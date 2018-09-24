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    • Кыргызстан

    Замминистра труда Кыргызстана уволили после пьяного дебоша в самолете

    Заместитель министра труда и социального развития Кыргызстана Зууракан Каденова указом премьер-министра от 22 сентября отправлена в отставку, сообщила пресс-служба главы правительства.

    Зууракан Каденова; фото: "Кактус"
    Зууракан Каденова; фото: «Кактус»

    В минувшую субботу, 22 сентября, Каденова устроила пьяный дебош в самолете авиакомпании «Эйр Астана», который летел по маршруту Сеул – Алматы. Об этом стало известно благодаря депутату Аиде Исмаиловой, написавшей об инциденте в Facebook.

    Исмаилова не стала называть имя дебоширки, описав лишь саму ситуацию. По ее словам, сотрудники авиакомпании полтора часа не могли вывести из самолета нетрезвую чиновницу из КР.

    «Не хотела писать, но злость невозможная, сейчас сказали, что возможно вообще сегодня не полетим, столько людей транзитных, одни иностранцы… Ужас. Позор!» – написала Аида Исмаилова.

    Позже в этот же день информацию подтвердил МИД Кыргызстана. В сообщении пресс-службы сказано, что виновницей инцидента стала Зууракан Каденова. Заместителя министра труда и социального развития сняли с самолета в международном аэропорту Инчхон в Сеуле. По данным внешнеполитического ведомства, она отказывалась подчиняться требованиям бортпроводников.

    Темы: Кыргызстан
    Теги: дебош Каденова Кыргызстан самолет Сеул Алматы
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