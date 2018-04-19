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    Президент Кыргызстана совершил поступок

    Сооронбай Жээнбеков отказался от финансовых претензий к журналисту Кабаю Карабекову, против которого выиграл суд и компенсацию в размере 5 млн сомов.

    Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции в Бишкеке 6 марта 2018 года; фото: Пресс-служба президента КР
    Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции в Бишкеке 6 марта 2018 года; фото: Пресс-служба президента КР

    Самый известный журналист Кыргызстана Кабай Карабеков освобожден от выплаты морального ущерба президенту Сооронбаю Жээнбекову, кроме того, ему вернули право на свободное перемещение за пределы страны.

    Как сообщил Ц-1 Карабеков, во вторник, 17 апреля, ему позвонили из пресс-службы президента КР и сообщили, что глава государства отказался от своих финансовых претензий.

    Накануне журналист получил постановление о прекращении исполнительного производства от Подразделения судебных исполнителей Свердловского района Бишкека.

    В нем говорится, что 17 апреля поступило заявление Жээнбекова об отказе от исполнения документа от 16 января 2018 года о взыскании с Карабекова в его пользу компенсации за причиненный моральный вред в размере 5 млн сомов (более 72 000 долларов США) и просьба прекратить исполнительное производство по этому делу.

    В тот же день Свердловский районный суд Бишкека выдал Карабекову постановление, что с него сняты временные ограничения на выезд за пределы Кыргызской Республики.

    Кабай Карабеков - журналист в Кыргызстане; фото: gezitter.org
    Кабай Карабеков — журналист в Кыргызстане; фото: gezitter.org

    Решение президента журналист воспринял с большим облегчением и, по его словам, с уважением. Сооронбай Жээнбеков оказался лучше, чем о нем думали.

    Жээнбеков подал в суд на известного кыргызстанского журналиста Кабая Карабекова еще осенью 2017 года, будучи кандидатом в президенты от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

    Он посчитал, что информация, опубликованная 13 сентября прошлого года в статье «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник» на сайте информагентства 24.kg , порочит его честь и достоинство.

    В статье говорилось, что во время визита прежнего президента республики Алмазбека Атамбаева в Сочи, состоявшегося перед выборами в Кыргызстане, Москва «намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

    Три судебные инстанции: районный, городской и Верховный суды Кыргызстана вынесли решение в пользу президента. И постановили немедленно выплатить всю сумму компенсации. В противном случае журналисту Карабекову грозила тюрьма за злостное невыполнение решений суда.

    «У меня нет иных источников дохода, кроме зарплаты, – рассказывал Карабеков. – И выплатить сразу такую сумму я не мог. Так что выполнить решение суда в этой части не получилось бы».

    Поступок президента

    По мнению журналиста Карабекова, поступок президента говорит о том, что глава государства не собирается оказывать финансовое давление на СМИ.

    По его словам, в последние два года власти Кыргызстана вели откровенное преследование журналистов.

    По искам экс-президента Алмазбека Атамбаева проиграли суды известные журналисты Нарын Айып, Дина Маслова, информационный сайт «Заноза», политики и адвокаты Чолпон Джакупова, Таалайгуль Токтакунова, Канатбек Азиз, защищавшие оппозиционного депутата Омурбека Текебаева.

    Для возмещения многомиллионных исков судебные исполнители выставили их имущество на торги. Наложили арест даже на зарплату адвокатов Токтакуновой и Азиза. Многие международные организации начали бить тревогу и отметили ухудшение индексов свободы СМИ в Кыргызстане.

    «В этом свете поступок президента Сооронбая Жээнбекова вселяет надежду на то, что ситуация начнет меняться и журналисты будут работать в более безопасных условиях, – продолжил Карабеков. – Недавно Жээнбеков публично заявил, что будет защищать свободу СМИ и демократические ценности».

    Достоин уважения…

    «Президент сказал – президент сделал. Я считаю, что политика, которую проводит Жээнбеков, достойна уважения. В отличие от политики репрессий, которую демонстрировала прежняя власть», – сообщил журналист.

    Также Карабеков заявил, что это перемирие никак не повлияет на его политические взгляды и последующие публикации:
    «Любая власть обречена на критику. Это одно из необходимых условий для укрепления гражданского общества и демократических институтов в любой стране. Если власти будут допускать ошибки, о них надо открыто говорить. Главное, чтобы власть адекватно воспринимала своих оппонентов».

    Кабай Карабеков – один из наиболее известных журналистов Кыргызстана, в прошлом – ведущий автор «Вечернего Бишкека», он работал пресс-секретарем президента Аскара Акаева, являлся депутатом парламента IV созыва. В настоящее время сотрудничает с российским изданием «Коммерсантъ» и сайтом Ц-1.

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Бишкеке

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
    Теги: Кабай Карабеков КР Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков
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