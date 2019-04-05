Экс-президент КР может быть лишен неприкосновенности

В Кыргызстане не за горами развязка в противостоянии Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова – парламент страны накануне принял поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента».

Парламент Кыргызстана 4 апреля в третьем чтении принял поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики».

Это означает, что экс-президент КР Алмазбек Атамбаев, руководивший страной с 2011 по 2017 год, может быть лишен неприкосновенности, а также подвергнуться запрету заниматься политикой.

Новый закон

Внесение изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента» в парламенте Кыргызстана рассматривали почти год.

Его вынесли на общественное обсуждение еще 30 мая прошлого года. В изначальной редакции законопроекта, предложенной депутатами Исхаком Масалиевым и Курманкулом Зулушевым, была только одна поправка. Парламентарии предлагали убрать статью о неприкосновенности экс-президента, поскольку она противоречит Конституции.

В ходе обсуждений депутаты предлагали все новые и новые поправки – в результате документ изменился до неузнаваемости.

Настолько, что даже Исхак Масалиев, один из инициаторов, впервые в практике Законодательного собрания Кыргызстана проголосовал против своего же законопроекта. Кстати, вместе с ним отказались принимать поправки только двое нардепов. Абсолютное большинство, 111 депутатов, нажали «за».

Основные изменения, которые претерпел закон, заключаются в двух пунктах. Первый – это введенный механизм снятия неприкосновенности.

В документе прописано, что теперь экс-президент может быть лишен своего статуса. Для этого необходимо выдвинутое парламентом обвинение в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора, «об имевшихся в действиях экс-президента Кыргызской Республики признаках преступления на период исполнения им полномочий президента».

Потом вопрос лишения статуса выносится на голосование Законодательного собрания, и в случае, если его поддержат две трети парламентариев, экс-глава государства лишается всех привилегий, в том числе и неприкосновенности.

Его можно будет привлекать, как обычного гражданина, также и к уголовной ответственности.

Второй пункт, возможно, даже более важный – о том, что «экс-президент КР не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии».

В противном случае, как сказано в законе, «прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета». То есть опять-таки бывший глава государства лишается неприкосновенности.

Помимо этого экс-президента лишили страхования за счет государства и служебного автотранспорта.

Закон вступит в силу только после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым. Но это событие, судя по всему, не заставит себя долго ждать…

Нокаут для Атамбаева

Конечно, в законе ни о каких персоналиях речи не идет. Однако очевидно, против кого он направлен.

В Кыргызстане только два человека имеют статус экс-президента: это 68-летняя Роза Отунбаева, которая в политической жизни особо не участвует и занимается социальными проектами.

И 62-летний Алмазбек Атамбаев, с недавнего времени – «враг № 1» действующей власти, который не скрывал своего стремления принять участие в парламентских выборах 2020 года вместе со своей партией социал-демократов.

Беглые Аскар Акаев и Курманбек Бакиев статуса «экс» давно лишились.

Все верные соратники Атамбаева уже арестованы и обвинены в коррупции. В том числе экс-премьер Сапар Исаков, бывшие мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов.

Вполне вероятно, что не за горами арест и самого экс-президента, который неоднократно открыто брал на себя ответственность за те политические решения, по которым сейчас обвиняются его соратники. Тем более что со вступлением в силу вышеупомянутых поправок это можно будет сделать.

Раскол в СДПК

Еще один серьезный удар по Атамбаеву был нанесен ранее. Это раскол в основанной им партии СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана. – Ц-1) – самой влиятельной в стране и имеющей наибольшее количество мест в парламенте.

Кстати, именно от СДПК в 2017 году баллотировался на пост президента действующий глава страны Сооронбай Жээнбеков.

В парламентской фракции из 38 мандатов, доставшихся СДПК, верность Атамбаеву сохранили только четыре депутата. Несколько человек, в том числе и брат действующего президента Асилбек Жээнбеков, объявили о выходе из партии.

Остальные уже не подчиняются указаниям партийного лидера и поддерживают политику главы парламентской фракции социал-демократов (но исключенного из той же партии) Исы Омуркулова.

Всю свою политическую карьеру он стоял рядом с Атамбаевым. Но потом внезапно изменил свою позицию и даже поддержал движение ряда отколовшихся от основного костяка партии под названием «СДПК без Атамбаева».

3 апреля члены этого движения провели съезд, где избрали нового председателя. Обещал присутствовать там и Омуркулов. Но не пришел.

В самой СДПК назвали этот съезд «клоунадой» и 6 апреля обещали провести свой, уже под председательством самого Атамбаева. Пока президент не подписал вышеупомянутые поправки в закон, экс-глава страны, участвуя в политическом собрании, ничем не рискует.

Жесткая риторика

Тем временем риторика экс-президента становится все жестче. 4 апреля подконтрольный Атамбаеву телеканал «Апрель» опубликовал видео с его участием, где он в отнюдь не лестных выражениях отзывается о действующей власти.

С нескрываемым удовольствием лидер партии Атамбаев комментирует уход из СДПК брата президента Асилбека Жээнбекова: «СДПК уже без братьев Жээнбековых. Оба вышли!»

Обвиняет власть в политических преследованиях: «Вместо того чтобы разбираться в правде, клан Жээнбековых – Матраимовых, вы знаете, что они сделали. Они, наоборот, того же Сапара Исакова, Кубана Кулматова посадили в тюрьму, всякую ложь распространяли про них и, конечно же, про меня. Потому что главная задача была не «СДПК без Атамбаева». Главная задача была: «Кыргызстан без Атамбаева».

Экс-глава Кыргызстана оскорбляет депутатов: «Они (видимо, власть. – Ц-1) не убивают, а просто сажают невинных людей. И с перепугу вся наша элита и большая часть депутатов молчат. А когда я говорю, что очень много депутатов, как сопля, – обижаются. Я говорю всегда правду. Я в этой жизни ничего не боюсь».

«Сушительный» вопрос

И насмехается над президентом: «Мне показали фотографию баннера на этом съезде (съезде «СДПК без Атамбаева». – Ц-1). Четыре слова – две ошибки. А ведь там не только Сагынбек (один из организаторов съезда. – Ц-1). Это братья Жээнбековы, учителя русского языка, помогали. Это, конечно, «сушительный» вопрос (в данном случае Атамбаев намеренно повторил оговорку Жээнбекова в интервью российским журналистам; президент имел в виду – «существенный». – Ц-1)».

В конце своей речи экс-президент констатирует: «Оказывается, человека невозможно разглядеть, что у него внутри. Председатель колхоза уехал из колхоза, но колхоз остался в голове. Как воровал баранов в колхозе и дурил колхозников, так эти люди могут дурить и дальше».

О ком здесь говорит Атамбаев, можно лишь догадываться. Пост председателя колхоза, например, в начале 90-х занимал нынешний президент Сооронбай Жээнбеков.

Это уже не первый жесткий выпад от экс-президента. Ранее он обвинял действующего главу государства и своего «бывшего друга» в предательстве и связи с коррупционерами. Жээнбеков предпочитает на подобную риторику не отвечать. Или отвечать не словами, а действиями.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане