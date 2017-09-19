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    Омбудсмен Кыргызстана не считает, что журналист «оскорбил ислам»

    По мнению омбудсмена Кыргызстана, осуждение Зулпукара Сапанова на четыре года лишения свободы за «оскорбление ислама» – возвращение к инквизации.

    Журналист Зулпукар Сапанов; фото: открытые источники
    Журналист Зулпукар Сапанов; фото: открытые источники

    Кубат Оторбаев, уполномоченный парламента Кыргызстана по правам человека, накануне высказался по поводу осуждения на четыре года лишения свободы журналиста и главного редактора кыргызоязычной газеты «Учур» Зулпукара Сапанова.

    «… Приговор суда в отношении журналиста можно охарактеризовать как возврат к инквизиции», – заявил Оторбаев.

    На прошлой неделе суд Первомайского района Бишкека осудил Сапанова на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    37-летний журналист был признан виновным в разжигании межэтнической и межрелигиозной вражды посредством изданной им в 2016 году книги «Кыдыр санжырасы» («Родословная праотца Кыдыра»).

    Обратились с жалобой

    Группа верующих мусульман после прочтения книги Сапанова обратилась в Духовное управление мусульман Кыргызстана и в Государственный комитет по национальной безопасности (КГНБ), попросив принять меры в отношении автора.

    Верующие посчитали, что книга открыто оскорбляет и унижает ценности ислама, христианов и идуистов.

    С их мнением согласился Кадыр Маликов, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика», также высказавшийся в пользу того, что автор книги оскорбил чувства верующих, особенно мусульман.

    После приговора суда омбудсмен Кыргызстана Оторбаев ознакомился с книгой и тоже высказал свое мнение.

    На его взгляд, приговор суда ущемляет конституционные права и свободы журналиста.

    Осудили за взгляды

    Оторбаев оценил книгу как произведение свободолюбивого человека. Человека, который не только выразил гражданскую позицию по острым проблемам, но и попытался осмыслить происходящие трагедии, которые переживает человечество в последние два столетия.

    В итоге омбудсмен призвал судебный корпус пересмотреть решение в отношении журналиста Сапанова и освободить его из-под стражи.

    «Заключать человека за то, что он высказал определенные, пусть и даже ложные взгляды, для светского государства в XXI веке является недопустимым», – подытожил он.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Права человека в Кыргызстане
    Теги: Зулпукар Сапанов Кубат Оторбаев Кыргызстан
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