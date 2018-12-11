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    • Кыргызстан

    Жээнбеков встретился с правозащитниками. Но диалога не получилось…

    Президент Кыргызстана выступил на конференции с участием правозащитников, приуроченной к 70-летию Всеобщей декларации прав человека, но выслушать их не остался.

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    Президент КР Сооронбай Жээнбеков; фото: president.kg

    Едва появившись 10 декабря в зале государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке и пожав руку нескольким участникам, Сооронбай Жээнбеков сразу прошествовал на трибуну. Он выступил с речью, заявив, что защита прав человека в Кыргызстане была и остается основной обязанностью государства.

    «Уважение достоинства каждой личности, защита прав детей и женщин – для нас равнозначно сохранению многовекового исторического наследия и духовных ценностей нашей нации», – заявил президент.

    По его словам, именно поэтому Кыргызстан первым в Центрально-Азиатском регионе присоединился к Всеобщей декларации прав человека ООН.

    Говорил Жээнбеков и об основных подвижках в сфере обеспечения прав человека, например – о гуманизации кыргызстанского законодательства.

    «Следственные, судебные процессы, исполнение решений суда будут прозрачными, – заявил он. – Вводится институт пробации».

    Также он напомнил, что в следующем году в республике начнет действовать дополнительный кодекс – о проступках. Его создали, для того чтобы люди, совершившие незначительные преступления, не оказывались за решеткой.

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    На конференции в Бишкеке 10 декабря 2018 года; фото: president.kg

    После своей речи президент выслушал речи членов международных организаций, в том числе и видеообращение верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, состоявшие в основном из общих слов о главенстве прав человека, а затем… уехал.

    Не захотел слушать критику?

    Местные правозащитники, надеявшиеся высказать все свои чаяния главе государства, такой возможности так и не получили. Омбудсмен Токон Мамытов попросил отнестись к этому с пониманием, ведь у кыргызстанского лидера плотный график.

    «Очень жаль, что президент уехал, – сказала глава правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан» Толекан Исмаилова. – У нас есть много чего ему рассказать».

    Она сказала, что политики в Кыргызстане дружат с правозащитниками до тех пор, пока не окажутся у власти, а потом на последних «вешают ярлыки иностранных агентов».

    Напомнила она и о том, что до сих пор в тюрьмах страны – множество невиновных людей.

    Подтвердил ее слова и бывший омбудсмен Турсунбек Акун.

    «Когда я работал, в аппарате омбудсмена, 70% тех, кто к нам обращается, – это люди, пострадавшие от органов правоохранительной системы, – заявил он Ц-1. – Мы должны это изменить. Должны провести реформу в сфере правоохранительных органов. Все это у нас не проводится, а если и проводится, то половинчато, недостаточно».

    Говорили и о проблемах детей. В Кыргызстане, как и во многих других странах, они являются наиболее уязвимой частью населения и их права не защищаются государством должным образом.

    По словам главы общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой, из-за массовой внутренней и трудовой миграции в стране 259 тысяч детей растут без присмотра родителей. Воспитываются родственниками, зачастую – дальними, причем без должных условий. Нередки случаи, когда дети подвергаются насилию со стороны своих опекунов.

    «Сейчас этот вопрос находится на контроле главы государства, – заявила она Ц-1. – Правительством разработан девятилетний план по реформированию детских учреждений интернатного типа через развитие социальных услуг и инклюзивного образования».

    По ее словам, за этот срок в стране должны реформировать все дома и интернаты. Чтобы каждый ребенок воспитывался или в своей семье, или в приемной – фостерной.

    Не забыли правозащитники упомянуть и о своих последних «победах». Например, в сфере обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

    Уже в следующем году Кыргызстан должен ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов. Это обяжет и государство, и бизнес создавать необходимые условия для людей с особенностями развития, что позволит им вести полноценную жизнь.

    «С ратификацией конвенции защита прав инвалидов выйдет на новый уровень, – заявила Ц-1 Сейнеп Дыйканбаева, программный менеджер объединения родителей детей с инвалидностью. – Мы надеемся, что Кыргызстан сделает этот шаг. И сегодняшняя конференция говорит о том, что права человека в Кыргызстане становятся не словами, а реальностью».

    В Кыргызстане: не всё так плохо?

    Стоит отметить, что, несмотря на многие негативные показатели, ситуация с правами человека в Кыргызстане обстоит сравнительно неплохо. Лучше, чем в любой другой стране региона.

    Например, международные эксперты утверждают, что в КР сохраняется относительная свобода слова. О чем свидетельствует множество критичных публикаций в СМИ в адрес действующей власти.

    Например, телеканал «Апрель», подконтрольный бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, 10 декабря опубликовал интервью экс-лидера на кыргызском языке. На вопросы русскоязычных журналистов он отвечал еще три недели назад. Об этом Ц-1 писал в материале «Алмазбек Атамбаев: Мир в ЦА – заслуга Шавката Мирзиёева». В интервью на кыргызском языке Атамбаев опять был очень критичен и очень жестко высказывался в адрес своего бывшего соратника – действующего главы государства.

    По словам экс-президента, во времена своего правления он сильно ошибался в кадровых вопросах.

    «Думается, самую большую ошибку я допустил на выборах президента. Прошу прощения у своего народа за эту ошибку и заблуждение. Дай Бог, время расставит все по местам», – заявил Атамбаев.

    Также в стране нет запрета на проведение мирных митингов и собраний. Последнее время их количество резко сократилось, но, допустим, еще пять лет назад в Кыргызстане проходило по несколько митингов в день. И сейчас их проводить никто не запрещает. Просто народ немного поостыл к подобному методу решения вопросов.

    Борьба с коррупцией

    Улучшается и ситуация в системе правоохранительных органов. Постепенно ведомства избавляются от коррумпированных сотрудников, а простым гражданам чаще удается добиваться справедливости, в том числе и благодаря широкой огласке их проблем и поддержке правозащитников.

    Ведется борьба с коррупцией и в других ведомствах. Жээнбеков в марте этого года заявил, что за коррупцию сажать будут всех, невзирая на связи, должности и регалии. По коррупционным статьям уже арестованы два бывших премьер-министра, экс-мэр столицы и более десятка других чиновников самого разного ранга.

    Последний громкий арест – экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, который был задержан 9 декабря при попытке покинуть страну. Во время обысков у него дома обнаружили около трех миллионов сомов (45 тысяч долларов), сто тысяч долларов наличными и много дорогостоящих предметов роскоши.

    Также ранее спецслужбы выяснили, что на одном из счетов у экс-чиновника находился почти 1 миллион долларов. Естественно, эти суммы в декларации о доходах не отражались. Теперь Зилалиева подозревают в «незаконном обогащении». До 10 февраля он останется в СИЗО ГКНБ КР.

    Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Права человека в Кыргызстане
    Теги: Кыргызстан права человека в Кыргызстане Сооронбай Жээнбеков
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