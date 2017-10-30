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    Инаугурация Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке состоится в течение месяца

    Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила окончательные итоги выборов президента, победителем которых назван Сооронбай Жээнбеков.

    Сооронбай Жээнбеков - новый президент КР; официальное фото
    Сооронбай Жээнбеков — новый президент КР; официальное фото

    Согласно окончательным итогам состоявшихся 15 октября выборов президента КР, кандидат от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбай Жээнбеков получил 54,22% голосов избирателей и объявлен победителем.

    На втором месте – лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов с 33,49% голосов.

    Третье место занял Адахан Мадумаров из партии «Бутун Кыргызстан», набравший 6,57% голосов.

    По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 млн 697 тысяч 868 избирателей, и явка составила 56,34%.

    ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги выборов на восьми избирательных участках. В них, по данным комиссии, наблюдалась разница в количестве бюллетеней и идентифицированных избирателей.

    С результатами выборов и работой ЦИК не согласилась заместитель председателя комиссии Атыра Абдрахматова, заявившая, что имеет особое мнение по поводу подведения итогов голосования.

    По ее данным, в ЦИК поступило 1243 заявления о нарушениях, но они не обсуждались членами комиссии, а ее председатель и руководители рабочих групп по своему усмотрению давали отписки.

    С итогами выборов согласился Омурбек Бабанов – главный соперник Жээнбекова. Занявший третье место Адахан Мадумаров призвал кыргызстанцев войти в движение «Я – не согласен», чтобы вернуть страну к демократическому управлению.

    58-летний Сооронбай Жээнбеков является преемником президента Алмазбека Атамбаева. До участия в предвыборной гонке в качестве кандидата от СДПК он занимал пост премьер-министра Кыргызстана.

    Его инаугурация на пост президента Кыргызстана состоится в конце ноября.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алмазбек Атамбаев, Выборы президента КР - 2017, Кыргызстан
    Теги: Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Омурбек Бабанов Сооронбай Жээнбеков
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