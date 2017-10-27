Президент Кыргызстана разочаровался в ЕАЭС и своих гражданах

Алмазбек Атамбаев предложил своему правительству искать альтернативные рынки сбыта взамен ЕАЭС, а оппозиции – переселяться в Казахстан.

Президент Кыргызстана 27 октября в своей резиденции принял верительные грамоты у иностранных послов и оповестил международную общественность о несостоятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и кыргызской оппозиции.

Тираду Атамбаева выслушали послы Беларуси, Нидерландов, Швейцарской Конфедерации, Греции, Королевства Марокко, Мали, ЮАР, Грузии, Польши, Бельгии, Румынии и Кипра.

ЕАЭС – ненадежный партнер

До начала выборной кампании Атамбаев считал ЕАЭС приоритетом для внешней политики Кыргызстана. А президентов России и Казахстана – своими самыми надежными друзьями.

Во время президентских выборов 15 октября лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев превратился в злейшего врага Кыргызстана, а казахи стали для Атамбаева не родственным народом, а чингизидами (читай – завоевателями).

С критики отдельно взятых президентов глава Кыргызстана перешел на разбор деятельности ЕАЭС.

Послам зарубежных стран Атамбаев сообщил, что «события на кыргызско-казахской границе показали, что мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС».

Говоря о перспективах Кыргызстана в этом союзе, он заявил, что «в экономическом развитии нам не стоит обманывать себя и надеяться на ЕАЭС».

Имея в виду президента России Владимира Путина, Атамбаев заметил, что «не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека».

Но тут же поправился и вспомнил, что у Кыргызстана остался лишь один надежный друг – Россия в лице Путина.

Ссылка… в Казахстан

Атамбаев определил и место кыргызской оппозиции. По его мнению, несогласные с его личной позицией могут отправиться на местожительство в Казахстан.

Президент считает, что его оппонентам лучше жить в соседней стране, где «земли очень много, на всех хватит».

Атамбаев также рассказал послам, что выслать оппозицию из страны можно легко, поскольку в Казахстане действует «упрощенная процедура получения гражданства».

Похоже, камеры в СИЗО ГКНБ уже переполнены, что оппозиции предлагается ссылка в соседнюю страну.

Во время выборов были арестованы еще несколько оппозиционеров. В том числе задержан лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев по обвинению в попытке государственного переворота.

Как считают эксперты, основной причиной для возбуждения уголовного дела послужили совершенно иные факты. Канат Исаев был сторонником Омурбека Бабанова – лидера партии «Республика» и основного конкурента провластного кандидата на выборах Сооронбая Жээнбекова.

Во время выборной кампании Атамбаев пригрозил жителям Таласской области, что передаст эти земли Казахстану.

Это произойдет в том случае, если большинство избирателей проголосуют за оппозиционного кандидата Бабанова (на выборах в этой области Бабанов получил более 86 процентов голосов).

Китайско-узбекская альтернатива

Президент Кыргызстана уже поручил правительству искать новые рынки сбыта кыргызской продукции.

Атамбаев считает, что таковыми могут стать рынки Китая и Узбекистана.

Пока Атамбаев ищет новых партнеров, в ЕАЭС могут поставить вопрос об исключении Кыргызстана из союза.

По мнению экспертов, причиной для этого шага станут как политические, так и экономические проблемы в КР.

Инициатором этого вопроса может стать Казахстан, который больше всех страдает от контрабандных товаров из Кыргызстана.