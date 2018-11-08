Суд в КР: три года лишения свободы и штраф за похищение собаки

В Бишкеке завершился беспрецедентный судебный процесс по делу о похищении и убийству домашней собаки: виновного приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 600 долларов.

Процесс проходил в Свердловском районном суде Бишкека. Председательствующему судье Алмазу Касымбекову для принятия решения понадобилось всего два заседания. 6 ноября он огласил свой вердикт.

Приговор оказался суровым: три года лишения свободы – это максимальная санкция по части 2 статьи «Кража», которая инкриминировалась подсудимому.

Хозяйка похищенного и убитого пса Спайса жительница Бишкека Гуля Алмамбетова решением суда оказалась удовлетворена.

«Я сразу говорила, что мы будем добиваться наказания по законам Кыргызстана, – заявила она корреспонденту Ц-1. – Этого вполне достаточно».

К тому же, по ее словам, похититель полностью раскаялся и признал свою вину. А также принес свои извинения и соболезнования семье.

Приговор 63-летний Темирболот Сатыбалдиев выслушал спокойно. По его словам, вероятнее всего, он не будет обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.

Не просто собака

Шестилетний кобель Спайс породы курцхаар для семьи Гули Алмамбетовой, и особенно для ее 9-летнего сына Идина, был настоящим другом. Они вместе спали, играли и даже ели. Об этом Ц-1 писал в материале «В Кыргызстане впервые судят за похищение и убийство собаки».

После того, как Спайс пропал 23 июля этого года во время прогулки в центре Бишкека, семья начала широкомасштабные поиски, а маленький Идин даже решился написать письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Глава государства помог: уже через несколько дней судьба пса стала известна. Его похитил и вывез за город любитель охоты Темирболот Сатыбалдиев. Там же, в загородном доме товарища похитителя, пес и умер. Его то ли отравили, то ли удавили.

Маленький Идин до сих пор не может прийти в себя после потери любимого пса. Очень скучает. Чтобы как-то облегчить ребенку его горе, родители приобрели ему новую собаку – трехмесячного курцхаара, племянника Спайса, которого мальчик окрестил Матеусом.

Беспрецедентное решение

Это решение суда защитники животных уже посчитали настоящей победой. Ведь раньше все подобные преступления оставались безнаказанными.

«У нас в стране происходило очень много таких случаев, – рассказал корреспонденту Ц-1 эксперт Фонда любителей домашних животных Эсенгали Мукеев. – И похищения животных, и убийство их на ровном месте. Животные, в том числе собаки, вообще никак не защищены государством».

По словам Мукеева, милиция до этого момента вообще не бралась за расследование таких случаев. И этот прецедент, как и вмешательство президента, возможно, заставит правоохранительные органы впредь более внимательно относиться к заявлениям хозяев пропавших питомцев. Особенно, если речь идет не об обыкновенной потере животного, а о его похищении или убийстве.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане