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    • Кыргызстан

    Кого задержали в аэропорту Оша?

    Пассажиры аэропорта Оша стали свидетелями задержания нескольких человек. ГКНБ КР сообщил, что захвачен 23-летний мужчина, намеревавшийся создать в стране «террористическое подполье».

    Наручники; фото с сайта: exzk.ru
    Наручники; фото с сайта: exzk.ru

    Свидетелем задержания стала бишкекская правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

    По ее словам, накануне вечером, примерно в 20 часов, она прилетела из Бишкека в Ош. Пока пассажиры вышли из самолета и получили багаж, прошло 20 минут.

    «Я получила свой багаж и направлялась на стоянку такси, в тот момент раздался какой-то хлопок, тут же группа спецназа схватила двух мужчин, склонив их головы и закрутив руки назад, их куда-то повели», – рассказывает Абдирасулова.

    «Из административного здания аэропорта вышли люди в гражданском форме, они вели женщину, кричавшую, что ей надо взять багаж и сумку из машины», – рассказывает она далее.

    В итоге, по словам правозащитницы, сумка той женщины осталась на улице, а прохожих просили ее не трогать.

    Абдирасулова, по ее словам, пыталась снять происходящее на камеру, но к ней подошел неизвестный человек и попросил прекратить съемку.

    По мнению правозащитницы, скорее всего, силовики захватили очередных верующих мусульман, не имеющих отношения к терроризму и экстремизму.

    Официальная версия

    Пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики оперативно распространила информацию о задержании в Оше.

    На сайте агентства «Акипресс» в 19.32 опубликован пресс-релиз ГКНБ, что в Оше был задержан некий Н. С., 1994 года рождения.

    «Во время пребывания за рубежом в 2015 году он был завербован эмиссарами международной террористической организации и переброшен в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта», – говорилось о задержанном в пресс-релизе.

    «После прохождения боевой подготовки Н. С. был направлен в Кыргызстан с целью создания террористического подполья. Возбуждено уголовное дело по статье 375 («Наемничество») УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие», – сообщается далее.

    Но удивляет то, что фактическое задержание людей в аэропорту Оша произошло после 20 часов, а пресс-релиз ГКНБ Кыргызстана был опубликован в 19.32.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Терроризм
    Теги: ГКНБ Кыргызстана Кыргызстан Ош терроризм
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