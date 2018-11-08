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    Суд в КР: три года лишения свободы и штраф за похищение собаки

    В Бишкеке завершился беспрецедентный судебный процесс по делу о похищении и убийству домашней собаки: виновного приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 600 долларов.

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    Идин со своей собакой Спайсом; фото: предоставлено Ц-1

    Процесс проходил в Свердловском районном суде Бишкека. Председательствующему судье Алмазу Касымбекову для принятия решения понадобилось всего два заседания. 6 ноября он огласил свой вердикт.

    Приговор оказался суровым: три года лишения свободы – это максимальная санкция по части 2 статьи «Кража», которая инкриминировалась подсудимому.

    Хозяйка похищенного и убитого пса Спайса жительница Бишкека Гуля Алмамбетова решением суда оказалась удовлетворена.

    «Я сразу говорила, что мы будем добиваться наказания по законам Кыргызстана, – заявила она корреспонденту Ц-1. – Этого вполне достаточно».

    К тому же, по ее словам, похититель полностью раскаялся и признал свою вину. А также принес свои извинения и соболезнования семье.

    Приговор 63-летний Темирболот Сатыбалдиев выслушал спокойно. По его словам, вероятнее всего, он не будет обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.

    Не просто собака

    Шестилетний кобель Спайс породы курцхаар для семьи Гули Алмамбетовой, и особенно для ее 9-летнего сына Идина, был настоящим другом. Они вместе спали, играли и даже ели. Об этом Ц-1 писал в материале «В Кыргызстане впервые судят за похищение и убийство собаки».

    После того, как Спайс пропал 23 июля этого года во время прогулки в центре Бишкека, семья начала широкомасштабные поиски, а маленький Идин даже решился написать письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову.

    Глава государства помог: уже через несколько дней судьба пса стала известна. Его похитил и вывез за город любитель охоты Темирболот Сатыбалдиев. Там же, в загородном доме товарища похитителя, пес и умер. Его то ли отравили, то ли удавили.

    Маленький Идин до сих пор не может прийти в себя после потери любимого пса. Очень скучает. Чтобы как-то облегчить ребенку его горе, родители приобрели ему новую собаку – трехмесячного курцхаара, племянника Спайса, которого мальчик окрестил Матеусом.

    Беспрецедентное решение

    Это решение суда защитники животных уже посчитали настоящей победой. Ведь раньше все подобные преступления оставались безнаказанными.

    «У нас в стране происходило очень много таких случаев, – рассказал корреспонденту Ц-1 эксперт Фонда любителей домашних животных Эсенгали Мукеев. – И похищения животных, и убийство их на ровном месте. Животные, в том числе собаки, вообще никак не защищены государством».

    По словам Мукеева, милиция до этого момента вообще не бралась за расследование таких случаев. И этот прецедент, как и вмешательство президента, возможно, заставит правоохранительные органы впредь более внимательно относиться к заявлениям хозяев пропавших питомцев. Особенно, если речь идет не об обыкновенной потере животного, а о его похищении или убийстве.

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Права животных
    Теги: Кыргызстан права животных
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