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    • Кыргызстан

    Сборная Кыргызстана – безоговорочный лидер Всемирных игр кочевников

    За три дня со старта Всемирных игр кочевников на берегу Иссык-Куля у сборной Кыргызстана уже 43 медали, из которых 15 золотых.

    Скачки на 80 км; фото: ВИК
    Скачки на 80 км; фото: ВИК

    4 сентября кыргызстанские всадники взяли весь призовой подиум в скачках на 80 км. Усен уулу Азамат на коне Телтору преодолел дистанцию менее чем за пять с половиной часов. Он обошел серебряного призера на два часа.

    Атлеты из КР в этот день стали и чемпионами мира по перетягиванию каната, одолев в финале сборную Ирана. В соколиной охоте представители Кыргызстана также не дали соперникам шансов на победу и завоевали «золото», сообщает сайт ВИК.

    Ранее кыргызстанцы взяли девять медалей в борьбе алыш. Удачно выступила в этой дисциплине сборная Узбекистана, взяв по два «золота» и «серебра» и три бронзовые награды. Пока атлеты из РУз в неофициальном медальном зачете расположились на седьмом месте с 19 медалями, две из которых – золотые.

    III Всемирные игры кочевников проходят со 2 по 8 сентября на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

    Темы: Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Спорт в Центральной Азии
    Теги: ВИК Всемирные игры кочевников Кыргызстан
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