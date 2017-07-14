Кого задержали в аэропорту Оша?

Пассажиры аэропорта Оша стали свидетелями задержания нескольких человек. ГКНБ КР сообщил, что захвачен 23-летний мужчина, намеревавшийся создать в стране «террористическое подполье».

Свидетелем задержания стала бишкекская правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

По ее словам, накануне вечером, примерно в 20 часов, она прилетела из Бишкека в Ош. Пока пассажиры вышли из самолета и получили багаж, прошло 20 минут.

«Я получила свой багаж и направлялась на стоянку такси, в тот момент раздался какой-то хлопок, тут же группа спецназа схватила двух мужчин, склонив их головы и закрутив руки назад, их куда-то повели», – рассказывает Абдирасулова.

«Из административного здания аэропорта вышли люди в гражданском форме, они вели женщину, кричавшую, что ей надо взять багаж и сумку из машины», – рассказывает она далее.

В итоге, по словам правозащитницы, сумка той женщины осталась на улице, а прохожих просили ее не трогать.

Абдирасулова, по ее словам, пыталась снять происходящее на камеру, но к ней подошел неизвестный человек и попросил прекратить съемку.

По мнению правозащитницы, скорее всего, силовики захватили очередных верующих мусульман, не имеющих отношения к терроризму и экстремизму.

Официальная версия

Пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики оперативно распространила информацию о задержании в Оше.

На сайте агентства «Акипресс» в 19.32 опубликован пресс-релиз ГКНБ, что в Оше был задержан некий Н. С., 1994 года рождения.

«Во время пребывания за рубежом в 2015 году он был завербован эмиссарами международной террористической организации и переброшен в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта», – говорилось о задержанном в пресс-релизе.

«После прохождения боевой подготовки Н. С. был направлен в Кыргызстан с целью создания террористического подполья. Возбуждено уголовное дело по статье 375 («Наемничество») УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие», – сообщается далее.

Но удивляет то, что фактическое задержание людей в аэропорту Оша произошло после 20 часов, а пресс-релиз ГКНБ Кыргызстана был опубликован в 19.32.