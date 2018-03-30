Ошская РТРК «Ынтымак» принуждает изменять узбекский язык

Журналисты Узбекской редакции РТРК «Ынтымак» в Оше говорят о принуждении к неправильному написанию слов на родном языке и заимствованию из русского и кыргызского.

По словам сотрудников Узбекской редакции Республиканской телерадиокомпании (РТРК) «Ынтымак» в Оше (юг Кыргызстана), новые требования были установлены с начала 2018 года главным редактором организации.

Одним из нововведений стало написание имен и фамилий в узбекском тексте с использованием буквы «ы», хотя ее нет в узбекском алфавите.

Кроме того, журналистов Узбекской редакции вынуждают использовать русские или кыргызские слова, хотя им есть замена в узбекском языке. К примеру, слово «новости» редакция пишет по-кыргызски: «кабарлар», хотя по-узбекски должно быть: «хабарлар» или «янгиликлар».

А слова «министр», «район», «область», «температура» и другие рекомендуется оставлять в русском написании.

Корреспондент Ц-1 обратился с письменными вопросами по данной теме к руководству телерадиокомпании «Ынтымак», но до сегодняшнего дня не получил никакого ответа.

Раньше похожие языковые разногласия возникали в областной газете «Жалолобод тонги». Тогда комиссия по государственному языку при областной администрации объяснила, что по закону страны названия мест должны быть написаны в оригинале, то есть без изменений и адаптирования к другому языку.

Телерадиокомпания «Ынтымак» (в переводе – «Согласие») была создана в Оше в декабре 2011 года по постановлению правительства Кыргызстана. Ее целью было восстановление отношений между кыргызами и узбеками, пострадавших от межэтнического конфликта, произошедшего в июне 2010 года.

Первоначально это был радиожурнал, который транслировался на ошском радио «Алмаз», и эфир был равно поделен: полчаса – для кыргызского вещания, полчаса – для узбекского.

В августе 2012 года «Ынтымак» стал полноценным радио, вещающим круглосуточно на волне FM с контентом на трех языках – кыргызском, русском и узбекском. Проект финансируется государством, а также получает гранты от доноров.

Почему узбекоязычные журналисты «Ынтымака» переживают за языковые изменения? По их словам, это связано с тем, что кровавые события 2010 года, когда погибли 470 человек, и 74% из них оказались узбеками, нанесли серьезный урон узбекоязычным СМИ.

Узбекских СМИ практически нет

Популярные и влиятельные телестанции МезонТВ, ДДД, ОшТВ, газеты «Диёдор», «Мезон», «Ахборот» – все были вынуждены прекратить работу из-за давления и угроз жизни журналистов.

Многие из них, включая Халилжана Худайбердиева, Жовлона Мирзаходжаева, Илхома Абдугафарова, Улугбека Абдусаломова и других, были вынуждены искать политическое убежище за рубежом.

По словам читателей и зрителей в Оше, оставшихся без своих изданий, эти СМИ служили мостом между узбекским и кыргызским населением, а также властью.

Узбеки составляют примерно 15% населения Кыргызстана, являясь второй по численности этнической группой в стране после кыргызов. Основной частью их проживания является юг Кыргызстана: Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области.