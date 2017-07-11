В каком кабинете «получал взятку» глава «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев

На судебном процессе в Бишкеке по делу лидера партии «Ата-Мекен» зашел спор, кому принадлежит кабинет, где якобы Омурбек Текебаев получал взятку за «Мегаком».

Состоявшиеся сегодня в Первомайском районном суде Бишкека судебные слушания по делу Омурбека Текебаева, видного кыргызского политика, лидера парламентской фракции «Ата-Мекен», в прошлом члена Временного правительства Кыргызстана, прошли бурно.

Свидетели защиты оспаривали ранние показания свидетелей обвинения, доказывавших факт получения взятки политиком в размере 1 млн долларов от российского предпринимателя Леонида Маевского за доступ к управлению телекоммуникационной компанией «Мегаком» в 2010 году.

Чей кабинет?

На видео, продемонстрированном обвинением, был показан свидетель Алексей Модин, который, находясь в каком-то кабинете говорил, что там шли переговоры с Текебаевым о вознаграждении и его услугах Маевскому.

Но выступившие сегодня в суде свидетели со стороны защиты заявили, что снятый на видео кабинет принадлежит не Текебаеву, а возможно, президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

Один из свидетелей – депутат парламента Кыргызстана от «Ата-Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил, что приемные президента и лидера фракции не перепутать.

«Это чей угодно кабинет, только не Текебаева. У Омурбека Чиркешовича был совсем маленький кабинет с одним окном и крошечной приемной. Их спутать невозможно», – сказал он.

Шыкмаматов также отметил, что нынешний директор «Мегакома» Азат Базаркулов признался, что дал ложные показания на предыдущих процессах, сказав, что встречался с Текебаевым, но это было сделано под давлением.

«Он сказал: «Мне сказали так отвечать, мне говорили дать показания еще хуже. Когда придет время, я все расскажу, а сейчас не могу: у меня семья, дети» – это слова Базаркулова», – передал Шыкмаматов.

Неминуемый арест?

Текебаев был арестован 26 февраля в международном аэропорту Бишкека «Манас», когда он возвращался из поездки в Вену.

До своего ареста он вошел в крупное противоречие с президентом Атамбаевым, сначала по поводу состоявшегося в декабря 2016 года референдума по изменениям в Конституцию, а затем после крушения в январе 2017 года грузового самолета на селе Дачи-Суу, у аэропорта «Манас».

После задержания Текебаева его юристы заявили, что он располагал документом, доказывающим, что груз в рухнувшем турецком «Боинге» принадлежал близким людям президента.

Именно существование этого компромата, по словам юристов, стало причиной ареста Текебаева.

Отвод судье

Проходящий суд в Бишкеке сторонники политика считают предвзятым. Сегодня адвокат Текебаева Канат Хасанов дал отвод судье Эрнису Айбек уулу, заявив протест против его нежелания удовлетворять ходатайства защиты.

Хасанов заявил, что защита ходатайствовала о разрешении видео- и фотосъемки в суде, но просьба была отклонена. Ранее суд наложил запрет, сославшись на то, что свидетели, а именно Леонид Маевский и Алексей Модин, опасаются за свою безопасность.

«Этих свидетелей уже допросили», – аргументировал свою просьбу Хасанов, но бесполезно.

«Уважаемый суд, вы снова идете на поводу у прокуратуры, в связи с этим я заявляю вам отвод. Прокуратура на вас давит, вы удовлетворяете все их прошения, а наши – нет», – сказал адвокат Хасанов.