Почему подал в отставку спикер парламента Кыргызстана

Чыныбай Турсунбеков, спикер Жогорку Кенеша (парламент КР), подал в отставку: его уход был предопределен до выборов президента страны.

Об отставке Чыныбая Турсунбекова с должности спикера парламента Кыргызстана стало известно сегодня, но о том, что она неминуема, эксперты в стране говорили ранее.

15 июля на съезде Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Турсунбеков выступил против выдвижения бывшего премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты.

Спикер парламента объявил тогда о том, что сам готов участвовать в выборах в качестве альтернативного кандидата от СДПК.

Кроме того, он заявил, что правящая партия нуждается в кадровой чистке, поскольку в ее ряды проникли карьеристы для получения должностей и мандатов.

На состоявшихся 15 октября выборах Жээнбеков набрал более 54% голосов избирателей и является очевидным новым президентом Кыргызстана. Его инаугурация на пост состоится в декабре.

Уход Турсунбекова можно назвать первым кадровым решением по итогам выборов.

Понизить градус напряженности

О своем уходе с поста спикера Турсунбеков объявил на сессии парламента.

В прощальной речи он намекнул и о других грядущих переменах, сказав своим коллегам: «Мы переходим к парламентской власти и для этого должны довести конституционную реформу до конца».

Политик весьма нелестно отозвался о деятельности родной партии. По его мнению, семь лет назад у социал-демократов были конкретные идеи, которые «партия не смогла осуществить».

Турсунбеков назвал и причину своей отставки. Депутатам он объяснил, что расстается со своей должностью, «чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах».



Спикера уволил Атамбаев

Но главной причиной отставки стало отнюдь не желание Турсунбекова, а решение президента Алмазбека Атамбаева.

Атамбаева возмутила речь его ближайшего соратника на предвыборном съезде партии и критичное высказывание в адрес своего преемника, которого спикер держал за слабого политика, неспособного на самостоятельные шаги.

В августе на Совете безопасности президент высказал Турсунбекову все, что он о нем думает, посоветовав уйти из политики и заняться более привычным делом – бизнесом.

На принятие решение спикеру отвели два месяца. И настоятельно рекомендовали сразу же по окончании президентских выборов уступить свою должность.

После спикера уйдет и парламент?

В кулуарах Белого дома уже началась неофициальная подготовка к досрочным парламентским выборам.

Действующую власть не устраивает состав парламента, в котором почти половина депутатов относится к оппозиционным фракциям: «Республика – Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Мекен».

Лидерами первых двух являются проигравшие на выборах экс-кандидаты в президенты Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев.

Неформально «Ата-Мекен» продолжает возглавлять главный оппонент и критик президента Атамбаева – Омурбек Текебаев, осужденный на 8 лет за коррупцию.

В данный момент «отец кыргызской Конституции» Текебаев начал отбывать свой срок в колонии. 19 октября его перевели из СИЗО-1 в исправительную колонию № 47, находящуюся на окраине Бишкека – в районе Пишпека.

Возможно, новые парламентские выборы пройдут уже весной 2018 года.

СДПК отдаст должность своим соратникам?..

Правящая партия, которую критикуют за узурпацию власти, может поделиться постом спикера со своими соратниками по коалиции большинства – фракцией «Кыргызстан».

Новым спикером парламента может стать малоизвестный депутат из «Кыргызстана» Дастанбек Джумабеков.

Теперь уже экс-спикер парламента Турсунбеков сообщил своим коллегам, что он не намерен сдавать свой мандат и окончательно порывать с большой политикой. Он надеется, что еще успеет поработать в парламенте.