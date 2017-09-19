Омбудсмен Кыргызстана не считает, что журналист «оскорбил ислам»

По мнению омбудсмена Кыргызстана, осуждение Зулпукара Сапанова на четыре года лишения свободы за «оскорбление ислама» – возвращение к инквизации.

Кубат Оторбаев, уполномоченный парламента Кыргызстана по правам человека, накануне высказался по поводу осуждения на четыре года лишения свободы журналиста и главного редактора кыргызоязычной газеты «Учур» Зулпукара Сапанова.

«… Приговор суда в отношении журналиста можно охарактеризовать как возврат к инквизиции», – заявил Оторбаев.

На прошлой неделе суд Первомайского района Бишкека осудил Сапанова на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

37-летний журналист был признан виновным в разжигании межэтнической и межрелигиозной вражды посредством изданной им в 2016 году книги «Кыдыр санжырасы» («Родословная праотца Кыдыра»).

Обратились с жалобой

Группа верующих мусульман после прочтения книги Сапанова обратилась в Духовное управление мусульман Кыргызстана и в Государственный комитет по национальной безопасности (КГНБ), попросив принять меры в отношении автора.

Верующие посчитали, что книга открыто оскорбляет и унижает ценности ислама, христианов и идуистов.

С их мнением согласился Кадыр Маликов, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика», также высказавшийся в пользу того, что автор книги оскорбил чувства верующих, особенно мусульман.

После приговора суда омбудсмен Кыргызстана Оторбаев ознакомился с книгой и тоже высказал свое мнение.

На его взгляд, приговор суда ущемляет конституционные права и свободы журналиста.

Осудили за взгляды

Оторбаев оценил книгу как произведение свободолюбивого человека. Человека, который не только выразил гражданскую позицию по острым проблемам, но и попытался осмыслить происходящие трагедии, которые переживает человечество в последние два столетия.

В итоге омбудсмен призвал судебный корпус пересмотреть решение в отношении журналиста Сапанова и освободить его из-под стражи.

«Заключать человека за то, что он высказал определенные, пусть и даже ложные взгляды, для светского государства в XXI веке является недопустимым», – подытожил он.