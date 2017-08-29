Во сколько обойдется подготовка детей в школу в Кыргызстане

В эти дни ошский рынок на юге Кыргызстана переполнен родителями с детьми: надо купить канцтовары и школьную форму.

Сохиб в этом году пойдет в первый класс. Ему шесть с половиной лет. Его мама Дилорам копила деньги, чтобы купить сыну школьную форму и канцтовары – словом, все вещи, которые потребуется первокласснику.

Дилорам присматривается к вещам по средней цене. По ее словам, дешевле обходится комплект школьной формы, чем покупать все по отдельности.

«Я решила купить комплект, который называется «тройкой», – в этот комплект входят костюм, брюки и жилет. Он стоит 1500 сомов (21 доллар США). Производство Узбекистан. Также купила отдельно ремень для брюк за 150 сомов», – говорит Дилорам.

Белая рубашка стоит 350 сомов (5 долларов), тоже средняя цена.

«Я купила две рубашки по 350 сомов и галстук за 70 сомов, тоже узбекистанского производства», – рассказывает мама первоклассника.

При покупке обуви она разрешила своему сыну сделать выбор. Ему понравились туфли за 600 сомов (8 долларов) местного производства, правда, их хватит на один сезон.

На базаре можно будет купить канцелярские товары из Кыргызстана, Узбекистана, России и Турции. Две последние страны считаются производителями более качественного товара, и цены на них выше.

В итоге мать потратила 780 сомов (11,5 доллара) на школьную сумку и канцтовары.

Дилорам подсчитывает общую сумму затраченных денег: 3740 сомов, или 55 долларов. И если прибавить расходы на школьные принадлежности и для старшего сына, то итоговая цифра выросла до 5000 сомов (73 доллара), и это практически расходы на одного ребенка.

Средняя зарплата в Оше составляет около 10 тысяч сомов (145 долларов), а по всему Кыргызстану – 200 долларов.