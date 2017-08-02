Строительство Узбекистаном школы в Оше и провокации националистов

Правозащитник из Оша призывает власти Кыргызстана отреагировать на националистические выпады в Сети по поводу строительства в городе школы за счет Узбекистана.

Глава правозащитного центра «Закон и Порядок» в Оше Изатилло Рахматиллаев сегодня направил открытое письмо генеральному прокурору и председателю Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с призывом привлечь к ответственности пользователей Фейсбука, разжигающих, на его взгляд, межнациональную рознь.

По его словам, 1 августа Национальная телерадиокомпания Кыргызстана сообщила, что в Оше за счет Узбекистана будет построена школа. Эта новость вызвала дискуссии в Сети, которые быстро переросли в выражение неприязни к лицам узбекской национальности.

«Несмотря на то что со стороны государства и гражданского сообщества делается все для дружбы, процветания и межнационального согласия в Кыргызстане, отдельные СМИ, ультранационалистически настроенные политики и некоторые лица в социальных сетях сеют ненависть межу этносами», – написал в своем обращении Рахматиллаев.

«Наглость и безнаказанность этих людей поражают человека. Дошло до того, что через Сеть звучит обращение к президенту Узбекистана с просьбой забрать к себе всех узбеков», – рассказывает правозащитник.

«Уважаемый Президент Узбекистана, забери, пожалуйста, всех узбеков из Кыргызстана! Заранее благодарен!..» – написал некий пользователь Фейсбука «Эмиль Миллионер».

Далее этот пользователь напоминает Ошские события 2010 года, когда межнациональная резня между кыргызами и узбеками унесла жизни 470 человек, подавляющее большинство из которых были лица узбекской национальности, мол, тогда многие себя хорошо проявили, очевидно, имея в виду нападавших.

В связи с вышеизложенным правозащитник Рахматиллаев просит генерального прокурора и главу нацбезопасности КР привлечь к ответственности этого пользователя за разжигание межнациональной розни.

Он отмечает, что подобные высказывания унижают честь и достоинства этнических меньшинств.

Новая школа

Договоренность о строительстве школы в Оше – регионе компактного проживания этнических узбеков – была достигнута на уровне вице-премьеров Кыргызстана и Узбекистана в начале этого года.

По информации сайта Национальной телерадиокомпании Кыргызстана, соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызстана по этому вопросу было подписано 28 июля текущего года в Бишкеке.

Новая школа, рассчитанная на 630 ученических мест, будет возведена на месте старой школы-гимназии имени Навои. Старое здание построено в 1936 году и было признано МЧС аварийным.

Все работы по воздвижению школы ведет ташкентская строительная организация. Согласно проекту общая площадь застройки составит более трех тысяч квадратных метров.

Планируется, что в трехэтажном здании школы будут спортивный и актовый залы, столовая, лаборатории, мастерские и комната врача.

Строительство школы подрядчики обязуются завершить в течение шести месяцев. Весь школьный инвентарь также будет предоставлен узбекской стороной.