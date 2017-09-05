Спецслужбы Кыргызстана расследуют показания Азимбека Бекназарова

Пресс-служба ГКНБ Кыргызстана сообщает о начале следствия против Азимбека Бекназарова, экс-генпрокурора страны, по факту дачи им ложных показаний в суде.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала аудиозапись разговора двух мужчин, голоса которых похожи на голоса двух оппозиционных политиков – бывшего генерального прокурора Кыргызстана Азимбека Бекназарова и бывшего депутата парламента Камчыбека Ташиева.

В записи, появившейся в Сети около десяти дней назад, якобы Бекназаров признается, что говорил неправду в суде по делу Омурбека Текебаева, лидера оппозиционной партии «Ата Мекен», осужденного в августе на восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества за коррупцию и мошенничество.

Врал, пока кости не побелели…

«Ты же видел, как поник твой брат, бедняга, – говорит в аудиозаписи мужчина с голосом Бекназарова, имея в виду состояние Текебаева в суде. – …Однако я врал в суде, пока кости мои не побелели. Все время в душе просил Бога простить за свое вранье…»

В суде Бекназаров говорил, что согласно распределенным обязанностям между членами Временного правительства, сформированного в Кыргызстане после революции 2010 года, Текебаев не имел никакого отношения к национализации сотовой компании «Мегаком».

За все вопросы экономического характера тогда отвечал нынешний президент Алмазбек Атамбаев.

Текебаев обвинялся в получении в 2010 году взятки в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению в Кыргызстане телекоммуникационной компанией «Мегаком».

Бекназаров и Ташиев сразу после появления записи в Сети заявили, что такого разговора между ними не было, что эта запись – монтаж.

Однако, по информации пресс-центра Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, фоноскопическое идентификационное исследование, проведенное в соседнем Казахстане по аудио- и видеоматериалам, установило, что голос в указанных записях принадлежат Азимбеку Бекназарову.

«При этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется», – сообщает пресс-центр ГКНБ.

Аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым официально поступила в ГКНБ 15 августа из Генеральной прокуратуры.

Кандидат в президенты

Кроме того, к чекистам с заявлением обратилась руководитель проекта информационного сайта comment.kg Раушан Айткулова.

Она предоставила им видеозапись своего разговора с Бекназаровым, где он также признается, что в суде давал ложные показания.

«При этом Бекназаров сообщает, что О. Текебаев и другие сторонники партии «Ата Мекен», являясь членами Временного правительства в 2010 году, для получения контроля «вмешивались» в деятельность сотовой компании «Мегаком», – сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

4 сентября Центризбирком зарегистрировал Бекназарова кандидатом в президенты Кыргызстана. Он собрал 57 тысяч подписей в свою поддержку вместо положенных 30 тысяч, успешно сдал тест на знание государственного языка и внес залог в один миллион сомов (около 14 500 долларов).

Ранее Бекназаров заявлял, что одержит победу на первом же туре выборов. На последних президентских выборах 2011 года он набрал менее 1 процента голосов избирателей.

Согласно закону КР, за дачу заведомо ложных показаний в суде свидетелю грозит наказание в виде штрафа в размере до 2900 долларов США или лишения свободы сроком до трех лет.

Снять с президентской гонки кандидата можно только после решения суда второй инстанции, если его признают виновным.