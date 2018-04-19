Президент Кыргызстана совершил поступок

Сооронбай Жээнбеков отказался от финансовых претензий к журналисту Кабаю Карабекову, против которого выиграл суд и компенсацию в размере 5 млн сомов.

Самый известный журналист Кыргызстана Кабай Карабеков освобожден от выплаты морального ущерба президенту Сооронбаю Жээнбекову, кроме того, ему вернули право на свободное перемещение за пределы страны.

Как сообщил Ц-1 Карабеков, во вторник, 17 апреля, ему позвонили из пресс-службы президента КР и сообщили, что глава государства отказался от своих финансовых претензий.

Накануне журналист получил постановление о прекращении исполнительного производства от Подразделения судебных исполнителей Свердловского района Бишкека.

В нем говорится, что 17 апреля поступило заявление Жээнбекова об отказе от исполнения документа от 16 января 2018 года о взыскании с Карабекова в его пользу компенсации за причиненный моральный вред в размере 5 млн сомов (более 72 000 долларов США) и просьба прекратить исполнительное производство по этому делу.

В тот же день Свердловский районный суд Бишкека выдал Карабекову постановление, что с него сняты временные ограничения на выезд за пределы Кыргызской Республики.

Решение президента журналист воспринял с большим облегчением и, по его словам, с уважением. Сооронбай Жээнбеков оказался лучше, чем о нем думали.

Жээнбеков подал в суд на известного кыргызстанского журналиста Кабая Карабекова еще осенью 2017 года, будучи кандидатом в президенты от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Он посчитал, что информация, опубликованная 13 сентября прошлого года в статье «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник» на сайте информагентства 24.kg , порочит его честь и достоинство.

В статье говорилось, что во время визита прежнего президента республики Алмазбека Атамбаева в Сочи, состоявшегося перед выборами в Кыргызстане, Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

Три судебные инстанции: районный, городской и Верховный суды Кыргызстана вынесли решение в пользу президента. И постановили немедленно выплатить всю сумму компенсации. В противном случае журналисту Карабекову грозила тюрьма за злостное невыполнение решений суда.

«У меня нет иных источников дохода, кроме зарплаты, – рассказывал Карабеков. – И выплатить сразу такую сумму я не мог. Так что выполнить решение суда в этой части не получилось бы».

Поступок президента

По мнению журналиста Карабекова, поступок президента говорит о том, что глава государства не собирается оказывать финансовое давление на СМИ.

По его словам, в последние два года власти Кыргызстана вели откровенное преследование журналистов.

По искам экс-президента Алмазбека Атамбаева проиграли суды известные журналисты Нарын Айып, Дина Маслова, информационный сайт «Заноза», политики и адвокаты Чолпон Джакупова, Таалайгуль Токтакунова, Канатбек Азиз, защищавшие оппозиционного депутата Омурбека Текебаева.

Для возмещения многомиллионных исков судебные исполнители выставили их имущество на торги. Наложили арест даже на зарплату адвокатов Токтакуновой и Азиза. Многие международные организации начали бить тревогу и отметили ухудшение индексов свободы СМИ в Кыргызстане.

«В этом свете поступок президента Сооронбая Жээнбекова вселяет надежду на то, что ситуация начнет меняться и журналисты будут работать в более безопасных условиях, – продолжил Карабеков. – Недавно Жээнбеков публично заявил, что будет защищать свободу СМИ и демократические ценности».

Достоин уважения…

«Президент сказал – президент сделал. Я считаю, что политика, которую проводит Жээнбеков, достойна уважения. В отличие от политики репрессий, которую демонстрировала прежняя власть», – сообщил журналист.

Также Карабеков заявил, что это перемирие никак не повлияет на его политические взгляды и последующие публикации:

«Любая власть обречена на критику. Это одно из необходимых условий для укрепления гражданского общества и демократических институтов в любой стране. Если власти будут допускать ошибки, о них надо открыто говорить. Главное, чтобы власть адекватно воспринимала своих оппонентов».

Кабай Карабеков – один из наиболее известных журналистов Кыргызстана, в прошлом – ведущий автор «Вечернего Бишкека», он работал пресс-секретарем президента Аскара Акаева, являлся депутатом парламента IV созыва. В настоящее время сотрудничает с российским изданием «Коммерсантъ» и сайтом Ц-1.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Бишкеке