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    • Кыргызстан

    В Кыргызстане разбился военный вертолет

    В Кыргызстане утром 9 июля во время спасательной операции в горах Тянь-Шаня упал военный вертолет Ми-8 МТВ.

    Иллюстративное фото: Wikipedia
    Иллюстративное фото: Wikipedia

    По данным Генштаба ВС КР, воздушное судно участвовало в спасательной операции в районе ледника Южный Иныльчек.

    Вертолет из-за сильного бокового ветра во время приземления начал заваливаться на бок, после чего потерял управление и упал. Пострадали четыре члена экипажа.

    Генштаб ВС КР совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям занимается эвакуацией пострадавших. Экипаж Ми-8 должен был вывезти альпинистов со склона горной вершины Хан-Тенгри в северном Тянь-Шане.

    Темы: Кыргызстан, Происшествия, Туризм
    Теги: альпинисты вертолет Кыргызстан Хан Тенгри
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