Омурбека Бабанова обвиняют в подкупе голосов и захвате чужого бизнеса

Власти Кыргызстана переходят к активному наступлению на главного оппонента на выборах и… на те же грабли, что два предыдущих президента, изгнанных из страны.

С приближением дня выборов президента Кыргызстана 15 октября власти страны усилили давление на фаворита гонки – лидера партии «Республика» и бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова.

Очевидно, что причина этому – растущая популярность Бабанова среди избирателей, предпочитающих его Сооронбаю Жээнбекову – кандидату от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) и выдвиженцу президента Алмазбека Атамбаева.

На фоне развернувшегося «черного пиара» против Бабанова в подконтрольных властям СМИ 27 сентября Генпрокуратура Кыргызстана сообщила о возбуждении уголовного дела по заявлению гражданки Р.Х. из южного города Ош.

Она сообщила, что двое мужчин якобы предлагали ей 2000 сомов (около 30 долларов США) за поддержку кандидата Бабанова. Ошский горсуд готов рассмотреть ее заявление уже 3 октября.

Генпрокуратура также сообщает и о другом случае, где «виновным» оказался уже представитель штаба партии «Онугуу-Прогресс» в Бишкеке. С лидером этой партии Бакытом Торобаевым Бабанов недавно заключил политический союз, и они идут на выборы в тандеме.

В случае избрания Бабанова президентом Торобаев займет пост премьер-министра. Именно после объединения этих двух наиболее популярных кандидатов, сильно пошатнувшего позиции Жээнбекова, и усилилось давление на лидера «Республики».

В связи с сообщением Генпрокуратуры предвыборный штаб Бабанова сделал краткое заявление, попросив журналистов «воздержаться от публикации недостоверной информации до вынесения решения судом».

«Возбуждение уголовного дела считаем очередной провокацией и одной из форм применения административного ресурса», – кроме того, говорится в заявлении.

Выжидал 10 лет?

В то же время провластные СМИ Кыргызстана начали трубить о заявлении местного бизнесмена с сомнительной репутацией Бориса Воробьева.

На пресс-конференции в Бишкеке он обвинил Бабанова в незаконной покупке авторынка «Подворье Воробьев» в Бишкеке. Позже главный авторынок страны переименовали в «Азамат», еще позже – в «Riom авто».

Воробьев требует вернуть землю, где расположен рынок, или выкупить ее, на что дал Бабанову срок в одну неделю. Заявитель признался журналистам, что никогда не встречался и не был знаком с ныне кандидатом в президенты. При этом он не смог внятно ответить и на вопрос о дате «незаконной купли» рынка Бабановым.

При этом Воробьев указывает, что в 1999 году авторынок был продан Жыргалбеку Сурабалдиеву за 150 тысяч долларов. Сам Воробьев в это время находился в СИЗО-1 и был приговорен к 3,5 года лишения свободы за контрабанду и уклонение от уплаты налогов. Он заявил, что после освобождения попытался отменить сделку, но не смог довести дело до конца.

В 2002 году Воробьев, за которым тянулось не одно уголовное дело, уехал в Германию, где попросил политическое убежище. В стране был объявлен в розыск. По возвращении в Кыргызстан в 2005 году после свержения президента Аскара Акаева Воробьев был задержан в рамках трех уголовных дел.

Так Бабанов или Сурабалдиев?

Все эти годы предприниматель судился с другим бизнесменом, депутатом Жогорку Кенеша Жыргалбеком Сурабалдиевым.

В 2005 году последний был расстрелян средь бела дня прямо перед зданием парламента. После этого авторынок унаследовала его дочь Эльвира, ныне – депутат парламента от партии СДПК.

На просьбу журналистов представить письменные доказательства того, что авторынок действительно был продан Бабанову незаконно, Воробьев ответил отказом.

«Документы по купле-продаже надо запрашивать у Эльвиры Сурабалдиевой… После смерти отца она сообщала всем СМИ, что отдаст мне авторынок, но так и не сдержала свое обещание», – сказал Воробьев на пресс-конференции.

Согласно документам Бабанов купил авторынок у Сурабалдиевых, которые являлись его законными владельцами, в 2007 году. По некоторым данным, сделка обошлась ему уже в 4 млн долларов.

Предвыборный штаб Омурбека Бабанова заявил, что «любые непроверенные и недоказанные высказывания каких-либо лиц о кандидате в президенты КР Омурбеке Бабанове абсолютно неприемлемы и лежат в плоскости политической провокации».

Штаб снова обращается к СМИ с просьбой «не распространять недостоверную информацию, в том числе от таких лиц, как Воробьев».

Происходящее в Кыргызстане в последние недели и дни перед выборами напоминает о предвыборной ситуации, стоившей поста предыдущим президентам страны – Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву, которые были свергнуты в результате протестов.

Недовольство народа в случае с Акаевым вызвали именно грязные технологии, использованные в ходе парламентских выборов 2005 года.