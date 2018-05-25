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    Премьер КР поручил навести порядок на кыргызско-узбекской границе

    Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев поручил оперативно решить проблему очередей на КПП «Достук» на границе Кыргызстана и Узбекистана.

    КПП "Достык"; фото: Kloop.kg
    КПП «Достук»; фото: Kloop.kg

    «Необходимо создать максимально комфортные условия для граждан страны и иностранных гостей при прохождении через пропускные пункты», заявил сегодня, 25 мая, Абылгазиев на рабочем совещании по ситуации на КПП в Ошской области.

    Глава погранслужбы КР Уларбек Шаршеев объяснил это большим потоком людей на государственной границе.

    «На данный момент через КПП «Достук-автодорожный» при пропускной возможности в восемь тысяч людей в сутки проходит порядка двенадцати тысяч», сказал Шаршеев.

    По его словам, поток людей увеличивается в дни оптовой торговли на рынках Кыргызстана: во вторник и субботу.

    Ранее в социальных сетях были распространены видеоролики, на которых запечатлены длинные очереди на КПП «Достук». На видео люди громко возмущаются бездействием сотрудников таможенной службы КР.

    Темы: Кыргызстан, Ош, Сотрудничество в Центральной Азии, Узбекско-кыргызские отношения
    Теги: граница Достык Кыргызстан Узбекистан
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