В Кыргызстане разбился военный вертолет

В Кыргызстане утром 9 июля во время спасательной операции в горах Тянь-Шаня упал военный вертолет Ми-8 МТВ.

По данным Генштаба ВС КР, воздушное судно участвовало в спасательной операции в районе ледника Южный Иныльчек.

Вертолет из-за сильного бокового ветра во время приземления начал заваливаться на бок, после чего потерял управление и упал. Пострадали четыре члена экипажа.

Генштаб ВС КР совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям занимается эвакуацией пострадавших. Экипаж Ми-8 должен был вывезти альпинистов со склона горной вершины Хан-Тенгри в северном Тянь-Шане.