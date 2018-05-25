Премьер КР поручил навести порядок на кыргызско-узбекской границе

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев поручил оперативно решить проблему очередей на КПП «Достук» на границе Кыргызстана и Узбекистана.

«Необходимо создать максимально комфортные условия для граждан страны и иностранных гостей при прохождении через пропускные пункты», – заявил сегодня, 25 мая, Абылгазиев на рабочем совещании по ситуации на КПП в Ошской области.

Глава погранслужбы КР Уларбек Шаршеев объяснил это большим потоком людей на государственной границе.

«На данный момент через КПП «Достук-автодорожный» при пропускной возможности в восемь тысяч людей в сутки проходит порядка двенадцати тысяч», – сказал Шаршеев.

По его словам, поток людей увеличивается в дни оптовой торговли на рынках Кыргызстана: во вторник и субботу.

Ранее в социальных сетях были распространены видеоролики, на которых запечатлены длинные очереди на КПП «Достук». На видео люди громко возмущаются бездействием сотрудников таможенной службы КР.