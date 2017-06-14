Кыргызстан не смог обеспечить достойную жизнь кайрылманам

В сегодняшнем докладе Омбудсмена Кыргызстана говорится о невыполнении властями своих обязательств перед этническими кыргызами, вернувшимися на Родину.

14 июня Омбудсмен Кыргызстана Кубатбек Оторбаев представил специальный доклад о ситуации в трех южных (Ошская, Баткенская, Джалал-Абадская) и северной Чуйской областях страны. В этих регионах проживают этнические кыргызы, которые начали возвращаться на родину 20 лет назад.

По итогам доклада Института омбудсмена можно сделать вывод, что государственная политика по интеграции переселенцев в местное сообщество, созданию условий их приема и легализации оказалась провальной.

Переселяются нелегально

Как отмечается в докладе Омбудсмена, многие и самые важные планы государственной программы «Кайрылман», призванной способствовать адаптации прибывших в страну этнических кыргызов, реализованы «не в полной мере».

До сих пор нет квотирования и расселения кайрылманов по регионам страны. Потенциальные переселенцы плохо информированы о правилах переселения в Кыргызстан.

Часто люди переселяются стихийно, нарушая порядок пересечения границы и пребывания на территории страны.

За нарушение условий регистрации переселенцы обязаны заплатить штраф в размере 10 тысяч сомов (около 150 долларов). Это ложится тяжким бременем на людей, которые не имеют каких-либо источников дохода.

По данным Госслужбы по миграции, сегодня более шести тысяч переселенцев проживают в Кыргызстане нелегально. Владельцы иностранных паспортов, зачастую просроченных, не могут получить доступ к здравоохранению, образованию и другим госуслугам.

Проблемы с выделением земли

73% из 600 опрошенных переселенцев жаловались на отсутствие земельных участков для строительства жилья. Местные власти не могут выдавать их из-за моратория на трансформацию земель сельскохозяйственного назначения. Состоятельные покупают жилье сами.

Например, в Джалал-Абадской области земельные участки от государства получили более 2 000 кайрылманов, а за свой счет купили жилье более 5 500 человек. В Чуйской области 10 семей переселенцев купили 22 га земли.

Не обходится и без коррупции. Например, еще в 2013 году в Кара-Суйском районе Ошской области трансформировали 18 га пашни для распределения кайрылманам. Однако местные власти выделили им всего восемь гектаров, а остальные десять отдали местным жителям. Прокуратура возбудила уголовное дело, но позже суд его закрыл.

«Виновные продолжают работать на прежних должностях», – сообщает Институт Омбудсмена.

Без образования и пенсии

По данным Минобразования, с 2011 года при приеме абитуриентов в вузы и среднеспециальные учебные заведения предусмотрены квоты для кайрылманов, однако многие из них об этом не знают. В итоге с 2011 года по квотам в вузы зачислено всего 15 кайрылманов.

Мониторинг выявил и проблемы с оформлением пенсии по возрасту. 150 жителям Алайского района Ошской области, достигшим пенсионного возраста, не назначены пенсии, хотя они уже имеют гражданство Кыргызстана.

Что делать?

Институт Омбудсмена отмечает, что многие проблемы не решаются из-за того, что частая смена кадров в госорганах по вопросам миграции «привела к утрате принципов преемственности и последовательности в принятии решений».

Государственная программа в этой сфере была принята на 2006–2008 годы. А с 2008 года эта работа не регулируется никаким документом.

Нерешенность проблем и плохая информированность о государственных гарантиях кайрылманам приводит к «субъективным и психологическим проблемам, способствующим самоизоляции переселенцев».

Для решения проблемы Омбудсмен рекомендует правительству страны уменьшить для переселенцев размеры административного штрафа за нарушение порядка пребывания в стране, обеспечить исполнение ранее принятых решений о выделении земельных участков для строительства жилья.

Омбудсмен также просит правительство рассмотреть вопрос о приватизации переселенцами зданий бывшей больницы в Чуйской области и рекомендует Нацстаткому обеспечить системный учет переселенцев.

Вернулись десятки тысяч



К концу 2015 года в стране официально проживали около 34 тысяч этнических кыргызов-переселенцев. В 2016 году их было уже 50 тысяч человек.

С 2010-го по 2015 годы статус кайрылмана получили более 10,3 тысячи человек. По закону, статус, предоставленный одному из совершеннолетних членов семьи, распространяется на близких родственников и лиц, находящихся на иждивении.

Кайрылманы имеют в основном среднее образование, редко – среднеспециальное и высшее образование. Большинство из них заняты фермерством и частным предпринимательством. Более 200 человек устроились в госорганы.

Точных данных по количеству этнических кыргызов, проживающих за пределами Кыргызстана, не считая трудовых мигрантов, нет.

В первые годы независимости патриотически настроенные граждане называли цифру от 5–10 миллионов человек, официальные данные скромнее: около 900 тысяч человек. В основном они проживали в Узбекистане (около 300 тысяч человек), Китае (200 тысяч) Таджикистане (более 80 тысяч), в Афганистане и Турции (2 000–2 500).

Власти не выполнили обещания

Власти Кыргызстана заговорили об участи этих людей сразу после распада Советского Союза.

В августе 2001 года Президент Аскар Акаев подписал указ, согласно которому эта проблема была объявлена одним из приоритетных направлений государственной политики. Однако Государственная программа была принята лишь спустя пять лет.

В ней говорилось, что причиной переселения этнических кыргызов из Таджикистана и Узбекистана стала «политика ущемления прав этнических кыргызов в данных двух государствах…».

Документ был направлен на интеграцию переселенцев в местные сообщества и предупреждение конфликтов между местным населением.

В октябре 2007 года принят закон «О государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину».

Кайрылманами официально признали этнических кыргызов, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, добровольно переселяющихся в Кыргызскую Республику и получивших соответствующий статус.

В 2012 году была упрощена процедура получения гражданства: кайрылманы могли получить кыргызские паспорта, не выходя из гражданства другого государства. Более 17 тысяч человек смогли получить паспорта именно после упрощения процедуры.