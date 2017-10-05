В Оше начали избивать сторонников Бабанова

По всему Кыргызстану идут агитация и провокации против кандидата в президенты Омурбека Бабанова, а один из его сторонников рассказал о жестоком избиении.

3 октября по телеканалу «НТС» показали избитого жителя Южного Кыргызстана Дурбека Алимжанова.

Он заявил, что подвергся групповому избиению за то, что является сторонником Омурбека Бабанова – лидера партии «Республика» и главного оппонента кандидата от властной Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.

По словам пострадавшего, 1 октября четыре человека вывезли его в поле возле села Папан Кара-Суйского района Ошской области и начали избивать с использованием гвоздодера. При этом люди, избивавшие мужчину, требовали от него признаться, что он получил 100 тысяч долларов от Бабанова.

После истязаний от Алимжанова потребовали, чтобы он уехал из Оша и возвращался только после президентских выборов, назначенных на 15 октября.

Управление внутренних дел Ошской области проводит проверку озвученной информации.

В пресс-службе ведомства пока сообщили, что, по данным первоначальной проверки, было установлено, что с заявлением об избиении в органы внутренних дел Алимжанов не обращался, его случай не зафиксировали и медучреждения Оша и Ошской области. Тем не менее проверка продолжается.

О чем говорил Бабанов с узбеками

Приезд Бабанова в Ош 28 сентября и его выступление послужили повышению накала страстей в городе.

Местные власти всячески препятствовали встрече кандидата с избирателями, неожиданно заявив, что заранее обговоренная территория в микрорайоне «Амир-Тимур» занята, и устанавливать на ней сцену нельзя.

В то же время местные жители говорили, что им советуют не ходить на встречу с Бабановым. Жительница города Азиза Хакимова рассказала, что ее домком отговаривал от встречи, говоря: «Вы что делаете, зачем идете? Одумайтесь!»

В итоге встреча с Бабановым все же произошла, хоть и в другом месте. И ее посетили более тысячи жителей микрорайона «Амир-Тимур».

В своей речи с жителями микрорайона, преимущественно этническими узбеками, лидер партии «Республика» призвал собравшихся уметь противостоять правонарушениям во время выборов и рассказал, каким будет Кыргызстан, когда он возглавит страну.

«Когда я стану президентом…»

«Когда я стану президентом, в нашей стране будут смотреть на профессионализм человека, а не на его национальность, – подчеркнул Бабанов. – Кыргызы, узбеки, казахи, таджики – все будут равны! Все будут иметь хорошую работу в зависимости от своих знаний. Богатство нашей страны – в ее многонациональности. Мы будем развивать страну вместе! Пришло время перемен!»

«Мне сказали, что препятствовали этой встрече. Мне рассказывают, что снимают наши баннеры, запугивают начальников наших штабов, вам угрожают и велят не ходить на мои встречи. Что будет дальше? Вы хотите так жить?

У вас воды чистой нет, вам до сих пор не смогли ее провести! Уважаемый народ, уважаемые представители узбекского народа, лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Если вы все будете вместе, никто не сможет вас запугать», – сказал кандидат в президенты.

Он также добавил: «Все позвоните своим родственникам, скажите, что пришло время перемен. Скажите, что если изберете Бабанова, то в каждый дом в «Он-Адыре» (так еще в Оше называют микрорайон «Амир-Тимур». – Прим Ц-1) будет проведет водопровод, работать будет круглосуточно. Не только центральная, но и все улицы будут заасфальтированы. Построим детский сад».

Монтаж на национальной почве

После встречи в Интернете начали появляться отрывки из выступления Бабанова с цитатами вне контекста, которые представляли его как сторонника узбеков в противовес интересам кыргызов. Сеть разносила фразы: «лучше умереть стоя, чем жить на коленях», «если какой-либо милиционер тронет узбеков, он будет уволен».

Хоть фразу «лучше умереть стоя, чем жить на коленях» Бабанов произнес, говоря о том, что нельзя бояться возможного принуждения голосовать за определенного кандидата. Он призывал голосовать самостоятельно, не опасаясь власти.

Штаб Бабанова, в свою очередь, заявил, что видео в соцсетях было смонтировано и является «лживым», направил заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру по поводу распространения роликов, дискредитирующих политика, и просил принять все необходимые меры по установлению и задержанию лиц, изготовивших и распространяющих указанный видеоматериал.

Акции против Бабанова

3 октября в городе Узген Ошской области у здания мэрии прошел митинг местных жителей, которые выразили недовольство словами кандидата в президенты Бабанова. В мирном митинге приняли участие около 50 человек.

Также в городе Оше прошла пресс-конференция местных жителей по выступлению кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Президент Узбекского культурного центра Рашидхан Ходжаев назвал речь Бабанова «провокацией», другие участники потребовали от соответствующих органов принять меры по этому факту.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Центризбирком страны зарегистрировал 13 кандидатов.