Сооронбай Жээнбеков пригласил на День независимости КР Алмазбека Атамбаева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил на празднование Дня независимости республики, которое пройдет 31 августа в Бишкеке, своего опального предшественника Алмазбека Атамбаева.

31 августа на центральной площади кыргызстанской столицы пройдут праздничные мероприятия в честь 27-й годовщины независимости страны. В президентскую ложу также приглашены экс-глава государства Роза Отунбаева, члены правительства, депутаты и представители дипломатического корпуса.

Сооронбай Жээнбеков выступит с поздравительной речью, сообщила сегодня пресс-служба главы государства.

Примет ли приглашение Алмазбек Атамбаев – пока неизвестно. После ряда арестов его единомышленников между ним и нынешним главой государства возникли противоречия. Политики пока воздерживаются от громких заявлений в адрес друг друга, однако стараются всячески избегать личных встреч. Так, например, на праздновании годовщины революции 7 апреля экс-президент КР отсутствовал.

Роза Отунбаева, вероятно, все же примет приглашение Жээнбекова. В этом году президент посетил форум соотечественников, организованный фондом Розы Отунбаевой, и теперь может рассчитывать на ответную любезность.