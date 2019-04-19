Экс-президента Кыргызстана лишили основанной им СДПК

Минюст КР накануне внес изменения в электронную базу данных юридических лиц страны: в профайле СДПК сменилось имя председателя – это более не Алмазбек Атамбаев.

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) – одна из старейших в стране. Она была основана в 1993 году, а официально зарегистрирована в 1994-м.

С тех пор ее бессменным лидером был один из основателей – бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. А партия была представлена во всех созывах парламента. СДПК составляла основную оппозицию власти во времена правления президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Но наибольшего могущества социал-демократы добились после апрельской революции 2010 года: на парламентских выборах в том же году СДПК заняла второе место, уступив только «Ата-Журту».

В 2011 году ее лидер Атамбаев стал президентом страны.

В 2015-м, когда был избран нынешний состав Законодательного собрания, СДПК одержала уверенную победу и получила 38 депутатских мандатов из 120.

На последних выборах президента в 2017 году победу одержал именно кандидат от социал-демократов – нынешний президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Раскол в СДПК

Приход к власти Жээнбекова стал переломным моментом в истории партии.

Вскоре между Атамбаевым и его преемником Жээнбековым произошел разлад. Начался раскол и в партии. Некоторые социал-демократы поспешили откреститься от неугодного Атамбаева. Вначале это были малоизвестные в политике фигуры, потом пошли и «тяжеловесы».

Родной брат президента Асилбек Жээнбеков объявил о выходе из СДПК.

Некоторые, как, например, Иса Омуркулов, в прошлом ближайший друг и соратник Атамбаева, решили действовать по-другому – выгнать из партии самого экс-президента.

Отколовшиеся партийцы создали движение «СДПК без Атамбаева». 3 апреля провели свой съезд, на котором избрали нового председателя, почти доселе никому не известного политика Сагынбека Абдрахманова.

Идейный вдохновитель съезда Омуркулов на мероприятии, кстати, так и не появился.

«Официальная» СДПК провела свой съезд 6 апреля. Там в очередной раз выбрали председателем Алмазбека Атамбаева, а альтернативный съезд назвали «клоунадой». Как выяснилось, зря они не отнеслись к оппонентам серьезно…

Сыграли на опережение

Не дожидаясь съезда основной части СДПК, члены альтернативного съезда уже 5 апреля подали в Министерство юстиции республики уведомление о смене руководителя, политсовета и местонахождения политического объединения.

К документу приложили выписку из протокола 18-го съезда партии и копию паспорта нового руководителя – Абдрахманова.

Минюст уже 18 апреля внес соответствующие изменения в реестр юридических лиц, фактически узаконив смену лидера партии.

Не виноватая я…

От моментально разразившегося скандала, о котором говорили в том числе и в парламенте страны, чиновники Минюста поспешили откреститься.

Как пояснили в ведомстве, письмо о смене руководства партии в адрес Минюста «носит уведомительный характер».

«В таких случаях регистрирующий орган, получив уведомление, в течение семи рабочих дней вносит необходимые сведения в Государственный реестр юридических лиц, филиалов и извещает об этом соответствующие госорганы, что и было сделано Министерством юстиции», – заявили в министерстве.

Ответственность за предоставляемую информацию, по словам чиновников Минюста, «полностью несет заявитель».

По их словам, получается, что ведомство вообще было не в курсе, что такое СДПК, кто такой Атамбаев, а целиком и полностью полагалось на информацию в уведомлении.

«Это просто рейдерский захват!»

Реакция социал-демократов не заставила себя долго ждать. Уже через несколько часов политсовет партии созвал экстренную пресс-конференцию.

Где сообщили, что подали заявление в Генеральную прокуратуру КР за подписью Алмазбека Атамбаева с требованием возбудить уголовное дело в отношении чиновников Минюста, которые внесли изменения в базу данных. Самого экс-президента, кстати, на мероприятии не было.

«Это изменение в графе с адресом и руководителем нарушило права наших однопартийцев. Если начнут так рейдерски захватывать партии с 25-летней историей, что будет с нашими правами?» – вопрошал социал-демократ Нурбек Касымбеков.

«Это же понятно, что этих проходимцев поддерживает верхушка власти. Без поддержки сверху ничего этого не могло произойти», – заявила депутат Ирина Карамушкина.

«Руководство Минюста идет на серьезное нарушение закона, за которое будет отвечать в скором будущем», – сообщил активист Адиль Турдукулов.

Подытожила всё официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева, заявив, что они «будут бороться за свою партию и пойдут на выборы в 2020 году (парламентские. – Ц-1) в составе своей партии».

«Печать отдай! И деньги!»

Созвали свою пресс-конференцию и члены «СДПК без Атамбаева» во главе с новоявленным лидером политобъединения Сагынбеком Абдрахмановым.

Триумфально демонстрируя документы, новый председатель заявил, что теперь он – полноправный глава СДПК, и потребовал от Атамбаева вернуть гербовую печать, устав и деньги партии.

По словам Абдрахманова, новый политсовет уже направил письмо главе Нацбанка с требованием запретить любые банковские операции по счетам СДПК без подписи нового председателя, то есть самого Абдрахманова.

А вокруг – тишина…

Власть страны рокировки в самой влиятельной партии как будто и не заметила. Президент, как обычно, промолчал. Даже в очередной раз проигнорировал выпады в свой адрес. Промолчали и большинство депутатов, помимо нескольких персон вроде Карамушкиной, до сих пор верных Атамбаеву. Этого всего, в принципе, и стоило ожидать.

Удивительно другое: промолчал и сам Атамбаев. Заявление в Генпрокуратуру – не в счет, наверняка его составили юристы, а он лишь подписал.

То ли экс-президента настолько выбила из колеи потеря собственной партии, то ли он осознал, что пламенными речами при нынешнем политическом раскладе ничего не добьешься. Ясно одно: умывать руки и отказываться от продолжения политической борьбы – совсем не в его духе.

Не исключено, что бывший глава государства и лидер СДПК занялся подготовкой более результативных методов влияния на власть. Например, митингов, на возможность которых уже неоднократно намекали сторонники экс-президента.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане