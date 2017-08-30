Шавкат Мирзиёев совершит первый визит в Кыргызстан

В Бишкеке на следующей неделе ожидают визит президента Узбекистана, кыргызстанские эксперты предрекают подписание промежуточного проекта закона о госгранице.

О том, что на следующей неделе в Бишкек с официальным визитом прибывает президент Узбекистана, сообщил его кыргызстанский коллега Алмазбек Атамбаев во время встречи с жителями Ошской области 28 августа.

Это первый приезд Мирзиёева в Кыргызстан в должности главы государства. До него впервые в истории независимого Узбекистана Бишкек посетил премьер-министр Абдулла Арипов, визит которого состоялся 16 августа и увенчался согласованием 84% границ между странами.

По поводу программы визита Мирзиёева в Бишкек в пресс-службе МИД Кыргызстана пока ничего не сообщают, но большинство наблюдателей считают, что главной темой будет делимитация границ между странами и подписание промежуточного договора о государственной границе.

По словам бывшего премьер-министра Кыргызстана, а ныне – кандидата в президенты страны Сооронбая Жээнбекова, между Ташкентом и Бишкеком сложилась позитивная динамика, за минувший год было проведено 15 встреч рабочих групп и подготовлен проект описания кыргызско-узбекской границы.

Протяженность границы между странами составляет 1378 километров, из них уже описано 1058 км. На сегодня несогласованными остаются 320 километров на 58 земельных участках.

Бывший заместитель премьер-министра Кыргызстана Абдырахман Маматалиев говорит, что во время визита президента Мирзиёева можно ожидать подписания проекта промежуточного договора – о государственной границе.

Как отмечает Маматалиев, смена власти в Узбекистане повлияла на ускорение процесса решения пограничных вопросов.

«Новый президент соседней республики заинтересован в решении пограничных вопросов. И перед премьер-министрами двух страны были поставлены задачи решить пограничные вопросы», – говорит он.

Но он отмечает, что работа ведется не только в области демаркации границы и решения судьбы спорных участков границы – решается комплекс вопросов, куда входит и транспортная коммуникация между странами.

По словам Маматалиева, до Андижанских событий 13 мая 2005 года между странами ежедневно курсировали 28 пассажирских автобусов, не считая поездов и автомашин, но затем многие маршруты были приостановлены, сейчас идет работа по их восстановлению.

По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, в 2015 году было зарегистрировано 22 инцидента на границе двух стран, в 2016-м – 20, а за первый квартал 2017 года – пять.

Кыргызстанский эксперт по пограничным вопросам Саламат Аламанов в своем исследовании «Формирование государственной границы Кыргызской Республики: история, современные проблемы, пути решения» отмечает, что переговорный процесс по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы начался в феврале 2000 года в соответствии с Договором о вечной дружбе между странами от 24 декабря 1996 года.

В его исследовании отмечается, что в 2006 году обе стороны согласились, что из общей протяженности линии кыргызско-узбекской государственной границы описано 993,67 км, по которой кыргызские и узбекские стороны не имеют разногласий.