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    • Кыргызстан

    Кыргызстан не смог обеспечить достойную жизнь кайрылманам

    В сегодняшнем докладе Омбудсмена Кыргызстана говорится о невыполнении властями своих обязательств перед этническими кыргызами, вернувшимися на Родину.

    Дети кайрылманов - этнических кыргызов, переехавших на Родину из других стран; фото: Доклад Омбудсмена Кыргызстана
    Дети кайрылманов — этнических кыргызов, переехавших на Родину из других стран; фото: Доклад Омбудсмена Кыргызстана

    14 июня Омбудсмен Кыргызстана Кубатбек Оторбаев представил специальный доклад о ситуации в трех южных (Ошская, Баткенская, Джалал-Абадская) и северной Чуйской областях страны. В этих регионах проживают этнические кыргызы, которые начали возвращаться на родину 20 лет назад.

    По итогам доклада Института омбудсмена можно сделать вывод, что государственная политика по интеграции переселенцев в местное сообщество, созданию условий их приема и легализации оказалась провальной.

    Переселяются нелегально

    Как отмечается в докладе Омбудсмена, многие и самые важные планы государственной программы «Кайрылман», призванной способствовать адаптации прибывших в страну этнических кыргызов, реализованы «не в полной мере».

    До сих пор нет квотирования и расселения кайрылманов по регионам страны. Потенциальные переселенцы плохо информированы о правилах переселения в Кыргызстан.

    Часто люди переселяются стихийно, нарушая порядок пересечения границы и пребывания на территории страны.

    За нарушение условий регистрации переселенцы обязаны заплатить штраф в размере 10 тысяч сомов (около 150 долларов). Это ложится тяжким бременем на людей, которые не имеют каких-либо источников дохода.

    Бабушка и внучка - кайрылманки; фото: Доклад Омбудсмена Кыргызстана
    Бабушка и внучка — кайрылманки; фото: Доклад Омбудсмена Кыргызстана

    По данным Госслужбы по миграции, сегодня более шести тысяч переселенцев проживают в Кыргызстане нелегально. Владельцы иностранных паспортов, зачастую просроченных, не могут получить доступ к здравоохранению, образованию и другим госуслугам.

    Проблемы с выделением земли

    73% из 600 опрошенных переселенцев жаловались на отсутствие земельных участков для строительства жилья. Местные власти не могут выдавать их из-за моратория на трансформацию земель сельскохозяйственного назначения. Состоятельные покупают жилье сами.

    Например, в Джалал-Абадской области земельные участки от государства получили более 2 000 кайрылманов, а за свой счет купили жилье более 5 500 человек. В Чуйской области 10 семей переселенцев купили 22 га земли.

    Не обходится и без коррупции. Например, еще в 2013 году в Кара-Суйском районе Ошской области трансформировали 18 га пашни для распределения кайрылманам. Однако местные власти выделили им всего восемь гектаров, а остальные десять отдали местным жителям. Прокуратура возбудила уголовное дело, но позже суд его закрыл.

    «Виновные продолжают работать на прежних должностях», – сообщает Институт Омбудсмена.

    Без образования и пенсии

    По данным Минобразования, с 2011 года при приеме абитуриентов в вузы и среднеспециальные учебные заведения предусмотрены квоты для кайрылманов, однако многие из них об этом не знают. В итоге с 2011 года по квотам в вузы зачислено всего 15 кайрылманов.

    Мониторинг выявил и проблемы с оформлением пенсии по возрасту. 150 жителям Алайского района Ошской области, достигшим пенсионного возраста, не назначены пенсии, хотя они уже имеют гражданство Кыргызстана.

    Маленький кайрылман; фото: Доклад Омбудсмена Кыргызстана

    Что делать?

    Институт Омбудсмена отмечает, что многие проблемы не решаются из-за того, что частая смена кадров в госорганах по вопросам миграции «привела к утрате принципов преемственности и последовательности в принятии решений».

    Государственная программа в этой сфере была принята на 2006–2008 годы. А с 2008 года эта работа не регулируется никаким документом.

    Нерешенность проблем и плохая информированность о государственных гарантиях кайрылманам приводит к «субъективным и психологическим проблемам, способствующим самоизоляции переселенцев».

    Для решения проблемы Омбудсмен рекомендует правительству страны уменьшить для переселенцев размеры административного штрафа за нарушение порядка пребывания в стране, обеспечить исполнение ранее принятых решений о выделении земельных участков для строительства жилья.

    Омбудсмен также просит правительство рассмотреть вопрос о приватизации переселенцами зданий бывшей больницы в Чуйской области и рекомендует Нацстаткому обеспечить системный учет переселенцев.

    Вернулись десятки тысяч

    К концу 2015 года в стране официально проживали около 34 тысяч этнических кыргызов-переселенцев. В 2016 году их было уже 50 тысяч человек.

    С 2010-го по 2015 годы статус кайрылмана получили более 10,3 тысячи человек. По закону, статус, предоставленный одному из совершеннолетних членов семьи, распространяется на близких родственников и лиц, находящихся на иждивении.

    Кайрылманы имеют в основном среднее образование, редко – среднеспециальное и высшее образование. Большинство из них заняты фермерством и частным предпринимательством. Более 200 человек устроились в госорганы.

    Точных данных по количеству этнических кыргызов, проживающих за пределами Кыргызстана, не считая трудовых мигрантов, нет.

    В первые годы независимости патриотически настроенные граждане называли цифру от 5–10 миллионов человек, официальные данные скромнее: около 900 тысяч человек. В основном они проживали в Узбекистане (около 300 тысяч человек), Китае (200 тысяч) Таджикистане (более 80 тысяч), в Афганистане и Турции (2 000–2 500).

    Власти не выполнили обещания

    Власти Кыргызстана заговорили об участи этих людей сразу после распада Советского Союза.

    В августе 2001 года Президент Аскар Акаев подписал указ, согласно которому эта проблема была объявлена одним из приоритетных направлений государственной политики. Однако Государственная программа была принята лишь спустя пять лет.

    В ней говорилось, что причиной переселения этнических кыргызов из Таджикистана и Узбекистана стала «политика ущемления прав этнических кыргызов в данных двух государствах…».

    Документ был направлен на интеграцию переселенцев в местные сообщества и предупреждение конфликтов между местным населением.

    В октябре 2007 года принят закон «О государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину».

    Кайрылманами официально признали этнических кыргызов, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, добровольно переселяющихся в Кыргызскую Республику и получивших соответствующий статус.

    В 2012 году была упрощена процедура получения гражданства: кайрылманы могли получить кыргызские паспорта, не выходя из гражданства другого государства. Более 17 тысяч человек смогли получить паспорта именно после упрощения процедуры.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан
    Теги: доклад кайрылманы Кыргызстан Омбудсмен права человека этнические кыргызы
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