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    • Кыргызстан

    Суд в КР определил компенсацию в 3000 долларов за смерть в милиции

    Первомайский суд в Бишкеке накануне вынес беспрецедентное решение: взыскать с государства компенсацию в три тысячи долларов за убийство в милиции Ошской области.

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    Первомайский районный суд в Бишкеке; фото: радио «Азаттык»

    33-летнего жителя села Мырзаке Узгенского района Ошской области Турдубека Акматова вызвали в отделение милиции утром 3 мая 2005 года. Придя в милицию, он узнал, что подозревается в краже.

    Сам Турдубек любую причастность к преступлению категорически отрицал. Но милиционеров такой ответ не устраивал.

    Шестеро сотрудников милиции допрашивали его более десяти часов. Хотя допросом это назвать сложно: Турдубеку не предоставили адвоката, не дали даже возможности позвонить родственникам.

    На протяжении всего этого времени задержанного жестоко избивали, требуя чистосердечного признания. Уже ближе к вечеру, так и не получив желаемых показаний, Акматова отпустили домой.

    С большим трудом он добрался до дома и сразу упал на пороге. У него пошла кровь из ушей, рта и носа. Рассказав отцу о перенесенных в милиции издевательствах, он потерял сознание. Спустя несколько часов Турдубек Акматов умер.

    Убийцы до сих пор на свободе…

    Отец Турдубека написал заявление в органы прокуратуры. Следователь Узгенской прокуратуры возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

    Как выяснило вскрытие, у погибшего были тяжелые травмы головы, груди и брюшной полости вследствие ударов тупыми тяжелыми предметами.

    Согласно вердикту медиков, эти травмы были получены за несколько часов до смерти, то есть именно в то время, когда Акматов находился в здании милиции.

    Подтвердил версию об избиении даже один из других сотрудников милиции, дежуривший в то время в отделении.

    Следствие длилось до 2011 года. За это время его приостанавливали шесть раз. Несмотря на более чем достаточное количество доказательств вины милиционеров, к ответственности их так и не привлекли.

    Комитет ООН призвал к объективности

    Так и не дождавшись объективного расследования, отчаявшийся отец Турдубека Акматова обратился в Комитет ООН по правам человека.

    И в 2015 году международная организация вынесла решение: Акматов действительно погиб из-за пыток. Комитет порекомендовал властям Кыргызстана провести новое оперативное и беспристрастное расследование и привлечь к ответственности виновных, а также предоставить семье жертвы надлежащую компенсацию.

    После решения Комитета ООН отец Турдубека подал исковое заявление с требованием возмещения компенсации по случаю смерти его сына.

    После долгого рассмотрения 16 октября текущего года судья Первомайского районного суда столицы Венера Жаныбек кызы вынесла решение: взыскать с государства 200 тысяч сомов (3 тысячи долларов) в счет компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего.

    Беспрецедентное решение

    Правозащитники уже назвали вердикт судьи беспрецедентным.

    «Это первый случай, когда судья выносит решение о компенсации ущерба без обвинительного приговора для тех, кто совершил преступление», – рассказала Ц-1 сотрудница секретариата Коалиции против пыток в Кыргызстане Индира Саутова.

    По ее словам, это говорит о том, что ситуация в КР в плане борьбы с пытками начинает меняться к лучшему.

    Подтвердил ее слова и адвокат семьи Акматовых – Сардор Абдухалилов.

    «Судья проявила героизм в том, что приняла такое решение. По сути, она пошла против системы, назначив эту компенсацию», – заявил адвокат в интервью Ц-1.

    Цена жизни человека

    Сейчас адвокат готовится к процессам в вышестоящих инстанциях.

    «Сумма компенсации нас, конечно, не удовлетворила. 200 тысяч сомов за смерть человека – это ничтожная сумма», – заявил Абдухалилов корреспонденту Ц-1.

    По его словам, судиться дальше придется в любом случае: ответчики будут обжаловать решение первой инстанции.

    «Министерство финансов республики, которое в данном случае будет обязано выплачивать компенсацию, делает это очень неохотно, – сказал адвокат Абдухалилов. – Так что сейчас мы готовимся к дальнейшим процессам».

    В Минфине отказались давать комментарии, сославшись на то, что решение суда пока к ним не поступило.

    Получат ли по заслугам милиционеры?

    Решение Первомайского суда, как и вердикт Комитета ООН, дает надежду, что виновные все-таки получат по заслугам, пусть и после долгих 13 лет.

    Дело возобновлено. Расследованием занимается управление Государственного комитета национальной безопасности по Ошской области.

    «Очевидно, что раньше следствие не велось тщательно, – рассказал корреспонденту Ц-1 адвокат Сардор Абдухалилов. – Делалось все, чтобы спустить его на тормозах. Но сейчас родственники готовы идти до конца, чтобы наказать виновных в гибели Турдубека».

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан
    Теги: Кыргызстан милиция Кыргызстана суд в Кыргызстане
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