ста квот для студентов. Нередка практика вывоза для обучения в арабские страны и детей в возрасте 9–12 лет.

Отдельную опасность представляет собой организация «Таблиги Джамаат», основной смысл деятельности которой состоит в осуществлении «даваата» – активного, а в Кыргызстане порой уже и агрессивного прозелитизма, навязывающего обществу жестко определенные представления о религии как единственно верные…

– То есть при условии прихода к власти Жээнбекова КР грозит исламизация?

– Связи братьев Жээнбековых с радикальными религиозными структурами не означают, конечно, что, предположим, став президентом, кандидат от СДПК сразу начнет директивно одевать всю республику в хиджабы и шаровары арабского образца.

У структур, о которых мы говорим, давно отработана гибкая тактика распространения своего влияния в зависимости от условий той или иной страны.

Для начала могут реализоваться решения, которые получат широкое одобрение в обществе, например, запреты на спиртные напитки.

Само по себе это не страшно, но с подобного начинается форматирование общественного сознания под те или иные запреты, сокращается пространство личной свободы граждан. Потом следуют уже и более серьезные вещи.

Сложно сказать, каким образом функционеры этих структур «работают» в Белом доме, может, они там и не бывают в прямом смысле. Но существуют же и другие способы коммуникации, в том числе построенные и на финансовых интересах.

– Насколько в этой связи опасны перечисленные вами организации для Кыргызстана?

– Более чем опасны. В России, Казахстане, Узбекистане, Китае к подобным организациям существует вполне внятное отношение.

Ведь любая вера лишена логики, она основывается на чувствах, потому и способна стимулировать и деструктивные действия.

Религиозная сфера деликатна, поскольку зиждется на иррациональной мотивации поведения каждого человека.

Проблема в том, кто и в каком направлении этой мотивацией управляет, а вот здесь как раз важна роль государства.

Которое должно действовать жестко и применять запреты, ограничения, силовые меры в интересах всего общества, а не отдельной группы, управляемой из Персидского залива.